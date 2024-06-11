Роналду выкатил на поле девочку в инвалидной коляске перед матчем с Ирландией и держал ее за руку во время гимна

Криштиану Роналду совершил трогательный поступок перед матчем.

играет с командой Ирландии в товарищеском матче (0:0, первый тайм).

Перед началом игры капитан португальской команды выкатил на поле девочку в инвалидной коляске. Во время исполнения гимна держал ее за руку.

Фото: eastnews.ru/Luis Vieira / кадр из трансляции