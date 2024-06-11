Okko покажет все матчи Кубка Америки-2024: «Такого лета еще не было – весь лучший мировой футбол будет доступен в нашем сервисе»

Okko эксклюзивно покажет Кубок Америки в России.

Как сообщили в пресс-службе Okko, онлайн-кинотеатр покажет все матчи турнира, который пройдет в США с 21 июня по 5 июля. У зрителей будет возможность смотреть игры как с комментариями, так и с дорожкой интершума. Также будут доступны записи матчей, хайлайты, интервью, разборы и другой контент от спортивной редакции Okko.

«Такого лета в Okko еще не было – весь лучший мировой футбол будет доступен в нашем сервисе.

Благодаря покупке прав на показ Кубка Америки и возможности транслировать абсолютно все матчи Евро-2024 Okko будет радовать болельщиков играми лучших команд мира 24/7», – сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

Показ Кубка Америки начнется с матча и , который пройдет 21 июня в 3:00 по московскому времени.