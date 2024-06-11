Казанский будет комментировать Евро-2024 на Okko

Теги премьер-лига Россия телевидение Первый канал Евро-2024 Владимир Стогниенко Денис Казанский Матч ТВ Okko Футбол

Денис Казанский будет комментировать Евро-2024 на Okko.

Как сообщает пресс-служба Okko, Казанский будет комментировать матчи чемпионата Европы по договоренности сервиса с Первым каналом.

«Я рад возможности присоединиться к команде профессионалов Okko на период Евро-2024. Формат показа крупнейшего спортивного события на стриминговом сервисе оставляет широкий простор для диалога с аудиторией. Уверен, всех нас ждет вдохновляющее приключение в мир яркого футбола», – сказал комментатор.

«Okko много работает над тем, чтобы показать Евро-2024 на высочайшем уровне, в том числе с точки зрения контента. Хайлайты, обзорные и развлекательные программы, профессиональные эксперты, – все это исключительно важно, но чаще всего зрители обсуждают работу комментаторов.

Денис – один из лучших русскоязычных профессионалов. Его знания и отличное чувство юмора позволят нам усилить команду спортивной редакции Okko и сделать Евро для болельщиков еще интереснее», – отметил шеф-редактор спортивной редакции Okko Владимир Стогниенко.

Okko покажет все матчи Евро-2024, 17 из них будут транслироваться эксклюзивно.

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32 комментария
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Хорошая новость
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Внимание на экран
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Это гораздо лучше, чем слушать чушь от Генича и визги Черданцева
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Окко со звуком, матч тв как всегда без звука
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Комментарий скрыт
А куча фактологических ошибок это тоже создание атмосферы ?
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Ответ deligy
А что комментирует на Первом канале Казанский последние годы?
Рекламирует винлайн на ЧГК
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Ответ deligy
А что комментирует на Первом канале Казанский последние годы?
В том и дело, что ничего. Удачно он место работы сменил.
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Не плохой комментатор
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Комментарий скрыт
Ладно кричит, ладно путается во всём... Бывает.. Но он не замолкает на протяжении всей игры, чаще всего не в тему, просто бла бла бла не затыкаясь. Ну комментируй ты спокойно матч, смотри что происходит на поле. Но нет...
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А вот это очень сильный ход. Состав комментаторов ОККО на две головы сильнее Матчевского сборища
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А что комментирует на Первом канале Казанский последние годы?
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Казанский и Минин супер. Два топа
Будем слушать и смотреть
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А Стогниенко-то будет?)
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А что комментирует Казанский на Первом? Он, типа, в штате ж там состоит..
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Как же это круто! Обожаю Казанского!
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А отсталым достался Губерниев 🫤🫤🫤
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Ответ guizzy
ну ок, он и правда хороший повод не пожалеть потратить на месяц 299 рублей.
У меня взяли 1р. за 2 недели, далее 99р. за месяц, а уж потом(если продлю) 299 за последующий месяц.
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ну ок, он и правда хороший повод не пожалеть потратить на месяц 299 рублей.
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Ответ AlexZhano__
В том и дело, что ничего. Удачно он место работы сменил.
Просто странно, контракт есть, совсем ничего не показывают уже два года )
Может фигурное катание, там комментатор.
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Ответ deligy
Просто странно, контракт есть, совсем ничего не показывают уже два года ) Может фигурное катание, там комментатор.
не, там Гришин комментирует хорошо
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Ответ deligy
А что комментирует на Первом канале Казанский последние годы?
Что где когда, паузу для винлайна
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