Роналду выкатил на поле девочку в инвалидной коляске перед матчем с Ирландией и держал ее за руку во время гимна
Криштиану Роналду совершил трогательный поступок перед матчем.
Сборная Португалии играет с командой Ирландии в товарищеском матче (0:0, первый тайм).
Перед началом игры капитан португальской команды выкатил на поле девочку в инвалидной коляске. Во время исполнения гимна Роналду держал ее за руку.
Фото: eastnews.ru/Luis Vieira / кадр из трансляции
Величайший.
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И это в 39 лет!
Величайший.
В других новостях пишешь про кринжа и тп, а тут "респект", "крутой момент"?
Типичный фанат Барселоны. Ну ригоберка хотя бы не такой лицемер)
Тру токсичным поклонникам Роналду - тоже.
Не забываемая впечетление останутся после таких встреч
Хороший поступок.
Независимо от статуса футболиста.