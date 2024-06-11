Юран об иностранных тренерах: «Нужно уважать себя, мы не какая-то Финляндия, Швеция, Люксембург, мы – Россия. Ничего не добившиеся специалисты приезжают к нам – это печально»

Теги Валерий Газзаев Дик Адвокат Юрий Семин Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Сергей Юран Олег Романцев Футбол

Сергей Юран недоволен востребованностью иностранных тренеров в России.

«К сожалению, сейчас мы наблюдаем нашествие специалистов с Балкан. Я считаю, что это неуважение к российским тренерам, тем более что в данный момент нет еврокубков.

Нужно доверять отечественным тренерам. Скоро половину лиги будут тренировать иностранцы, хотя это российский футбол – с историей, с великими тренерами. Тот же Романцев не сразу становился великим тренером, Юрий Павлович Семин, Валерий Георгиевич Газзаев – они проходили определенный этап, становились мэтрами. Но, к сожалению, сейчас такая тенденция.

Мы уже обжигались на иностранных тренерах, они приходят, чего добиваются? У нас работали иностранные тренеры, бывают исключения, как Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, но они уже к нам пришли, добившись в Европе значительных успехов.

А сейчас тренеры, которые ничего не добились в солидных чемпионатах Европы, приезжают к нам работать, печально на это все смотреть. Нужно уважать себя, мы не какая-то Финляндия, Швеция, Люксембург, мы – Россия, немного сердце щемит, когда такое видишь», – сказал бывший главный тренер «Пари НН».

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85 комментариев
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Пока у нас коллективное мышление будет на уровне "мы не какая-то там Финляндия или Швеция" (на минуточку, эти скандинавские страны стабильно входят в примерно в топ-5 в мире по уровню жизни и счастью населения), у нас не произойдёт коренных изменений в обществе и футболе. Потому что питаясь иллюзией величия, основанной на размере страны и старых достижениях (Яшин, Гагарин, советская футбольная школа и прочее) , мы забываем, что не надо смотреть свысока на других, и это касается всех сфер жизни общества, в том числе, футбола. Не припомню в России за последние годы тренера уровня Свена-Йорана Эриксена. А логика "Люксембург - не ровня России" - это не просто неуважение, но и невежество. Сделайте, как в Люксембурге, - бесплатный проезд во ВСЁМ общественном транспорте. Вот как создаётся по крупицам величие, Юран.
+97
-7
+90
Юран чего добился в тренерской карьере?
+90
-5
+85
Ну да, лучше как Талалаев менять 3 команды за 3 месяца , или как Евсеев говорит "футбол не для забитых мячей ", и смотреть на всех клубах схема 5-4-1 это пытка
+61
-1
+60
У родоначальников футбола и главных фаворитов предстоящего Евро, из самой богатой футбольной лиги мира -- тренеры всех команд из верха таблицы -- иностранцы
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А чем не угодила Швеция? В призах ЧМ были, между прочим
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А типа у нас много отечественных тренеров, которые чего-то добились)
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"мы не какая-то Швеция"

