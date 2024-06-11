Талалаев об увольнении из «Химок»: «Как говорил классик – не читайте до обеда советских газет. У меня сейчас романтический ужин с женой, нахожусь в отпуске»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Футбол

Андрей Талалаев прокомментировал слухи об отставке.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что подмосковный клуб решил прекратить сотрудничество с тренером.

– У меня сейчас романтический ужин с женой. Нахожусь в отпуске. Вчера никому не отвечал, у нас тут плюс 3 часовых пояса, поэтому уже спал. Если кто-то в этот период, как говорят, опубликовал мои слова, то не верьте. Сегодня с утра увидел – 122 эсэмэски! Конечно, сначала позвонил маме.

– Так что по ситуации с вашим увольнением?

– Как говорил классик – не читайте до обеда советских газет.

– Но дыма без огня не бывает…

– Вам интересны мои планы? 15 июня прилечу в Москву, 16-го встречусь с руководством «Химок».

– Вам из «Химок» звонили?

– Нет, не звонили, – сказал главный тренер красно-черных. 

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27 комментариев
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Андрей Талалалаев об увольнении из «Химок»: «Я поспал и поиграл на PlayStation. А вечером был уволен из Химок»
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Талалаев если не ошибаюсь третий раз выигрывает ФНЛ (с Химками 2 раза и с Торпедо), и в третий раз компенсацию солидную получает и увольняется.
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А жену случайно не Садыгов зовут?
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Ответ Melo_destiny
Садыгов Талалаева?)
Тут уж скорее Талалаев Садыгова))
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А можно составить петицию на Ивана Карпова? Чтоб его бредовые слухи не читать на спортс? (Возможно это правда конечно, но я устал от него)
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Когда обыкновенный работяга гонит брак его лишают премии, когда "брак" гонит тренер ему дают компенсацию)).
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Ждём Юрана?)
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Ответ SetupNick
А жену случайно не Садыгов зовут?
Садыгов Талалаева?)
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Нахожусь в отпуске, 5 звезд, все включено, вчера никому не отвечал…
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В России уникальная тренерская школа. Куда не плюнь, попадёшь в неудачника.
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Храбрится Андрей...
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В Омске устроил романтИк, патриот ведь...
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Полтинник обмываем
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"Мне пришла смска о зачислении 50 лямов, поэтому у нас с женой романтический ужин, до свидания"
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Вот в Химках пилят бабло 😂🤣
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Вся суть этих физруков. Единственное объяснение что их берут с такой неустойкой это распил. Какой смысл прописывать неустойки какому-то физруку который только и на матч тв тусуется, это ооокей если чел востребованный и он себя обезопасит этим, но эти клоуны кому они нужны?))) Быстрыкин мб надо заняться распилом бюджета который выделяют на этот цирк из налогов? Какието талалаевы ему подобные пилят с владельцами недокоманд.
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Ответ WelcomeBackPURE
Классик так не говорил, это его персонаж так говорил. Или Талала считает профессора Преображенского классиком ? 🤔 много вопросов
Булгаков же придумал книгу. Он и сказал. Цитата из книги «Собачье сердце»
Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
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Ответ HaVi
Андрей Талалалаев об увольнении из «Химок»: «Я поспал и поиграл на PlayStation. А вечером был уволен из Химок»
Первая смска из 122 была о зачислении 50 лямов, остальные не стал читать, и пошли романтично обмывать в рестик
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все верно...чего тут париться...тренеришки переходят ищ клуба в клуб бабло мутится миллионами...сегодня зимки вчера ростов завтра арсенал...все одинаковые только футболки разные...
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