«Зенит» хочет выкупить Козлова у «Балтики» за 60 млн рублей. Предложение «Краснодара» на 100 млн не устраивает калининградцев

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Балтика Краснодар Данила Козлов 2005 Футбол

«Зенит» хочет вернуть Данилу Козлова.

Петербургский клуб имеет право приоритетного выкупа полузащитника «Балтики» и намерен им воспользоваться, сообщает «РБ Спорт». Сине-бело-голубые могут вернуть игрока за 60 миллионов рублей.

«Зенит» планирует договориться с игроком о переходе.

Отмечается, что «Краснодар» хочет купить 19-летнего футболиста за 100 миллионов рублей – однако предложение «быков» пока не устраивает калининградский клуб.

Козлов присоединился к «Балтике» в январе этого года. В раках Мир РПЛ он провел 10 матчей, отличившись 2 голами и 4 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.

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144 комментария
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Если хочет повторить путь Коваленко, то пусть идёт в Зенит и через пару сезонов о нём все забудут. Зенит- это кладбище молодых футболистов и поверьте, ничего личного. Просто такова политика клуба: Непременные чемпионства каждый год и для достижения этой цели закупаются бразильцы. Пока они есть у молодых игроков нет ни единого шанса. Ситуация уже такова, что в составе сборной страны нет представителей чемпиона. Правда, у Газпрома убытки за год почти 700 млрд, может что-то и изменится, но точно не завтра.
+63
-21
+42
Ответ Владислав Сабельников
Комментарий скрыт
Зенит имеет право приоритетного выкупа, там же написано
+40
-6
+34
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Позор это по вашей части
Надо же понимать, что почти наверняка Зенит продавал игрока с условием приоритетного права выкупа, за меньшую сумму
+33
-5
+28
Ответ Владислав Сабельников
Комментарий скрыт
Это воспитанник Зенита. В контракте есть пункт о праве Зенита на первоочередной выкуп за фиксированную сумму. Именно те 60 000 000 рублей. Всё ведь по закону, зачем ты передёргиваешь?
+21
-2
+19
Ответ Дмитрий Шиянов
Комментарий скрыт
Вы какие то странные. То у зенита нет воспитанников плохо, то зенит хочу вернуть воспитанника в которого вложили кучу денег и сил плохо. Вы уж там определитесь!
+27
-9
+18
Ответ Владислав Сабельников
Комментарий скрыт
Приоритетное право выкупа
+15
-3
+12
Не, нужно забирать обратно.
Попутно ничего не мешает отправить в аренду в условный Факел, Оренбург, Крылья для стабильной практики.
Отдавать чужакам такого парня нельзя.
+22
-10
+12
Ответ Ибн Хоттабыч
Если хочет повторить путь Коваленко, то пусть идёт в Зенит и через пару сезонов о нём все забудут. Зенит- это кладбище молодых футболистов и поверьте, ничего личного. Просто такова политика клуба: Непременные чемпионства каждый год и для достижения этой цели закупаются бразильцы. Пока они есть у молодых игроков нет ни единого шанса. Ситуация уже такова, что в составе сборной страны нет представителей чемпиона. Правда, у Газпрома убытки за год почти 700 млрд, может что-то и изменится, но точно не завтра.
" Непременные чемпионства каждый год" - это какое-то зло для клуба? Он чем должен заниматься по вашему мнению? 😂😂😂
+22
-11
+11
Ну конечно 100 миллионов не устраивает калининградцев - 60 миллионов же лучше, чем 100 миллионов.
+20
-11
+9
Ответ bubon1k
Позор это по вашей части Надо же понимать, что почти наверняка Зенит продавал игрока с условием приоритетного права выкупа, за меньшую сумму
Даже новость о приоритетном праве выкупа есть на спортсе от 31 января
+10
-1
+9
Ответ Владислав Сабельников
Комментарий скрыт
Всмысле ? Это нормальная практика, когда продают игрока за копейки, потом они имеют на него право приоритетного выкупа. Что тут не понятно. Клуб зенит вложил в Козлова кучу денег и срано было бы за копейки его отпускать без подобных условий
+9
-1
+8
Ответ Монморенси
" Непременные чемпионства каждый год" - это какое-то зло для клуба? Он чем должен заниматься по вашему мнению? 😂😂😂
А я разве сказал, что это зло? Или как-то осудил подобную политику клуба? Я лишь сказал, что у молодых игроков с российским паспортом в Зените нет никаких шансов на дальнейший рост. И более ничего.
+17
-9
+8
Ответ Пнин
Ну конечно 100 миллионов не устраивает калининградцев - 60 миллионов же лучше, чем 100 миллионов.
Козлов из Зенита как раз к ним переходил. Может быть у них есть право приоритетного обратного выкупа за прописанную заранее сумму.
+12
-5
+7
