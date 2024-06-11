Адвокат экс-жены Сафонова о погашении долга по алиментам: «О снятии запрета на выезд узнали из сети. Анастасия не получала деньги»

Теги премьер-лига Россия происшествия Краснодар Матвей Сафонов Спорт-Экспресс деньги Футбол

Адвокат экс-жены Матвея Сафонова прокомментировал информацию о погашении долга.

Ранее появилась информация, что с голкипера «Краснодара» сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Сообщалось, что Сафонов должен своей бывшей супруге Анастасии 60 млн рублей.

«Нет, подтвердить не могу. Деньги Анастасия не получала. О снятии запрета на выезд в отношении Сафонова узнали из сети», – сказал адвокат Максим Шилов.

Экс-жена Сафонова будет вести судебные разбирательства во Франции: «Переход в «ПСЖ» не означает, что Матвею не придется соблюдать французские законы, обязывающие содержать ребенка»

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30 комментариев
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Очевидная манипуляция от адвоката «мы ничего не получили». Деньги Сафонов явно заплатил приставам, которые после этого и сняли запрет. Поэтому все вопросы к приставу, а Сафонову нужно хорошо готовиться к сложному сезону во Франции.
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Уже потратила, нужно больше золота
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Я сам плачу алименты и в принципе не поддерживаю нарушителей, тем более по данному вопросу , но блин всегда поражали влт такие мамаши которые ни дня не работая в своей жизни, потом разводятся с футболистами и жалуются на жизнь , при этом и так уже имея все , и высасывают всё до копейки , причём не сотнями тысяч а миллионами... Но повторюсь вратаря я также не хвалю..
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Кто-то врёт, один из трёх:
либо государство о запрете/разрешении на выезд, либо алименто-датчик, либо алименто-взятчик. Жду продолжения этой эпопеи от Спортса, прелюдия закончена:)
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Потом окажется, что интереса ПСЖ вообще не было, просто Анастасия замутила схему, чтобы ей перевели задолженность по алиментам
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Нашел людей, кто дешевле решит проблему с запретом на выезд
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Был какой-то перевод на 60 млн.
Но разве это деньги?;...
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От создателей блокбастера "Мамаевы", на всех экранах страны, встречайте, остросюжетный триллер "Сафонов освобожденный"
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99.99% женщин завидуют "бедной" Насти
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Деньги ушли Талалаеву (см. новость ниже).
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Человеку 25 лет, у него уже есть БЫВШАЯ жена, которая трясет с него десятки млн

Неужели не проще использовать презервативы?
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Ответ RikkiQuaresma
Очевидная манипуляция от адвоката «мы ничего не получили». Деньги Сафонов явно заплатил приставам, которые после этого и сняли запрет. Поэтому все вопросы к приставу, а Сафонову нужно хорошо готовиться к сложному сезону во Франции.
Скорее от журналистов. Адвокат просто ответил на вопрос "получила ли Анастасия деньги".
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Ответ Slavnov
Нашел людей, кто дешевле решит проблему с запретом на выезд
Нет такого если это алименты и налоги
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Какой бы богатой не была, имеет на эти деньги полное право.
Не популярное мнение тут. Особенно среди тех, кто делают быстрые выводы по заголовкам
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Ответ Gleb
Человеку 25 лет, у него уже есть БЫВШАЯ жена, которая трясет с него десятки млн Неужели не проще использовать презервативы?
Проще вообще не жениться до окончания карьеры. Как это делает Набабкин, умный парень. Даже если растанется с девушкой, то она пойдёт лесом с голой з@дницей.
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Ответ Aleksey Novikov
99.99% женщин завидуют "бедной" Насти
Думаю муж уже купил, билеты на Мальдивы .
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Пусть уточняет.Возможно, сам Шилов уже экс-адвокат экс-жены Сафонова.
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Настя получила втихую и не сказала адвокату ))
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Вот поэтому ребёнок должен оставаться с тем родителем который может обеспечить ему будушее по крайней мере взрослые дети , а не то как принято рогатку раздвинула разок и теперь получать по 60 Лямов с чего это ? Или Деньги должны поступать на счёт отдельный ребёнка именно ребёнка откуда списываются или оплачиваются кружки учеба лечение детские вещи , в иных случаях чтоб мать не имела доступа к этим деньгам
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Сафонов, где деньги???
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Кринжатина
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и ты получишь
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Так, интрига снова жива!
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Кто-нибудь им объясните, что это в секунду не делается
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Анастасия и адвокат: Ждём денежки на карту
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Пока Сафонов не улетел, последний шанс у всех собрать с него долги: алименты, штрафы ГИБДД, ЖКХ, и прочее
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