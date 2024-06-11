«Зенит» хочет выкупить Козлова у «Балтики» за 60 млн рублей. Предложение «Краснодара» на 100 млн не устраивает калининградцев

«Зенит» хочет вернуть Данилу Козлова.

Петербургский клуб имеет право приоритетного выкупа полузащитника «Балтики» и намерен им воспользоваться, сообщает «РБ Спорт». Сине-бело-голубые могут вернуть игрока за 60 миллионов рублей.

« » планирует договориться с игроком о переходе.

Отмечается, что « » хочет купить 19-летнего футболиста за 100 миллионов рублей – однако предложение «быков» пока не устраивает калининградский клуб.

присоединился к «Балтике» в январе этого года. В раках Мир он провел 10 матчей, отличившись 2 голами и 4 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.