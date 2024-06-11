Роналду о том, что сыграет на 6-м Евро: «Горжусь, что стану первым игроком, сделавшим это. Но это лишь глава во всех достижениях Криштиану»
Криштиану Роналду высказался о своей карьере в сборной Португалии.
На Евро-2024 Роналду станет рекордсменом по количеству участий в турнире. 39-летний Криштиану попал в заявку Португалии на чемпионат Европы в 6-й раз.
«Я горжусь тем, что стану первым игроком, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. Я в восторге от этого, поскольку это свидетельствует о длительности моей карьеры. Однако это всего лишь глава среди достижений Криштиану Роналду в футболе.
Я счастлив, для меня большая честь быть здесь, чтобы помочь национальной команде достичь поставленных целей и, конечно же, постараться добиться победы – это наша главная цель», – сказал Роналду.
Но, признаться, достижение и правда серьезное 👍🏻