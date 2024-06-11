«Пришло время позаботиться об артистических и творческих аспектах этого вида спорта». Ряд европейских федераций поддержал упрощение программ в фигурном катании

Ряд европейских федераций поддержал упрощение программ в фигурном катании.

На конгрессе Международного союза конькобежцев ( ), который проходит с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе, рассмотрят предложение сократить число прыжковых элементов в произвольных одиночников с семи до шести, разрешить повторение одного прыжка трижды, одно вращение заменить на хореографическое вращение.

«Фигурное катание – это уникальное сочетание спорта и искусства. За последние несколько лет техническая сторона фигурного катания развивалась очень быстрыми темпами.

Пришло время позаботиться об артистических и творческих аспектах этого вида спорта, чтобы это стало возможным, важно дать фигуристам время для сочетания элементов с хореографией, а также дать фигуристам возможность проявить творческий подход и новаторство.

Главная цель – развлечь аудиторию, и мы считаем, что предлагаемые изменения предоставят больше возможностей для этого, Норвегия поддержит предложения», – заявила делегат конькобежцев Норвегии..

Шведская федерация фигурного катания также заявила, что «решительно поддерживает предложение, выдвинутое техническим комитетом».

«Мы считаем, что это развивает наш вид спорта в правильном направлении. Это открывает возможности для более креативных и развлекательных программ», – добавила представительница организации.

«Мы также хотели бы поприветствовать это предложение технического комитета, потому что оно дает больше свободы фигуристам и, надеюсь, внесет больше разнообразия в нашу программу. Поэтому я также согласен с идеей рассмотреть весь пакет изменений только в одном направлении – предоставить фигуристам больше свободы в программах», – сказал делегат Федерации ледового спорта Италии.