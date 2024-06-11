«Зенит» выкупит Латышонка у «Балтики» за 10 млн рублей (Иван Карпов)
Евгений Латышонок близок к переходу в «Зенит».
По данным инсайдера Ивана Карпова, клуб из Санкт-Петербурга активирует опцию выкупа голкипера «Балтики» за 10 млн рублей. «Зенит» уже направил калининградцам предложение о выкупе Латышонка.
Отмечается, что «Балтика» предлагала Латышонку продлить контракт с самой высокой зарплатой в команде, однако голкипер сделал выбор в пользу «Зенита».
В минувшем сезоне Латышонок провел в Мир РПЛ 26 матчей, в которых пропустил 38 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Тащил очень сильно и делал все, чтобы оставить команду в РПЛ, но не срослось - любое «повышение» он заслужил без вопросов, хоть и грустно от этого.
Но руководство Балтики тоже опростоволосилось очень сильно: делать выкуп в 10 млн рублей - это совсем смешная цена в современных реалиях.
Краснодар, видимо, решил сделать ставку на Агкацева.
Зенит подсуетился и выкупает Латышонка за смешные деньги по его контракту.
А почему другие клубы, то же самое Динамо, у которого огромные проблемы с вратарской линией , не обратились к Евгений - большой вопрос.
Кержакову пора перейти на роль третьего вратаря. А Латышонок с Адамовым должны конкурировать за роль основного
Успехов Евгению 👍🏻
ps. Вспоминается тот Лодыгин, который на ленточки/пенальти был хорош, но как только Боаш начал "лепить из него Нойера", поплыл и стал привозить...