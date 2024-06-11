Роналду выкатил на поле девочку в инвалидной коляске перед матчем с Ирландией и держал ее за руку во время гимна

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Ирландии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд товарищеские матчи (сборные) Футбол

Криштиану Роналду совершил трогательный поступок перед матчем.

Сборная Португалии играет с командой Ирландии в товарищеском матче (0:0, первый тайм).

Перед началом игры капитан португальской команды выкатил на поле девочку в инвалидной коляске. Во время исполнения гимна Роналду держал ее за руку. 

Фото: eastnews.ru/Luis Vieira / кадр из трансляции

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15 комментариев
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Добрый поступок. Респект Роналду👍
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Это, действительно, важное событие для девочки. Только респект. Наверное, она, судя по предположительно маленькому возрасту, ещё не осознаёт насколько крутой это момент
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И это в 39 лет!
Величайший.
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Молодцом! Пусть сейчас польются те, кто будет говорить, что это ради положительного хайпа, но как по мне это гон!
+9
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Когда хорошо-тогда хорошо
+6
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+5
Ответ Vakhore
И это в 39 лет! Величайший.
Роналду выложил в инсту фото с круассаном
>>>
И это в 39 лет!
Величайший.
+7
-2
+5
Ответ Tristan...
Это, действительно, важное событие для девочки. Только респект. Наверное, она, судя по предположительно маленькому возрасту, ещё не осознаёт насколько крутой это момент
Личный хейтерок Роналду решил плюсов пособирать?
В других новостях пишешь про кринжа и тп, а тут "респект", "крутой момент"?
Типичный фанат Барселоны. Ну ригоберка хотя бы не такой лицемер)
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Стал особенно радоваться добрым новостям на спортсе. Про алименты и хейт утомлять начали
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Эхх, здоровья и счастья этой девочке.
Тру токсичным поклонникам Роналду - тоже.
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Рад для девочки
Не забываемая впечетление останутся после таких встреч
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Доброе дело.
Хороший поступок.
Независимо от статуса футболиста.
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Ответ Папа Футбола
Добрый поступок. Респект Роналду👍
Комментарий удален модератором
Ответ Tristan...
Я должен по дефолту только плохое о нём писать? Когда есть за что хвалить - хвалю. Чтобы собирать плюсики на такой теме - надо быть конченым
Так ты же по дефолту всегда плохое пишешь. Вот все и удивляются
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