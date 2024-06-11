Талалаев об увольнении из «Химок»: «Как говорил классик – не читайте до обеда советских газет. У меня сейчас романтический ужин с женой, нахожусь в отпуске»
Андрей Талалаев прокомментировал слухи об отставке.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что подмосковный клуб решил прекратить сотрудничество с тренером.
– У меня сейчас романтический ужин с женой. Нахожусь в отпуске. Вчера никому не отвечал, у нас тут плюс 3 часовых пояса, поэтому уже спал. Если кто-то в этот период, как говорят, опубликовал мои слова, то не верьте. Сегодня с утра увидел – 122 эсэмэски! Конечно, сначала позвонил маме.
– Так что по ситуации с вашим увольнением?
– Как говорил классик – не читайте до обеда советских газет.
– Но дыма без огня не бывает…
– Вам интересны мои планы? 15 июня прилечу в Москву, 16-го встречусь с руководством «Химок».
– Вам из «Химок» звонили?
– Нет, не звонили, – сказал главный тренер красно-черных.
Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.