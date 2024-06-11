Тото Вольфф: «Хэмилтон проехал круг не из этого мира и стратосферный, галактический гоночный отрезок в практике»

Теги Гран-при Канады Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Вольфф сообщил об исключительном темпе Хэмилтона и прогрессе «Мерседеса».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что успех команды на Гран-при Канады не стал случайностью.

Джордж Расселл завоевал поул и принес команде подиум в дождевых условиях. По словам босса, болид стал быстрее и на сухой трассе, о чем свидетельствует скорость Льюиса Хэмилтона в практике.

Семикратный чемпион «Формулы-1» в третьей сессии свободных заездов опередил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 0,374 секунды, а также показал высокую гоночную скорость.

«В третьей тренировке Льюис проехал круг не из этого мира. Очень быстрый. Затем его длинный отрезок был стратосферным, галактическим. Огромный темп», – заявил Вольфф.

Портал Autosport собрал данные по отрезку: Льюис оказался несколько впереди Ферстаппена (1.17,5 – 1.18,5 против 1.17,9 – 1.18.9), однако «это не вполне «стратосферное» великолепие, о котором говорит Вольфф», отмечает издание.

«Но, конечно, мы не знаем, какой была топливная загрузка. Вполне возможно, в этом причина, почему Вольфф остался так доволен. Если Хэмилтону удалось провернуть такое с полными баками, то форма выглядит действительно многообещающе», – заключается в статье.

«Одна из худших гонок «Ф-1» в карьере», «хочу только домой», после финиша замер в траве – что вообще с Хэмилтоном?

13 комментариев
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А потом настает очередная квала и весь скилл пропадает куда то, а машину носит по трассе, мистика просто лол. Предлагаю посадить за руль Антонелли прям после перерыва когда 18 исполнится, сотрудничество Хэма и мерса изжило себя ещё в прошлом году.
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глубоко Тотоха, но можешь глубже
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Ответ Mittermeyer
Есть теория заговора, что Росбергу подарили титул, чтобы он ушел и не разваливал команду.
Ему никто ничего не дарил. Ему дали равные возможно и устранили с него статус 2-го пилота, коим сам Росберг себя никогда не считал.
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Ответ DelNord
Довести Льюиса до такой утраты его обычного оптимизма (на фоне вполне приличной гонки) - это надо было постараться. Но Мерседес, кажется, справляется. Что-то у них там творится не особо хорошее. Мне казалось, что Тото и команда нормально пройдут эту ситуацию, но пока непохоже. :(( Вот уже пошли всякие сглаживающие пост-интервью. А толку-то?
Мерс сам себя лишил победы в Канаде, не потеряй Хэм скилл как обычно в квале, благодаря не прогретым в грелках шинам, всё было бы по другому, ну ок Хэм закончит сезон позади Рассела , и свалит в фуры, ну а мерс лишится каких нибудь подиумов, может быть побед . Поэтому я и предлагаю закончить это всё. Хард вместо софта на 10 кругов это тоже впечатляет.
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