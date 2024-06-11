Слишкович отказался возглавить «Химки» («Чемпионат»)

Теги Химки Сергей Игнашевич Андрей Талалаев премьер-лига Россия возможные трансферы Чемпионат.com Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович не возглавит «Химки».

Ранее стало известно, что подмосковный клуб принял решение уволить Андрея Талалаева. Боснийский специалист рассматривался в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера.

Однако, по информации «Чемпионата», Слишкович отказался от работы в «Химках». Еще одним кандидатом красно-черных является Сергей Игнашевич.

Слишкович работал в тренерском штабе «Спартака» с 2022 года. Он занимал пост исполняющего обязанности главного тренера команды с апреля этого года – после увольнения Гильермо Абаскаля.

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18 комментариев
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Иностранец а уже все догнал.
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отказался участвовать в этом бродячем цирке. толковый и грамотный специалист.
цену себе знает.
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Все верно, зачем марать свою репутацию в этом дог-клубе😁
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Ответ Al Al
Не понимаю, как в нашу страну попадают такие как Слишкович. Только представьте - человек работал помощником тренера детской команды U-16 в Боснии, потом несколько лет сидел без работы - и его приглашает Спартак. И раскрутили ему репутацию за несколько матчей, где он 2-3 раза победил и 3 раза 0:0 скатал.
как у нас такой как черчесов, тренеровавший австрийского середняка, умудрился сразк стать тренером московского спартака в своé время? уверен, он и сто раз начеканить не сможет.
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В итоге Химки возглавит сын Садыгова. Приложение Онлайн-тренер Химки уже в разработке
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Химки? Нет, это уже Слишкович даже для Владимира.
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Поставили условие - вылететь в пердив
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Химки равняются на Баварию
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"Я в лифте не езжу!" - заявил иностранный специалист.
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Принял единственно верное решение !
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Ответ Al Al
Так ты сам говоришь Черчесов в Австрии тренировал. Причем он там хорошую репутацию в Австрии получил. А Слишкович вообще не тренировал, только помощником у команды до 16 лет в Боснии. И вдруг получил жирный контракт в Спартаке. В Википедии почитай)
какой он жирный контракт получил? был помощником абаскаля и на несколько игр, стал исполняющим обязанности гт. всé дело в том, что у слишковича был хороший учитель - его отец, который сумел и на тренерском поприще оставить свой победный след. ну ты же не будешь сомневаться, что старший слишкович, поделился всеми своими знаниями и секретами с сыном. абаскалю ещé крупно повезло, что их пути со слишковичем пересеклись, а то было бы всé гораздо печальней по итогу для него самого самого и для спартака. у черчеса вообще не было никаких наставников. он сам себя главным тренером назначил.
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