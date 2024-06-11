Слишкович отказался возглавить «Химки» («Чемпионат»)
Владимир Слишкович не возглавит «Химки».
Ранее стало известно, что подмосковный клуб принял решение уволить Андрея Талалаева. Боснийский специалист рассматривался в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера.
Однако, по информации «Чемпионата», Слишкович отказался от работы в «Химках». Еще одним кандидатом красно-черных является Сергей Игнашевич.
Слишкович работал в тренерском штабе «Спартака» с 2022 года. Он занимал пост исполняющего обязанности главного тренера команды с апреля этого года – после увольнения Гильермо Абаскаля.
цену себе знает.