Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова госпитализирована в Москве. Ей предстоит удаление опухоли головного мозга (Mash)

Теги Бег сборная России жен происшествия Светлана Мастеркова Легкая атлетика

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова госпитализирована в Москве.

Mash сообщает, что бывшую легкоатлетку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Мастеркову положили в нейрохирургическое отделение. По данным источника, ей предстоит операция по удалению опухоли головного мозга. Спортсменка пройдет полное обследование: МРТ с контрастом, рентген и анализы.

Мастерковой 56 лет. Она победила в беге на 800 и 1500 м на Олимпиаде-1996 в Атланте.

6 комментариев
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как же так....любимая бегунья детства
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надеюсь обойдется! Сил нашей сибирячке. Как это часто бывало с ней - вопреки пробивала всё.
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Удачи, и быстрого выздоровления 🙏🙏🙏
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Здоровья Свете! И в этом забеге тоже победить!
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Надеюсь, опухоль доброкачественная
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Опухоль добрая, всё норм в целом
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