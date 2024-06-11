Тен Хаг недоволен задержкой с решением о его будущем в «МЮ». Тренер опасается, что это повлияет на трансферы (The Telegraph)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы Эрик тен Хаг деньги Джим Рэтклифф Футбол

Эрик тен Хаг недоволен задержкой с решением вопроса о его будущем в «МЮ».

Как пишет The Telegraph, нидерландский специалист опасается, что промедление повлияет на трансферные планы клуба.

Беспокойство тен Хага вызвано тем, что если «МЮ» намерен оставить его, то клуб уже сейчас рискует отстать на трансферном рынке этим летом, и это может оказать влияние на их результаты в следующем сезоне. Тренер по-прежнему не знает, продолжит ли работу в клубе.

Ему известно, что Джим Рэтклифф и Ineos, которые теперь управляют «МЮ», ведут переговоры с другими тренерами и их представителями, пока проводится анализ ситуации на протяжении всего сезона.

Ожидается, что решение по тен Хагу будет принято на этой неделе, но тем временем «Юнайтед» рискует потерять время для реализации своих трансферных планов.

Перед тем как тен Хаг ушел в отпуск, были проведены встречи по потенциальным приобретениям и продажам, но, как предполагается, никакого четкого плана действий не было принято.

Источники также отмечают, что трансферный бюджет может быть ограничен, учитывая, что клуб переплатил в последние несколько сезонов и нуждается в исправлении своего финансового положения.

Утверждается, что одной из причин переплат была медлительность на трансферном рынке, из-за чего «Юнайтед» в конечном итоге заплатил значительно завышенные суммы за таких игроков, как Антони из «Аякса», который обошелся в 86 миллионов фунтов (100 млн евро).

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24 комментария
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И чего он переживает, всяких бестолковых бегунков из чемпионата Голландии он всегда купить успеет!
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Так это ж хорошо для него. Если останется, то будет оправдывать неудачи следующего сезона летними задержками
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Ответ Ебздрогыч
И чего он переживает, всяких бестолковых бегунков из чемпионата Голландии он всегда купить успеет!
И кого же он из Нидерландов купил? Маласию за бесценок, Лисандро лучший защитник МЮ и да провал Антони не спорю но его могли в июне за 50 купить
+5
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+3
Ответ Клименко
Так это ж хорошо для него. Если останется, то будет оправдывать неудачи следующего сезона летними задержками
Ну если хочется работать не ради крутых результатов, а ради оправданий, то да. Но это не случай Тен Хага
+7
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Надо васкеса за сотку толкнуть маню, на фоне Антони это Марадона.
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Ответ Кирилл Новокщенов
Ну если хочется работать не ради крутых результатов, а ради оправданий, то да. Но это не случай Тен Хага
То есть сейчас он работает ради крутых результатов!?) маню с семаком бы вошло в четверку 🤣
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Ответ Клименко
Так это ж хорошо для него. Если останется, то будет оправдывать неудачи следующего сезона летними задержками
Ещё можно евро и олимпиадой прикрыться
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Ответ Плеймейкер87
Просто Рэтклифф ждет официального подтверждения, что Талалаев освободился
Для Ретлиффа без шансов - там говорят Динамо Барнаул его забирает, и Мостового вторым. Эх, опять не повезло МЮ
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Опасается, что не скупит весь Аякс
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Какая же клоунада, руководство прямым текстом говорит "Ты пока посиди тут, на крайний случай, вдруг никого лучше тебя не найдем. Ну и что что мы в очередной раз про**** трансферное окно и купим игроков в два раза дороже в конце августа.".
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Он уничтожил МЮ окончательно. Даже не в плане результатов, а в плане репутации. Надеюсь, что он никогда больше не окажется у руля большого клуба. Истинное зло.
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Вот кто лысый шарлатан ))
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Отдайте ему носок и пусть отдыхает. Зачем ломать подготовку к сезону и т.д.
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Тут претензий к ЭТХ нету.

Руководство сами не знают чего хотят. На лето никаких планов нету.
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МЮ довели до ручки просто.
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Не нужно было ссориться с Роналду. Это карма за всё.
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Нужно было работать лучше)
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надо оставлять, иначе к чему была эта победа в кубке?
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Просто Рэтклифф ждет официального подтверждения, что Талалаев освободился
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Время для большого распила уходит зря.
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