Плющенко и Авербух получили президентские гранты на ледовые шоу, Навке не одобрили заявку

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка Илья Авербух ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка не получила грант на проведение ледовых шоу.

Она запрашивала у Президентского фонда культурных инициатив 58 598 600 рублей на серию показов тематических ледовых шоу в городах России в 2024 и 2025 годах. В заявке указано, что общая сумма расходов на реализацию проекта составит 725 600 000 рублей. 

Получили одобрение заявки Евгения Плющенко и Ильи Авербуха. 

На проведение ледового шоу Плющенко «Щелкунчик» зимой-2024/25 будет выделено 32 250 000 рублей, общая сумма расходов на реализацию проекта составит 181 000 000 рублей. 

Авербух получит грант в размере 36 100 904 рублей на проведение ледового спектакля «Вместе и навсегда» летом и осенью 2024 года. Общая сумма расходов на реализацию проекта – 134 158 990 рублей. 

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54 комментария
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Бизнесмены с протянутой рукой...
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Лизоблюды и получили, плющ вообще наверное язык стёр
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70 млн на шоу , а пацанам на броники и лечение всей сираной собираем. весело... живем...
+28
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Песков- грант Навки.
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Ответ Марина Елисеева
Всë правильно, надо помогать армянскому и казахскому ФК. Частный бизнес он такой за гос. счет, в остальном, можно еще контрактами спортсменов обложить, денежка лишней не бывает
Да да, какая там своя Муравьева призёр ЧР, а казахи и армяне за счёт бюджета РФ это нормуль
+13
-3
+10
Нет ничего удивительного в том, что Тане не дали грант, потому что как, в противном случае, в её шоу сможет принять участие Камила, чтобы ей дисквалификацию не продлили...
+11
-1
+10
Всë правильно, надо помогать армянскому и казахскому ФК. Частный бизнес он такой за гос. счет, в остальном, можно еще контрактами спортсменов обложить, денежка лишней не бывает
+13
-5
+8
Так, стоп. Т.е. они и деньги за билеты на шоу нехилые стерегут, так ещё и гранды на 50м берут?
+9
-1
+8
Ответ Katerina Sunny
Песков- грант Навки.
и грант и гарант)
+7
0
+7
Как же это все отвратительно.
+9
-3
+6
Даже усы не помогли!
+8
-3
+5
Ответ filippa
70 млн на шоу , а пацанам на броники и лечение всей сираной собираем. весело... живем...
Веселятся всё, ну уж если не отменяют эти пляски, так тогда если хочешь делать, то делай за свой счёт, а то рудковская всё сама сама бедняжка))
+4
0
+4
Вот это поворот
+4
-1
+3
Неужели супруг попал в немилость?
Не верю, тут какие-то подковëрные игры.
+5
-2
+3
Ответ Элен Карташова
Да да, какая там своя Муравьева призёр ЧР, а казахи и армяне за счёт бюджета РФ это нормуль
Видимо, запросила больше главной звезды Гном Гномыча
+2
0
+2
Ответ Девушка Безимени
я вот не пойму страна в военной операции а население развлекается
Население даже в ВОВ развлекали и это нормально. Не хлебом единым.
+2
-1
+1
Ответ Джавид Гасанов
Похоже собираются сливать Пескова
Наоборот
+1
0
+1
Навка отобьет эти 30 миллионов одним участием Валиевой. Да и вообще эти гранты очень сомнительные перекладывания денег из одного кармана в другой, вопрос в каком кармане денег больше останется. думаю поделят поровну.
+1
0
+1
Ответ Jedef
Так, стоп. Т.е. они и деньги за билеты на шоу нехилые стерегут, так ещё и гранды на 50м берут?
Эффективные манагеры, óпт
+2
-1
+1
Ответ filippa
70 млн на шоу , а пацанам на броники и лечение всей сираной собираем. весело... живем...
Вы б на чё другое всей страной скинулись, и пацаны б живые приехали
+2
-1
+1
Ау! Может, перестать давать государственные деньги начинающему тренеру, у которого скоро спортсменок российских в шоу не останется?
+1
0
+1
Давайте возмущаться, а то каникулы и скучно.
+3
-2
+1
Ответ Вадим Евстратов
Неужели супруг попал в немилость? Не верю, тут какие-то подковëрные игры.
Наверное из-за Валиевой. Она же может выступать только в тех шоу, которые не спонсируются из бюджета России и регионов.
+1
0
+1
Ответ Марина Елисеева
Видимо, запросила больше главной звезды Гном Гномыча
Ну так, как можно гномыч же 10 ЧОИ не меньше)), ещё и гном 2 уже на коньках, разве будут деньги на Соню
+1
0
+1
Ответ Элен Карташова
По тихому дадут, билеты выкупят все администрации городов, где будут шоу, а потом про аншлаг будут оды петь)))
Шоу с участием Камилы пока что будет только в Сочи
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Ответ Jedef
Так, стоп. Т.е. они и деньги за билеты на шоу нехилые стерегут, так ещё и гранды на 50м берут?
Да понятно же, что прачечная.
0
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0
Ответ Jedef
Так, стоп. Т.е. они и деньги за билеты на шоу нехилые стерегут, так ещё и гранды на 50м берут?
ГранТы
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Ответ riverman1980
Население даже в ВОВ развлекали и это нормально. Не хлебом единым.
ну вы сравнили

сытых и довольных, не отягащеннвх эмпатией, сейчас
с еле живыми, обессиленными, у которых все для фронта, все для победы
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Ответ Ольга Долгова
Наверное из-за Валиевой. Она же может выступать только в тех шоу, которые не спонсируются из бюджета России и регионов.
Все дело в платочке)))
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Ответ Ольга Долгова
Наверное из-за Валиевой. Она же может выступать только в тех шоу, которые не спонсируются из бюджета России и регионов.
А разве бюджет регионов подконтролен ИСУ?
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