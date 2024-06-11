«Зенит» хочет выкупить Козлова у «Балтики» за 60 млн рублей. Предложение «Краснодара» на 100 млн не устраивает калининградцев
«Зенит» хочет вернуть Данилу Козлова.
Петербургский клуб имеет право приоритетного выкупа полузащитника «Балтики» и намерен им воспользоваться, сообщает «РБ Спорт». Сине-бело-голубые могут вернуть игрока за 60 миллионов рублей.
«Зенит» планирует договориться с игроком о переходе.
Отмечается, что «Краснодар» хочет купить 19-летнего футболиста за 100 миллионов рублей – однако предложение «быков» пока не устраивает калининградский клуб.
Козлов присоединился к «Балтике» в январе этого года. В раках Мир РПЛ он провел 10 матчей, отличившись 2 голами и 4 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
Надо же понимать, что почти наверняка Зенит продавал игрока с условием приоритетного права выкупа, за меньшую сумму
Попутно ничего не мешает отправить в аренду в условный Факел, Оренбург, Крылья для стабильной практики.
Отдавать чужакам такого парня нельзя.
При этом выкупить молодого футболиста обратно сине-бело-голубые имеют право за 60 миллионов в течение двух ближайших трансферных окон и за 90 миллионов — летом 2025 года.
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/stali-izvestny-podrobnosti-perehoda-poluzaschitnika-kozlova-iz-zenita-v-baltiku-2174160/?ysclid=lxaqgoxyzh823825380
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Вы бы тогда на месте боссов калининградцев кому бы хотели продать игрока?