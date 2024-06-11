Роналду установил мировой рекорд, проведя 1226 матчей на топ-уровне. Криштиану обошел Сени
Криштиану Роналду стал обладателем очередного мирового рекорда.
Согласно подсчетам Международной федерации футбольной истории и статистики, игра против Ирландии стала для португальца 1226-й на топ-уровне. Благодаря этому форвард обошел экс-вратаря сборной Бразилии Рожерио Сени.
Роналду провел 698 матчей в чемпионатах Португалии, Англии, Испании, Италии и Саудовской Аравии, еще 101 – в кубковых турнирах этих стран и матчах за Суперкубок. Также у Криштиану 220 игр в международных клубных турнирах и теперь 207 за национальную сборную.
Статистику 39-летнего футболиста можно изучить здесь.
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