Okko покажет все матчи Кубка Америки-2024: «Такого лета еще не было – весь лучший мировой футбол будет доступен в нашем сервисе»

Теги Сборная Аргентины по футболу телевидение Кубок Америки Сборная Канады по футболу Okko Футбол

Okko эксклюзивно покажет Кубок Америки в России.

Как сообщили в пресс-службе Okko, онлайн-кинотеатр покажет все матчи турнира, который пройдет в США с 21 июня по 5 июля. У зрителей будет возможность смотреть игры как с комментариями, так и с дорожкой интершума. Также будут доступны записи матчей, хайлайты, интервью, разборы и другой контент от спортивной редакции Okko.

«Такого лета в Okko еще не было – весь лучший мировой футбол будет доступен в нашем сервисе.

Благодаря покупке прав на показ Кубка Америки и возможности транслировать абсолютно все матчи Евро-2024 Okko будет радовать болельщиков играми лучших команд мира 24/7», – сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

Показ Кубка Америки начнется с матча Аргентины и Канады, который пройдет 21 июня в 3:00 по московскому времени.

70 комментариев
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В ответ на это Матч ТВ покажет все фильмы Сигала.
+45
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+39
Ответ TaR
Знатоки, Окко можно на месяц подключить или надо сразу за год платить?
Подключаешь Сбер Прайм за 200 рублей и смотришь все спокойно себе)
+21
-2
+19
Знатоки, Окко можно на месяц подключить или надо сразу за год платить?
+14
0
+14
Обожаю Копа Америка!!!!
+16
-3
+13
Ответ Кирилл Лавров
Я, конечно, наверное, один такой, но мне импонирует именно "Матч ТВ" в сравнении с "Окко". Ценителю бесплатных трансляций в принципе не может нравится "Окко". Я за то, чтобы всё было на "Матч ТВ". Но ладно мне, но как пожившему поколению смотреть этот турнир, если им удобен обычный телевизор, с федеральными каналами?
Ну так его поливали от и до, когда куча турниров там было😂теперь пусть привыкают к платному контенту, раз матч был плохой. Может теперь он им в таком виде понравится.
+16
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+8
О, нормальные обзоры матчей можно будет посмотреть, проснувшись в 7-8 утра
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+6
Ответ Походка Абаскаля
Толи дело комментаторы мяч тв. Помню смотрел Реал-Мс - лучшие команды планеты Земля. Вместо комментирования матча увлекательнейшие (нет) истории про родственников футболистов, про то, кто как добирался на матч, какие-то трансферные слухи. На окко такого очень мало. Лучше только ноунеймы комментирующие АПЛ в ВК
Лучше только ноунеймы из вк зачитывающие донаты весь матч 😍😍😍
+5
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+5
Ответ Красная стрела
Ну так его поливали от и до, когда куча турниров там было😂теперь пусть привыкают к платному контенту, раз матч был плохой. Может теперь он им в таком виде понравится.
Смешно когда говорят что-то о платном, там 299 руб. 2 стакана кофе
+8
-4
+4
Ответ Кирилл Лавров
Я, конечно, наверное, один такой, но мне импонирует именно "Матч ТВ" в сравнении с "Окко". Ценителю бесплатных трансляций в принципе не может нравится "Окко". Я за то, чтобы всё было на "Матч ТВ". Но ладно мне, но как пожившему поколению смотреть этот турнир, если им удобен обычный телевизор, с федеральными каналами?
В телевизоре запросто можно смотреть ОККО. Да и 200 руб в месяц - нормальная цена, там ведь еще и фильмы и каналы можно смотреть.
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А можно ссылку на полное расписание как это было сделано с евро 24.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Можно подумать кто-то этот второсорт будет смотреть кроме глормесов))
Слушай видел тебя по телеку, на финале кубка Саудии… ты рядом с Роном лежал, он слёзы в три ручья, ты сопли…
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Ответ <<Amstel Trigun>>
На Матче нет ничего бесплатного, ты уже заплатил за всё что там есть, своими налогами
А Окко, который принадлежит Сбербанку через Рамблер, почему-то еще доплачивать нужно. Почему? Вроде тоже с налогов заплатил за все, не? Или это другое?
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Ответ Угараю_с_вас
Подключаешь Сбер Прайм за 200 рублей и смотришь все спокойно себе)
СберПрайм 400 стоит в месяц, только вчера подключил
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Ответ иц а мен
В тырнетах лежат промокоды на 3 месяца бесплатного сберпрайма
Причем каждые три месяца можно бесплатно подключать на три месяца)
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Давно смотрю ОККО. Там можно смотреть запись, обзоры, студию. Комментарии от рускоговорящихпредставителей стан участниц. Обзор городов, стадионов, истории команд, фандвиж. Из последнего кубок профлиги Аргентинской. Россарио Сентраль!
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Ответ Кирилл Лавров
Я, конечно, наверное, один такой, но мне импонирует именно "Матч ТВ" в сравнении с "Окко". Ценителю бесплатных трансляций в принципе не может нравится "Окко". Я за то, чтобы всё было на "Матч ТВ". Но ладно мне, но как пожившему поколению смотреть этот турнир, если им удобен обычный телевизор, с федеральными каналами?
На Матче нет ничего бесплатного, ты уже заплатил за всё что там есть, своими налогами
+3
-2
+1
Ответ Кирилл Лавров
Я, конечно, наверное, один такой, но мне импонирует именно "Матч ТВ" в сравнении с "Окко". Ценителю бесплатных трансляций в принципе не может нравится "Окко". Я за то, чтобы всё было на "Матч ТВ". Но ладно мне, но как пожившему поколению смотреть этот турнир, если им удобен обычный телевизор, с федеральными каналами?
Пожившее поколение, которому удобны федеральные каналы, и знать не знает, ни про какой кубок Америки. Не переживай за него.
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Тяжеловато будет смотреть в 3 часа ночи... За счет подписчиков, в том числе любителей сериалов, Окко может игры кочевников показывать!
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какого 5, он же тоже 14 заканчивается как и Евро!
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Сейчас я буду смотреть всеее матчи
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Ответ кэпко
В ответ на это Матч ТВ покажет все фильмы Сигала.
и Сталлоне с Вандамом
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Лучше пива взять на эти деньги или что-то там предлагают сравнить маркетологи по цене подписки😀
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Ответ Иван Есев
Такое только на кинопоиске прокатывает, на окко надо платить после окончания подписки.
Ничего не надо платить, автопродление вырубаешь и все, подписка остаётся
+1
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+1
Okko прям утверждается в качестве главного спортивного вещателя страны. Евро покажут, ЛЧ в следующем сезоне тоже покажут.
+2
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Просто отлично . Латиноамериканские страсти , звезды, полные стадионы ( надеюсь в США так будет )
Прям отличное футбольное лето
+2
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Я, конечно, наверное, один такой, но мне импонирует именно "Матч ТВ" в сравнении с "Окко".

