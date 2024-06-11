«Зенит» выкупит Латышонка у «Балтики» за 10 млн рублей (Иван Карпов)

Евгений Латышонок близок к переходу в «Зенит».

По данным инсайдера Ивана Карпова, клуб из Санкт-Петербурга активирует опцию выкупа голкипера «Балтики» за 10 млн рублей. «Зенит» уже направил калининградцам предложение о выкупе Латышонка.

Отмечается, что « » предлагала Латышонку продлить контракт с самой высокой зарплатой в команде, однако голкипер сделал выбор в пользу « ».

В минувшем сезоне Латышонок провел в Мир РПЛ 26 матчей, в которых пропустил 38 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.