Ответ Александр Васильевич
купить и посмотреть если потянет сразу оставить если нет то аренда
Где он потянет? Ему максимум светит на 2 минуты выйти сидя под бразилами, второй Коваленко будет
+16
-9
+7
Ответ Архитектор Мендисабаль
А вот это хорошая новость. Козлова надо домой вернуть.
Зачем? Чтобы сослать в дубль?
+17
-11
+6
Ответ Александр Васильевич
купить и посмотреть если потянет сразу оставить если нет то аренда
Лавка его ждет вот и все.
+8
-2
+6
Копакабана опустела чтоли?
+9
-3
+6
Ответ CoMoBo3
Всё просто — Даня хочет в Краснодар, условия личного контракта давно улажены. Балтика знает о нежелании игрока возвращаться в Зенит и уверена, что может стрясти с Краснодара больше.
Козлов сам это сообщил? Откуда дровишки?
+7
-1
+6
Ответ Spaten
Козлов открытие этого сезона!
Слишком громкое заявление, все таки он только появился во второй части сезона
+6
-1
+5
Козлов открытие этого сезона!
+9
-5
+4
Ответ Ветер
гениальный - одарéнный зенитовский менеджмент. отпустить игрока, чтобы выкупить потом его обратно. воронежцы, с вами солидарна вся страна.
Вы впервые столкнулись с такой практикой? Это же общемировая практика для ведущих клубов.
+7
-3
+4
Ответ Cearvm
Козлов стоит 1,8 миллиона с длительным контрактом, а за него дают 1,1 миллиона и 700 тысяч. Возможно, Зенит оставил что-то в контракте по поводу возвращения, трудно судить, но суммы для талантливого парня небольшие.
Конечно оставил. Серьезные клубы, отправляя своего молодого игрока по трансферу в другой клуб (не аренда), зачастую прописывают право приоритетного выкупа за определенную сумму в некоторый период времени. Соответственно текущий клуб футболиста не может ответить отказом, так как обратное прописано в, ранее совершенной, трансферной сделке.
+3
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+3
Ответ Amalfitano
У Зенита конечно же есть воспитанники. И много. Только беда в том, что они всегда на скамейке запасных в самом Зените.
Ну если они объективно слабее, что зенит должен целенаправно ослаблять состав , чтобы вы порадовались?!? Вон Коваленко хорошо выступал в крыльях , в зените сдулся от слова совсем, не выдержал конкуренции.
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Шиянов
Комментарий скрыт
60 млн это не безценок, это дорого даже по нынешним меркам
+3
0
+3
Ответ Архитектор Мендисабаль
Это воспитанник Зенита. В контракте есть пункт о праве Зенита на первоочередной выкуп за фиксированную сумму. Именно те 60 000 000 рублей. Всё ведь по закону, зачем ты передёргиваешь?
А если есть предложение которое больше той суммы которая прописана в приоритетном выкупе. Все равно надо продавать тому кто в приоритете или тогда продавец может выбрать более выгодный вариант? Наверное это должно быть прописано как то. Иначе тогда вообще нет смысла вести переговоры Краснодару.
+3
-1
+2
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Это как понять?
+2
0
+2
Ответ bubon1k
Даже новость о приоритетном праве выкупа есть на спортсе от 31 января
"Как стало известно «СЭ», реальная сумма компенсации за переход 19-летнего хавбека Данилы Козлова из «Зенита» в «Балтику» составила 30 миллионов рублей.
При этом выкупить молодого футболиста обратно сине-бело-голубые имеют право за 60 миллионов в течение двух ближайших трансферных окон и за 90 миллионов — летом 2025 года.
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/stali-izvestny-podrobnosti-perehoda-poluzaschitnika-kozlova-iz-zenita-v-baltiku-2174160/?ysclid=lxaqgoxyzh823825380
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+3
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+2
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Позор, это когда берётся игрок за 2,5 млн евро, а он даже ни разу не сыграл за команду.
+3
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+2
Ответ Олег Петровв
Копакабана опустела чтоли?
Нет, конечно. Просто в юбилейный год конкурентов нельзя усиливать. Руководство фокусы Сэма в страшных снах вспоминает .
+4
-2
+2
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Вы же не знаете, какой контракт был составлен при переходе этого игрока в ’Балтику’’. Раз их не устраивает более ’’выгодное’’ на первый взгляд предложение значит как-то прописано, что вернуть в ’’Зенит’’ выгодней. Скажем, при продаже другой стороне - 90% суммы от сделки получают сине-бело-голубые.
Вы бы тогда на месте боссов калининградцев кому бы хотели продать игрока?
+2
-1
+1
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