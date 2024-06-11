Роналду забил 895 голов: 130 – за сборную Португалии, 765 – за клубы

Криштиану Роналду приближается к отметке в 900 голов за карьеру.

Сегодня форвард сделал дубль в товарищеском матче сборной с командой Ирландии (3:0).

Теперь на счету 39-летнего футболиста 895 мячей. 130 из них – за национальную команду, 765 – на клубном уровне.

Подробно со статистикой , выступающего за « », можно ознакомиться здесь.