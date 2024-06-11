«Пришло время позаботиться об артистических и творческих аспектах этого вида спорта». Ряд европейских федераций поддержал упрощение программ в фигурном катании

Теги ISU пары мужское катание женское катание FISG Ассоциация конькобежцев Норвегии Фигурное катание

Ряд европейских федераций поддержал упрощение программ в фигурном катании.

На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе, рассмотрят предложение сократить число прыжковых элементов в произвольных одиночников с семи до шести, разрешить повторение одного прыжка трижды, одно вращение заменить на хореографическое вращение.

«Фигурное катание – это уникальное сочетание спорта и искусства. За последние несколько лет техническая сторона фигурного катания развивалась очень быстрыми темпами.

Пришло время позаботиться об артистических и творческих аспектах этого вида спорта, чтобы это стало возможным, важно дать фигуристам время для сочетания элементов с хореографией, а также дать фигуристам возможность проявить творческий подход и новаторство.

Главная цель – развлечь аудиторию, и мы считаем, что предлагаемые изменения предоставят больше возможностей для этого, Норвегия поддержит предложения», – заявила делегат Ассоциации конькобежцев Норвегии..

Шведская федерация фигурного катания также заявила, что «решительно поддерживает предложение, выдвинутое техническим комитетом».

«Мы считаем, что это развивает наш вид спорта в правильном направлении. Это открывает возможности для более креативных и развлекательных программ», – добавила представительница организации.

«Мы также хотели бы поприветствовать это предложение технического комитета, потому что оно дает больше свободы фигуристам и, надеюсь, внесет больше разнообразия в нашу программу. Поэтому я также согласен с идеей рассмотреть весь пакет изменений только в одном направлении – предоставить фигуристам больше свободы в программах», – сказал делегат Федерации ледового спорта Италии.

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16 комментариев
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Фигурное катание всё ближе к Евровидению...
ЯнаАлександровна, наступит ваш звёздный час, когда нас разбанят...
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ну, конечно, когда в техническую сторону не получается, а на фоне отстранения тех, кто двигал эту техническую сторону, оставшиеся выглядят особенно ущербно, давайте развлекаться, конечно
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Слабаки :). Уменьшение количества прыжков им не сильно поможет. Квады все равно будут иметь вес. 👌🏻
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Зачем! Хотят увеличить интерес, при этом убивают спортивную составляющую и хотят называть все это спортом. Логика? На фига))
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К сожалению, в нашей Федерации сидят не меньшие слабаки и импотенты, которые вместо того, чтобы создавать свою коммерческую лигу с нормальными правилами и большими призовыми, будут жевать губами и блеять про сотрудничество
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"Главная цель – развлечь аудиторию"
Простите, но это уже не про спорт. Если мне захочется развлечься, я буду смотреть шоу. А спорт -это быстрее, выше сильнее.
Но уже нет.
Как жаль, что нашим безвольным терпилам в ФФКР никогда не хватит духу отпочковаться от этих старичков-шоуменов и учредить, наконец, свою лигу
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Фигурное катание это спорт, а еще есть балет на льду. И это разные вещи.
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Пришло время позаботиться о том, чтобы побеждали только назначенные.
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Эта федерация сама не знает, что хочет, то хореографию им подавай, то сальто собирались разрешить исполнять.
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И как они этим молодёжь собрались привлекать ? Сами себе противоречат.
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Ответ Tzaichiha
Фигурное катание это спорт, а еще есть балет на льду. И это разные вещи.
Ещё есть цирк на льду . Вот они создадут новый вид
Фигурного катания : нечто среднее между балетом и цирком , ну и пара прыжков останется от спорта . Кто этот новодел смотреть будет , молодежь ?
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Ледовых шоу мало решили ударить развлекухой и по фигурному катанию. Коньки вам в руки и в ноги бутсы...
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Ответ Iuliia Timofeyeva
ну, конечно, когда в техническую сторону не получается, а на фоне отстранения тех, кто двигал эту техническую сторону, оставшиеся выглядят особенно ущербно, давайте развлекаться, конечно
Аплодирую 👏
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Ответ Kontiolahti
К сожалению, в нашей Федерации сидят не меньшие слабаки и импотенты, которые вместо того, чтобы создавать свою коммерческую лигу с нормальными правилами и большими призовыми, будут жевать губами и блеять про сотрудничество
По типу НХЛ? Не потянут. Деньги зарабатывать не умеют, а государство так много не даст.
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