Ценителю бесплатных трансляций в принципе не может нравится "Окко". Я за то, чтобы всё было на "Матч ТВ".

Но ладно мне, но как пожившему поколению смотреть этот турнир, если им удобен обычный телевизор, с федеральными каналами?
+19
-18
+1
Ответ Alexshara
Подписан на ОККО который год (ради АПЛ когда-то и ЛаЛи), очень редко там тех/неисправности, которые быстро устраняют, коментаторы там лучше, и обзоры и тематические передачи лучше
Я смотрю только реал барса и оно ложится почти всегда. Я думал только у меня — но я же читаю ветки, не я один такой. Матчи на 3,5 человека не ложатся — ну спасибо, отцы родные. Обзоры стандартные, контент скучный, я честно пытался смотреть, но тот же комент превью интереснее (хотя тоже не огонь)
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Можно подумать кто-то этот второсорт будет смотреть кроме глормесов))
За то уже третьесортную игру Роналду( исключительно) будушь смотреть? Про ЕВРО ничего против неимею!
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
У вас пять, а у остальных?.. ;)
А у остальных не меньше, чем у меня 🫤🫤🫤
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Ответ Георгий Волков
Мммм, отстойные комментаторы третьего эшелона, Окко, который падает и глитчит. Его величество футбол!
Толи дело комментаторы мяч тв. Помню смотрел Реал-Мс - лучшие команды планеты Земля. Вместо комментирования матча увлекательнейшие (нет) истории про родственников футболистов, про то, кто как добирался на матч, какие-то трансферные слухи.
На окко такого очень мало. Лучше только ноунеймы комментирующие АПЛ в ВК
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