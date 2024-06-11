Журова о словах Песьякова про миллиарды от «Зенита»: «Допускаю, что игроки специально будут так шутить, видя ажиотаж. Это влияет на их популярность и контракты. Чем больше пишут – тем больше зарплата»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Светлана Журова Государственная дума Сергей Песьяков Политика деньги Футбол

Депутат отреагировала на слова Сергея Песьякова про «миллиарды» от «Зенита».

«Раньше ребята просто шутили так между собой, а теперь такой юмор стал попадать в прессу. Сейчас это становится поводом для лишней новости.

Я уверена, что между собой футболисты так шутят с доисторических времен. Между собой они наверняка кидали такие фразы и не задумывались, что это может привлечь внимание. А теперь на этом делается пиар.

Я допускаю, что они специально будут об этом шутить, видя, какой ажиотаж вызывают их слова. Это ведь влияет на их популярность и контракты. Чем больше будут писать про такие шутки, тем больше зарплату будут получать футболисты.

Понятно, что никто никогда публично не будет заявлять о том, что он замешан в коррупционной схеме. Теперь это однозначно хайп со стороны футболиста», – сказала Светлана Журова.

Песьяков о хейте после ошибки в 30-м туре: «Никак не можем с женой потратить миллиарды, которые нам «Зенит» перевел. На 1 из 50 комментариев можно ответить смайликом или написать: «Высрал? Полегчало?»

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11 комментариев
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а можно всякие депутатши не будут футбол комментировать...
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чем больше пишут, тем больше зарплата - это девиз авторов новостей спортса, когда чье-то большое интервью выходит
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прям в контрактах прописано:
выход в финал кубка - 500к
попадание в сборную сезона - 600к
шутки про зенит - 100к за каждую
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Ждём депутатский запрос и прокурорскую проверку...
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Не умная какая. Это была не шутка,и не хайп, а сарказм и обида с долей зла, по поводу троллинга в соц.сетях на пропущенный мяч. Шутил Безруков, а тут совсем другое.Мдяяя...
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А мог бы пойти в депутаты, несёшь всяку фигню, а денежка капает
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Теперь мы знаем основной KPI депутатов
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Ответ Гиперактивный осьминог
чем больше пишут, тем больше зарплата - это девиз авторов новостей спортса, когда чье-то большое интервью выходит
Очевидно, что у некоторых депутатов тоже
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Ответ Гиперактивный осьминог
прям в контрактах прописано: выход в финал кубка - 500к попадание в сборную сезона - 600к шутки про зенит - 100к за каждую
выигрыш чемпионата- +1 бразилец
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