Юран об иностранных тренерах: «Нужно уважать себя, мы не какая-то Финляндия, Швеция, Люксембург, мы – Россия. Ничего не добившиеся специалисты приезжают к нам – это печально»

Сергей Юран недоволен востребованностью иностранных тренеров в России.

«К сожалению, сейчас мы наблюдаем нашествие специалистов с Балкан. Я считаю, что это неуважение к российским тренерам, тем более что в данный момент нет еврокубков.

Нужно доверять отечественным тренерам. Скоро половину лиги будут тренировать иностранцы, хотя это российский футбол – с историей, с великими тренерами. Тот же не сразу становился великим тренером, Юрий Павлович Семин, Валерий Георгиевич Газзаев – они проходили определенный этап, становились мэтрами. Но, к сожалению, сейчас такая тенденция.

Мы уже обжигались на иностранных тренерах, они приходят, чего добиваются? У нас работали иностранные тренеры, бывают исключения, как , , но они уже к нам пришли, добившись в Европе значительных успехов.

А сейчас тренеры, которые ничего не добились в солидных чемпионатах Европы, приезжают к нам работать, печально на это все смотреть. Нужно уважать себя, мы не какая-то Финляндия, Швеция, Люксембург, мы – Россия, немного сердце щемит, когда такое видишь», – сказал бывший главный тренер «Пари НН».