Роналду установил мировой рекорд, проведя 1226 матчей на топ-уровне. Криштиану обошел Сени

Криштиану Роналду стал обладателем очередного мирового рекорда.

Согласно подсчетам Международной федерации футбольной истории и статистики, игра против Ирландии стала для португальца 1226-й на топ-уровне. Благодаря этому форвард обошел экс-вратаря сборной Бразилии Рожерио Сени.

провел 698 матчей в чемпионатах , Англии, , Италии и Саудовской Аравии, еще 101 – в кубковых турнирах этих стран и матчах за Суперкубок. Также у Криштиану 220 игр в международных клубных турнирах и теперь 207 за национальную сборную.

Статистику 39-летнего футболиста можно изучить здесь.