Слишкович отказался возглавить «Химки» («Чемпионат»)

Владимир Слишкович не возглавит «Химки».

Ранее стало известно, что подмосковный клуб принял решение уволить Андрея Талалаева. Боснийский специалист рассматривался в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера.

Однако, по информации «Чемпионата», отказался от работы в «Химках». Еще одним кандидатом красно-черных является .

Слишкович работал в тренерском штабе «Спартака» с 2022 года. Он занимал пост исполняющего обязанности главного тренера команды с апреля этого года – после увольнения Гильермо Абаскаля.