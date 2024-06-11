Денис Казанский будет комментировать Евро-2024 на Okko.

Как сообщает пресс-служба Okko, Казанский будет комментировать матчи чемпионата Европы по договоренности сервиса с каналом.

«Я рад возможности присоединиться к команде профессионалов Okko на период Евро-2024. Формат показа крупнейшего спортивного события на стриминговом сервисе оставляет широкий простор для диалога с аудиторией. Уверен, всех нас ждет вдохновляющее приключение в мир яркого футбола», – сказал комментатор.

«Okko много работает над тем, чтобы показать Евро-2024 на высочайшем уровне, в том числе с точки зрения контента. Хайлайты, обзорные и развлекательные программы, профессиональные эксперты, – все это исключительно важно, но чаще всего зрители обсуждают работу комментаторов.

– один из лучших русскоязычных профессионалов. Его знания и отличное чувство юмора позволят нам усилить команду спортивной редакции Okko и сделать Евро для болельщиков еще интереснее», – отметил шеф-редактор спортивной редакции Okko Владимир Стогниенко.

Okko покажет все матчи -2024, 17 из них будут транслироваться эксклюзивно.