Сафонов оплатил 21 935 рублей долга по алиментам. Сообщалось, что он должен 60 млн (Baza)
Матвей Сафонов частично оплатил задолженность по алиментам.
Ранее появилась информация, что с голкипера «Краснодара» сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Адвокат бывший жены Сафонова не подтвердил информацию о погашении долга.
Как сообщает телеграм-канал Baza, голкипер «Краснодара» оплатил долг лишь в размере 21 935 рублей.
Сообщалось, что общая сумма долга составляет 60 миллионов рублей.
Ожидается, что Сафонов перейдет из «Краснодара» в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
Многие так за коммуналку платят и кредитки - куча долгов, но ничего не вырубают и в суд не идут, потому что формально человек страется платить)
Пенсионеры и малоимущие обычно боятся "государственного гнева" и у них в головах гос органы это единый дружный механизм, который обязательно покарает и отберет квартиру.Так что они лучше еды и лекарства не купят, но за отопление все до копейки заплатят.
Зато у людей на новых немецких авто с квартирами 100+ метров спокойно висит годами по 300-400к долга, тоже частая картина.
- Да, подтверждаю.
- Фиксирую данную информацию. Назовите кодовое слово.
- Доннарума.
- Информацию зафиксировали. Для разблокировки перехода в ПСЖ назовите код из смс.
- Чуть меньше миллиона.
- А точнее?
- Восемнадцать тысяч.
просто сам недавно снял в спб, дофига вариантов увидел пока искал
https://www.youtube.com/watch?v=QNXU-pw3_Js