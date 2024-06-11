Сафонов оплатил 21 935 рублей долга по алиментам. Сообщалось, что он должен 60 млн (Baza)

Матвей Сафонов частично оплатил задолженность по алиментам.

Ранее появилась информация, что с голкипера «Краснодара» сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Адвокат бывший жены Сафонова не подтвердил информацию о погашении долга.

Как сообщает телеграм-канал Baza, голкипер «Краснодара» оплатил долг лишь в размере 21 935 рублей.

Сообщалось, что общая сумма долга составляет 60 миллионов рублей.

Ожидается, что Сафонов перейдет из «Краснодара» в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.