Роналду забил 895 голов: 130 – за сборную Португалии, 765 – за клубы
Криштиану Роналду приближается к отметке в 900 голов за карьеру.
Сегодня форвард сделал дубль в товарищеском матче сборной Португалии с командой Ирландии (3:0).
Теперь на счету 39-летнего футболиста 895 мячей. 130 из них – за национальную команду, 765 – на клубном уровне.
Подробно со статистикой Роналду, выступающего за «Аль-Наср», можно ознакомиться здесь.
Роналду лучший из лучших.
130 голов из-за пределов штрафной;
63 голешника со штрафных;
150 голов головой;
под 200 голов левой, то бишь НЕРАБОЧЕЙ ногой;
куча сольных голов;
немерено голов после выходов 1 на 1
В общем, каталог голешников дай бог каждому
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Ну просто как.....
63 голешника со штрафных;
150 голов головой;
под 200 голов левой, то бишь НЕРАБОЧЕЙ ногой;
куча сольных голов;
немерено голов после выходов 1 на 1
В общем, каталог голешников дай бог каждому
Пришло время признать Рона величайшим игроком.
21 век эпоха Рона.