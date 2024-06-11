Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова госпитализирована в Москве. Ей предстоит удаление опухоли головного мозга (Mash)

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова госпитализирована в Москве.

Mash сообщает, что бывшую легкоатлетку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Мастеркову положили в нейрохирургическое отделение. По данным источника, ей предстоит операция по удалению опухоли головного мозга. Спортсменка пройдет полное обследование: МРТ с контрастом, рентген и анализы.

56 лет. Она победила в беге на 800 и 1500 м на Олимпиаде-1996 в Атланте.