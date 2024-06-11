Роналду забил 895 голов: 130 – за сборную Португалии, 765 – за клубы

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Ирландии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд товарищеские матчи (сборные) Футбол

Криштиану Роналду приближается к отметке в 900 голов за карьеру.

Сегодня форвард сделал дубль в товарищеском матче сборной Португалии с командой Ирландии (3:0).

Теперь на счету 39-летнего футболиста 895 мячей. 130 из них – за национальную команду, 765 – на клубном уровне.

Подробно со статистикой Роналду, выступающего за «Аль-Наср», можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев
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Лучший в истории спорта. Невероятная статистика. Но это статистика. А его уровень игры невероятный. Что он творит. Это просто за границами понимания.
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Величайший в истории 🐐.
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У него левая, лучше чем у большинства левшей. Великий, точнее ВЕЛИЧАЙШИЙ
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Ответ Dexter Morgan
Лучший в истории спорта. Невероятная статистика. Но это статистика. А его уровень игры невероятный. Что он творит. Это просто за границами понимания.
Если продлит контракт еще на сезон и будет держать планку, то примерно к ЧМ выйдет к отметке в 1000 голов, а какая будет история если 1000-й гол в карьере забьет на самом ЧМ!
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Побил наконец-то рекорд Гретцки
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Ответ Папа Футбола
Если продлит контракт еще на сезон и будет держать планку, то примерно к ЧМ выйдет к отметке в 1000 голов, а какая будет история если 1000-й гол в карьере забьет на самом ЧМ!
Да, будет здорово. Да он в такой форме, что обязательно продолжит. Человек любит футбол.
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😀 шас эксперты зайдут ) напишут ,что это одни пенальти и пустые замыкания
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Под 900 голов. Сумасшедшая статистика. Более 20 лет на топ-уровне.
Роналду лучший из лучших.
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Просто монстр, величайший!
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Единственный футболист, который бьёт хоккейные рекорды
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Ответ -vasteros
😀 шас эксперты зайдут ) напишут ,что это одни пенальти и пустые замыкания
Че б эксперты ни говорили от обиды, цимес в том, что у Роналду:
130 голов из-за пределов штрафной;
63 голешника со штрафных;
150 голов головой;
под 200 голов левой, то бишь НЕРАБОЧЕЙ ногой;
куча сольных голов;
немерено голов после выходов 1 на 1
В общем, каталог голешников дай бог каждому
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Ответ maks677
Я тоже побил рекорд Грецки, за месяц сожрал 897 пельменей, хотя Рон и этот рекорд побьёт(
Он при этом ещё будет выглядеть, как атлет. Невероятный человек.
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Я тоже побил рекорд Грецки, за месяц сожрал 897 пельменей, хотя Рон и этот рекорд побьёт(
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Хочу напомнить, что Роналду при этом не выпускник академии топ-клуба. Ради него никого не убирали. Не держали в тепле. Условных Роналдиньо и Деко не выкидывали. От Ибрагимовича не избавлялись. Роналду со всеми при этом сыгрывался. Профи.
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Тыща будет?
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В 2007 разносил Джона О"ши
2024 разносит команду Джона О’ши
Ну просто как.....
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+2
130 голов из-за пределов штрафной;
63 голешника со штрафных;
150 голов головой;
под 200 голов левой, то бишь НЕРАБОЧЕЙ ногой;
куча сольных голов;
немерено голов после выходов 1 на 1
В общем, каталог голешников дай бог каждому
+2
-1
+1
900-й гол на Евро стал более реальным. Это (если случится) будет и символично, и будет красивым завершением выступлений на Евро. Удачи Кришу! За ФУТБОЛ!
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Он ещё на Чемпионат мира поедет.
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Левая нога Роналду имба. У него нет слабых мест.
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Истинно вам говорю: когда Рон забьет 900-й, земля налетит на небесную ось!
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Месси признал Реал величайшим клубом.
Пришло время признать Рона величайшим игроком.
21 век эпоха Рона.
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Ответ Роман
Под 900 голов. Сумасшедшая статистика. Более 20 лет на топ-уровне. Роналду лучший из лучших.
После Дзюбы и Соболева.
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