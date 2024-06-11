Роналду установил мировой рекорд, проведя 1226 матчей на топ-уровне. Криштиану обошел Сени

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Криштиану Роналду стал обладателем очередного мирового рекорда.

Согласно подсчетам Международной федерации футбольной истории и статистики, игра против Ирландии стала для португальца 1226-й на топ-уровне. Благодаря этому форвард обошел экс-вратаря сборной Бразилии Рожерио Сени.

Роналду провел 698 матчей в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, Италии и Саудовской Аравии, еще 101 – в кубковых турнирах этих стран и матчах за Суперкубок. Также у Криштиану 220 игр в международных клубных турнирах и теперь 207 за национальную сборную.

Статистику 39-летнего футболиста можно изучить здесь.

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43 комментария
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Лучший игрок XXI века
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Лучший футболист в истории
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Ответ Direct free kick
Лучший игрок XXI века
Второй
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Саудовская Аравия: Что тут делают остальные?
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Во горит у хейтеров! Нрааавится!
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Сейчас придут хейтеры и скажут, что лучше сидеть и ничего не делать. А не провести такую легендарную карьеру на топовом уровне.
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Лучший игрок в истории футбола.
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Легенда!
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Еще чуть чуть и он станет рекордсменом по побитию рекордов!
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Погодите, там же Месси в кубке чупа-чупса обвел полкоманды мексиканцев!
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С этим рекордом не поспорить!!!
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Помню у себя тетрадку сборной Португалии с Криштиану под номером 17. Вроде бы это 2004 год был. И он до сих пор играет. Вау
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А есть вообще статистика по топ-10, топ-20 матчей? Интересно, есть кто-то рядом?
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Не уйдет пока играет месси
Легенды футбола
Можно снят фильм о конкуренции двух легенд
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Великий
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Рон крутой!
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Криш - легенда. Бесспорно!!!
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Человек- рекорд!
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Аргентинские лёли, играющие в КФС Лиге, рыдают от нахождения в тени Роналду😭
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У Рожерио куча матчей, которые вообще не имеют подтверждения

В пампасах где-то мог выйти на пять минут
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The best of the player
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Это круто, когда постоянно ставишь рекорды.
+3
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Держите гроссмейстера!!!
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Лучший в истории футбола ⚽️ , мецссе не повезло родится в эпоху Рона
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Легенда
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Ямаль стал самым молодым футболистом про котором Роналду сыграл 1226 матчей
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Его скоро на носилках будут выносить...
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казанский ,спасибо тебе за комментарий, уже возраст, говорит, от такого касания Роналду падает😂😂😂спасибо, что подчеркнул, комментаторский гений. может лучше хватит в что? где? когда? шляпу под именем винлайн рекламировать?
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Ответ WelcomeBackPURE
Погодите, там же Месси в кубке чупа-чупса обвел полкоманды мексиканцев!
Но всё равно вылетел -(
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Ответ Александр Северный
о чём ты? замыкалду даже не побил рекорд по голам за год и сезон. это сделал плеймейкер.
Гори 🤣🤣🤣🧯🤡
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