Казанский будет комментировать Евро-2024 на Okko
Денис Казанский будет комментировать Евро-2024 на Okko.
Как сообщает пресс-служба Okko, Казанский будет комментировать матчи чемпионата Европы по договоренности сервиса с Первым каналом.
«Я рад возможности присоединиться к команде профессионалов Okko на период Евро-2024. Формат показа крупнейшего спортивного события на стриминговом сервисе оставляет широкий простор для диалога с аудиторией. Уверен, всех нас ждет вдохновляющее приключение в мир яркого футбола», – сказал комментатор.
«Okko много работает над тем, чтобы показать Евро-2024 на высочайшем уровне, в том числе с точки зрения контента. Хайлайты, обзорные и развлекательные программы, профессиональные эксперты, – все это исключительно важно, но чаще всего зрители обсуждают работу комментаторов.
Денис – один из лучших русскоязычных профессионалов. Его знания и отличное чувство юмора позволят нам усилить команду спортивной редакции Okko и сделать Евро для болельщиков еще интереснее», – отметил шеф-редактор спортивной редакции Okko Владимир Стогниенко.
Okko покажет все матчи Евро-2024, 17 из них будут транслироваться эксклюзивно.
Будем слушать и смотреть
Может фигурное катание, там комментатор.