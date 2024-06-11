Роналду о том, что сыграет на 6-м Евро: «Горжусь, что стану первым игроком, сделавшим это. Но это лишь глава во всех достижениях Криштиану»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался о своей карьере в сборной Португалии.

На Евро-2024 Роналду станет рекордсменом по количеству участий в турнире. 39-летний Криштиану попал в заявку Португалии на чемпионат Европы в 6-й раз.

«Я горжусь тем, что стану первым игроком, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. Я в восторге от этого, поскольку это свидетельствует о длительности моей карьеры. Однако это всего лишь глава среди достижений Криштиану Роналду в футболе.

Я счастлив, для меня большая честь быть здесь, чтобы помочь национальной команде достичь поставленных целей и, конечно же, постараться добиться победы – это наша главная цель», – сказал Роналду.

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26 комментариев
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Криштиану хвалит Криштиану за то что Криштиану хвалит Криштиану
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А врачи что говорят?
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О себе в третьем лице.
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Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я.........
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Действительно, пока еще мало находилось возрастных футболистов, которые проигрывали конкуренцию, но на следующем турнире возвращались в основу. Скоро увидим, что это было: гениальное возвращение супербомбардира, который не растерял качества в нон-лиге или обычное давление авторитетом.
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Ответ Indurain Larraya
А врачи что говорят?
Говорят что медицина 💊💊💊 тут бессильна
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подождите он ещё на седьмой евро приедет! скриньте
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Явно проблемы с головой к нашего Криштиану
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достижение? Стать MVP - достижение, но это не про Роналду😁
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Этот персонаж впитал в себя все пороки человечества.
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Да, скромности этому парню не занимать 😂

Но, признаться, достижение и правда серьезное 👍🏻
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Ответ Парень со двора Шмурнова
У вас-то, судя по нику, все в полном порядке :)
Да и вас походу тоже всё в порядке 🫤🫤🫤
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Комментарий удален модератором
Нашёл чем гордиться. Лучше бы сказал спасибо тренеру что вызывает в сборную столько раз
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Нарцисс...
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Ответ Moffo
Криштиану хвалит Криштиану за то что Криштиану хвалит Криштиану
Сам себя не похвалишь никто не похвалит 😂😂😂
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Ответ Moffo
Криштиану хвалит Криштиану за то что Криштиану хвалит Криштиану
напомнило: малкович малкович малкович малкович
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Ответ Евгений Сидоров
Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я.........
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