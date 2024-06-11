Плющенко и Авербух получили президентские гранты на ледовые шоу, Навке не одобрили заявку
Татьяна Навка не получила грант на проведение ледовых шоу.
Она запрашивала у Президентского фонда культурных инициатив 58 598 600 рублей на серию показов тематических ледовых шоу в городах России в 2024 и 2025 годах. В заявке указано, что общая сумма расходов на реализацию проекта составит 725 600 000 рублей.
Получили одобрение заявки Евгения Плющенко и Ильи Авербуха.
На проведение ледового шоу Плющенко «Щелкунчик» зимой-2024/25 будет выделено 32 250 000 рублей, общая сумма расходов на реализацию проекта составит 181 000 000 рублей.
Авербух получит грант в размере 36 100 904 рублей на проведение ледового спектакля «Вместе и навсегда» летом и осенью 2024 года. Общая сумма расходов на реализацию проекта – 134 158 990 рублей.
Не верю, тут какие-то подковëрные игры.
сытых и довольных, не отягащеннвх эмпатией, сейчас
с еле живыми, обессиленными, у которых все для фронта, все для победы