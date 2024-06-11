«Зенит» выкупит Латышонка у «Балтики» за 10 млн рублей (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Балтика Евгений Латышонок Футбол

Евгений Латышонок близок к переходу в «Зенит».

По данным инсайдера Ивана Карпова, клуб из Санкт-Петербурга активирует опцию выкупа голкипера «Балтики» за 10 млн рублей. «Зенит» уже направил калининградцам предложение о выкупе Латышонка.

Отмечается, что «Балтика» предлагала Латышонку продлить контракт с самой высокой зарплатой в команде, однако голкипер сделал выбор в пользу «Зенита».

В минувшем сезоне Латышонок провел в Мир РПЛ 26 матчей, в которых пропустил 38 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

49 комментариев
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Спасибо Латышонку за эти 5 сезонов в Балтике !
Тащил очень сильно и делал все, чтобы оставить команду в РПЛ, но не срослось - любое «повышение» он заслужил без вопросов, хоть и грустно от этого.

Но руководство Балтики тоже опростоволосилось очень сильно: делать выкуп в 10 млн рублей - это совсем смешная цена в современных реалиях.
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+27
Ответ The1993Diablo
Конечно не 50 тысяч, но всё же деньги смешные, классика Зенита.
Ради справедливости, данная сумма выкупа была для всех клубов в случае вылета Балтики - нужно было договориться лишь с самим Латышонком.
+27
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+22
200 Суторминых
+25
-9
+16
Ответ Ебздрогыч
Выкупить лучшего вратаря чемпионата за 10 миллионов рублей - ну это позор! Позор российского футбола
У Латышонка в контракте была прописана эта сумма: в случае, если Балтика вылетает - выкуп будет 10 млн рублей, если остается - 30 млн рублей, а для Краснодара в обоих случаях выкуп был за 10 млн рублей так как он их воспитанник.

