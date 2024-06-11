Сафонов оплатил 21 935 рублей долга по алиментам. Сообщалось, что он должен 60 млн (Baza)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы происшествия Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов частично оплатил задолженность по алиментам.

Ранее появилась информация, что с голкипера «Краснодара» сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Адвокат бывший жены Сафонова не подтвердил информацию о погашении долга.

Как сообщает телеграм-канал Baza, голкипер «Краснодара» оплатил долг лишь в размере 21 935 рублей.

Сообщалось, что общая сумма долга составляет 60 миллионов рублей.

Ожидается, что Сафонов перейдет из «Краснодара» в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

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94 комментария
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АХАХАХА, ну на один поход в кафе супруге хватит))
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В российской системе главное показать, что платежи пошли, а дальше на какое-то время отстанут.

Многие так за коммуналку платят и кредитки - куча долгов, но ничего не вырубают и в суд не идут, потому что формально человек страется платить)
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Он не разорился после такого транша?)
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Сафонов оплатил
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Ответ vulturecrow
интересный лайфхак.
Если серьезно, то самое смешное, что этим в основном пользуются такие как Сафонов и прочие, у кого есть деньги.

Пенсионеры и малоимущие обычно боятся "государственного гнева" и у них в головах гос органы это единый дружный механизм, который обязательно покарает и отберет квартиру.Так что они лучше еды и лекарства не купят, но за отопление все до копейки заплатят.

Зато у людей на новых немецких авто с квартирами 100+ метров спокойно висит годами по 300-400к долга, тоже частая картина.
+18
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+17
Вот же мерзкий человек
+23
-13
+10
Однушку сможет снять теперь на месяц
+11
-2
+9
Сейчас денег нет, ждёт зарплату за месяц
+10
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Ответ alakeeey
АХАХАХА, ну на один поход в кафе супруге хватит))
Не,все погасил. 30 тыщ, это какой-то остаток был
+10
-2
+8
Ответ Nikola Shell
Это ты где такие цены нашёл?)
Это если НЕ в Москве. Боюсь тебя испугать, но в некоторых регионах люди меньше в месяц получают.
+8
-1
+7
Осталось всего немного))
+9
-2
+7
Ответ Anya Belova
Он не разорился после такого транша?)
Он заплатил ровно столько, сколько был должен, зайдите на сайт ФССП и проверьте, больше задолженности у него нет, только этот ИЛ на сумму 21935 руб. и именно этот ИЛ фигурировал в постановлении о запрете на выезд. Все остальное байки желтухи
+8
-1
+7
Ответ Гол в девятину
В российской системе главное показать, что платежи пошли, а дальше на какое-то время отстанут. Многие так за коммуналку платят и кредитки - куча долгов, но ничего не вырубают и в суд не идут, потому что формально человек страется платить)
Некоторые организации так обходят 3-х летний срок исковой давности. Если человек платит, значит срок давности можно «обновлять» после каждого платежа.
+10
-4
+6
Ну тут даже на половину Сутормина не хватит!
+12
-6
+6
Ответ Андрей Балабаев
Однушку сможет снять теперь на месяц
Это ты где такие цены нашёл?)
+7
-2
+5
Ну он же потихоньку рассчитывается😁
+5
0
+5
Что за треш эта история, либо большей части мы просто не знаем. Пока похоже на недорогой ситком
+5
-1
+4
- Алло, Матвей? Это сотрудник службы безопасности банка. К нам поступила заявка через online-банк на перевод 60 млн. рублей Анастасии К. Вы подтверждаете перевод?
- Да, подтверждаю.
- Фиксирую данную информацию. Назовите кодовое слово.
- Доннарума.
- Информацию зафиксировали. Для разблокировки перехода в ПСЖ назовите код из смс.
+4
-1
+3
Ответ Гол в девятину
В российской системе главное показать, что платежи пошли, а дальше на какое-то время отстанут. Многие так за коммуналку платят и кредитки - куча долгов, но ничего не вырубают и в суд не идут, потому что формально человек страется платить)
интересный лайфхак.
+3
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+3
Просто пресса чуть преувеличила сумму долга…
+5
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Ответ Андрей Балабаев
У меня знакомые есть которые за 20 в Приморском районе СПб снимали. Может сейчас чуть больше. Не самый плохой район в городе. Естественно однушка
И то убитую за такую цену можно снять
+3
0
+3
- Какая у вас зарплата?
- Чуть меньше миллиона.
- А точнее?
- Восемнадцать тысяч.
+3
0
+3
Ответ Андрей Балабаев
В Петербурге можно найти точно
разве что в студию небольшую в условном Мурино или там где до метро далеко.

просто сам недавно снял в спб, дофига вариантов увидел пока искал
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+2
Ответ Александр Кудрявцев
Да ну нафиг. У нас в Калтане Кемеровской области 36000 стоит месяц, и то однокомнатная
У меня знакомые есть которые за 20 в Приморском районе СПб снимали. Может сейчас чуть больше. Не самый плохой район в городе. Естественно однушка
+3
-1
+2
Ответ Крэнг
Сафонов оплатил
Кто не понял
https://www.youtube.com/watch?v=QNXU-pw3_Js
+3
-1
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Заботливый отец
+4
-2
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Сафонов мог бы дважды купить Латышонка и предъявить его бывшей жене в счёт оплаты алиментов.
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Клоун. Как есть клоун.)))
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Комментаторам из прошлой новости пора снова переобуваться)))
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Ответ Гол в девятину
Если серьезно, то самое смешное, что этим в основном пользуются такие как Сафонов и прочие, у кого есть деньги. Пенсионеры и малоимущие обычно боятся "государственного гнева" и у них в головах гос органы это единый дружный механизм, который обязательно покарает и отберет квартиру.Так что они лучше еды и лекарства не купят, но за отопление все до копейки заплатят. Зато у людей на новых немецких авто с квартирами 100+ метров спокойно висит годами по 300-400к долга, тоже частая картина.
Чтобы снять запрет на выезд из России, необходимо полностью погасить задолженность. После этого судебный пристав вынесет постановление о снятии ограничения на выезд в течение нескольких часов. Далее сведения должны поступить в Пограничную службу ФСБ России. Эта процедура может занять один рабочий день.8 дек. 2023 г.
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