Это так. Что в культурном, историческом, научном да почти в любом контексте Швеция лучше. В том числе и в футболе.
+23
-3
+20
Юрану, Евсееву, Талалаеву, Рашиду Маматкуловичу мало доверяли? Как Г друг друга меняли в клубах по кругу, а результат где?
+16
-1
+15
Ор. И эти люди с ФАШИЗМОМ борются))
+14
-1
+13
Ответ Причёска Бэйла
Юран чего добился в тренерской карьере?
Барсика
+16
-4
+12
Ответ Nikita & Ciony
Пока у нас коллективное мышление будет на уровне "мы не какая-то там Финляндия или Швеция" (на минуточку, эти скандинавские страны стабильно входят в примерно в топ-5 в мире по уровню жизни и счастью населения), у нас не произойдёт коренных изменений в обществе и футболе. Потому что питаясь иллюзией величия, основанной на размере страны и старых достижениях (Яшин, Гагарин, советская футбольная школа и прочее) , мы забываем, что не надо смотреть свысока на других, и это касается всех сфер жизни общества, в том числе, футбола. Не припомню в России за последние годы тренера уровня Свена-Йорана Эриксена. А логика "Люксембург - не ровня России" - это не просто неуважение, но и невежество. Сделайте, как в Люксембурге, - бесплатный проезд во ВСЁМ общественном транспорте. Вот как создаётся по крупицам величие, Юран.
Швеция и в футбольном плане на голову выше
+11
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мы погружаемся в совковое болото всё увереннее
+12
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Докажите что вы лучшие, причём у всех наших тренеров шансов проявить себя было достаточно.
+9
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+8
Юран составляет конкуренцию Мостовому
+7
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+5
Ответ Nikita & Ciony
Пока у нас коллективное мышление будет на уровне "мы не какая-то там Финляндия или Швеция" (на минуточку, эти скандинавские страны стабильно входят в примерно в топ-5 в мире по уровню жизни и счастью населения), у нас не произойдёт коренных изменений в обществе и футболе. Потому что питаясь иллюзией величия, основанной на размере страны и старых достижениях (Яшин, Гагарин, советская футбольная школа и прочее) , мы забываем, что не надо смотреть свысока на других, и это касается всех сфер жизни общества, в том числе, футбола. Не припомню в России за последние годы тренера уровня Свена-Йорана Эриксена. А логика "Люксембург - не ровня России" - это не просто неуважение, но и невежество. Сделайте, как в Люксембурге, - бесплатный проезд во ВСЁМ общественном транспорте. Вот как создаётся по крупицам величие, Юран.
Невежество это в целом про высказывания "спортивных легенд" прошлого и настоящего)
+6
-1
+5
А сколько российских тренеров, которые чего-то добились? Прям дофига? Чего добился Юран-тренер? Выиграл Лигу чемпионов, Евро и ЧМ? Если только на приставке в ФИФе.
Фраза "Мы-Россия" просто за версту отдает империализмом, мнимым величием и всем остальным, а уровень жизни в России значительно ниже Швеции, Финляндии и Люксембурга, но империалистические замашки никак не истребить.
+5
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+4
Ответ Фан Рубина
Комментарий скрыт
Даже вон Кузяев говорит, что уровень футбола выше во Франции. Нет ты в своем мире обитаешь, где реальность не указ
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А чего добился Юран?
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Со Швецией погорячился- футбольные традиции очень солидные! Из тренеров как минимум Свен еран Эриксссон, лидхольм точно легенды мирового тренерского цеха
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Ответ Владимир Владимир
Ор. И эти люди с ФАШИЗМОМ борются))
Так они и похмеляются по утрам;) пытаются лечить подобное подобным.)
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+3
У Юрана тоже есть достижения. За 10 лет тренерской карьеры 14 раз сменить клуб - это дано не каждому
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Подскажите, пожалуйста, кто прочитал и понял эти бредни, Юран говорит про ту Финляндию, которая, какое совпадение, играла в группе с Россией на последнем для нас турнире (евро 2021) и оказалась выше нас в таблице? Или же он про Швецию, которая и вовсе выиграла свою группу на том Евро? Или он всё-таки ударился в историю и говорит про чемпионаты стран, мол, славное величие? Там вроде бы шведы в финале ЛЧ играли, в отличие от наших клубов. Да и по трофеям в Кубке УЕФА паритет
+3
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Юрану нужно сидеть поджав хвост после позора ,до чего довел он НН. Его же шавку печатают в изложении своего #важного# мнения
+4
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А сам чего добился как тренер?
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Ответ Всеволод Бобров
Бесков ещё. Ну и не мало, Лобановский вообще один из революционеров футбола. В мире тренерских школ вообще мало, начнем с этого. Итальянцы, испанцы и немцы, тех же англичан и французов уже единицы, остальных ещё меньше
Да, украинец революционер футбола. А Юран из противоположного лагеря
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А потом еще и удивляются, почему "какие-то" 85% стран Европы отказываются с нами играть.
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А можно у Юрана узнать чего добился наш футбол без тренеров иностранцев? "Зенит", который выиграл Кубок УЕФА тренировал Адвокат, бронза сборной на Евро при участии другого голландского специалиста.
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…к сожалению, - добавил Юран, но репортер уже выключил микрофон :)
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Ответ Антофф
мы погружаемся в совковое болото всё увереннее
Лобановский и Бесков совкове болото? Болото это Юран Талалаев и ещё с ними.
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Ответ Клименко
Чел, украинский тренер Лобановский в украинском Динамо шатал Реал и Арсенал
Может советский тренер в Советском Динамо?) Почему украинцы такие избирательные? Если что-то хорошее в СССР это наши украинцы, если что-то плохое, то СССР это Россия) Лобановского воспитал СССР, обучал СССР, а не Украина. Украину мы видим после развала СССР, к чему она пришла. Из самого богатого региона в вассала запада, которому все продано.
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