Краснодар, видимо, решил сделать ставку на Агкацева.
Зенит подсуетился и выкупает Латышонка за смешные деньги по его контракту.
А почему другие клубы, то же самое Динамо, у которого огромные проблемы с вратарской линией , не обратились к Евгений - большой вопрос.
+12
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+11
Вратарь, однозначно, талантливый!
Кержакову пора перейти на роль третьего вратаря. А Латышонок с Адамовым должны конкурировать за роль основного
+9
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+9
Ответ Кирилл
Спасибо Латышонку за эти 5 сезонов в Балтике ! Тащил очень сильно и делал все, чтобы оставить команду в РПЛ, но не срослось - любое «повышение» он заслужил без вопросов, хоть и грустно от этого. Но руководство Балтики тоже опростоволосилось очень сильно: делать выкуп в 10 млн рублей - это совсем смешная цена в современных реалиях.
Это в контракте заложены такие отступные при вылете в дивизион ниже,по просьбе агента Латышонка
+9
0
+9
Ответ Кирилл
Спасибо Латышонку за эти 5 сезонов в Балтике ! Тащил очень сильно и делал все, чтобы оставить команду в РПЛ, но не срослось - любое «повышение» он заслужил без вопросов, хоть и грустно от этого. Но руководство Балтики тоже опростоволосилось очень сильно: делать выкуп в 10 млн рублей - это совсем смешная цена в современных реалиях.
Полагаю, что это может игрок запрашивать такой выкуп, чтобы не иметь проблем с переходом в другой клуб и при этом чтобы хоть что-то оставить клубу. Вроде обычная практика.
+8
0
+8
Посмотрим, как себя проявит в лучшем клубе страны!
Успехов Евгению 👍🏻
+8
-2
+6
Конечно не 50 тысяч, но всё же деньги смешные, классика Зенита.
+22
-17
+5
Уже какой раз хочется очередному вратарю Зенита пожелать стать наконец-то номером один на долгое время!
+6
-1
+5
Пусть Карп прям щас клянется
+4
0
+4
Ничего нового.
+11
-7
+4
Вы не думайте ничего такого сравнивая оценочную стоимость на ТМ и вот эту. Такие отступные были прописаны предыдущим руководством в контракте. Хотя, 10 млн. вроде говорилось про сумму в рамках приориетного выкупа для Краснодара, и вроде как другим 30 млн., но видимо всё же 10 млн.
+4
-1
+3
Карпову конечно верить нельзя, но к этому шло. Деньги небольшие, вероятно сумма изначально была заложена в его опции, а он внезапно стал феерить. И это лишнее доказательство отличной работы зенитовского менеджмента. Учитесь, спартаковцы.
+6
-3
+3
+ ящик Балтики, в фнл вышли всё-таки
+3
0
+3
Ответ Дубль Хоселу в полуфинале ЛЧ
И сразу в аренду отправят в оренбургский Газовик чтоб никому этот Латыш не достался. Типичный Газпром
А почему нет? Нужно развивать российские клубы, как бы москвичи этому не препятствовали.
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Латышонк сам не хочет оставаться в Балтике (даже с самой высокой зарплатой), а выразил желание перейти в Зенит. Есть фиксированная опция выкупа. Теперь вопрос: Питер должен увеличить Балтике компенсацию в добровольном порядке, в качестве благотворительности?
+1
0
+1
Все таки послал никогдар у которого был первоочередный выкуп
+1
0
+1
Ответ Кирилл
Спасибо Латышонку за эти 5 сезонов в Балтике ! Тащил очень сильно и делал все, чтобы оставить команду в РПЛ, но не срослось - любое «повышение» он заслужил без вопросов, хоть и грустно от этого. Но руководство Балтики тоже опростоволосилось очень сильно: делать выкуп в 10 млн рублей - это совсем смешная цена в современных реалиях.
Ну это предыдущее, не нынешнее такие суммы прописало. Видимо даже и предположить не могли. Ведь когда Латышонок в паре с Бориско приходил пару лет именно Бориско был основным. И сезон 2022/2023 в первой лиге Латышонок начинал так себе.
+1
0
+1
Кто эти неустойки прописывает копеечные?
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Ответ Эдуард Глянцев
Уже какой раз хочется очередному вратарю Зенита пожелать стать наконец-то номером один на долгое время!
Это зависит ещё и от того, будут ли в ТШ господа Жевнов и (спасибо ему за всё) Бирюков
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Ответ Ка Ман
Кормёжка в командах разная. В Балтике килька в томатном соусе, а в Зените мороженое, пирожное, конфеты там шоколадные. Но сумма выкупа курам на смех. Полное неуважение к Балтике.
Какое может быть уважение в бизнесе? Кто умнее, тот и пан.
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Ответ Леха Нету
Кто эти неустойки прописывает копеечные?
Агенты
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Ответ The1993Diablo
Конечно не 50 тысяч, но всё же деньги смешные, классика Зенита.
Так для других клубов такие же отступные, или Спартак и Динамо не потянули бы? ))
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Вообще, конечно, подобные трансферы вратарей всегда немного непредсказуемые. Одно дело - играть в команде, где куча голевых моментов у твоих ворот (ты всегда в игре, в тонусе, есть возможность феерить), совершенно другое - в команде, где к твоим воротам могут за матч подойти 1-2 раза и почти вся опасность - от своих же защитников, которые через тебя из под прессинга выходят. Дай бог, получится, парень молодой, может, научится и перестроится, но это точно будет (не сразу).
ps. Вспоминается тот Лодыгин, который на ленточки/пенальти был хорош, но как только Боаш начал "лепить из него Нойера", поплыл и стал привозить...
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Направить предложение - не значит купить, слишком дёшево для перспективного вратаря
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если он долго был в Балтике, то странно, что не переподписывали контракт с повышением отступных
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Динамо как всегда всё просрали...
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Смешные деньги!!!
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