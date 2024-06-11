Тото Вольфф: «Хэмилтон проехал круг не из этого мира и стратосферный, галактический гоночный отрезок в практике»

Вольфф сообщил об исключительном темпе Хэмилтона и прогрессе «Мерседеса».

Исполнительный директор « » заявил, что успех команды на не стал случайностью.

завоевал поул и принес команде подиум в дождевых условиях. По словам босса, болид стал быстрее и на сухой трассе, о чем свидетельствует скорость в практике.

Семикратный чемпион «Формулы-1» в третьей сессии свободных заездов опередил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 0,374 секунды, а также показал высокую гоночную скорость.

«В третьей тренировке Льюис проехал круг не из этого мира. Очень быстрый. Затем его длинный отрезок был стратосферным, галактическим. Огромный темп», – заявил Вольфф.

Портал Autosport собрал данные по отрезку: Льюис оказался несколько впереди Ферстаппена (1.17,5 – 1.18,5 против 1.17,9 – 1.18.9), однако «это не вполне «стратосферное» великолепие, о котором говорит Вольфф», отмечает издание.

«Но, конечно, мы не знаем, какой была топливная загрузка. Вполне возможно, в этом причина, почему Вольфф остался так доволен. Если Хэмилтону удалось провернуть такое с полными баками, то форма выглядит действительно многообещающе», – заключается в статье.

«Одна из худших гонок «Ф-1» в карьере», «хочу только домой», после финиша замер в траве – что вообще с Хэмилтоном?