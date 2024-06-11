Адвокат экс-жены Сафонова о погашении долга по алиментам: «О снятии запрета на выезд узнали из сети. Анастасия не получала деньги»

Адвокат экс-жены Матвея Сафонова прокомментировал информацию о погашении долга.

Ранее появилась информация, что с голкипера « » сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Сообщалось, что Сафонов должен своей бывшей супруге Анастасии 60 млн рублей.

«Нет, подтвердить не могу. Деньги Анастасия не получала. О снятии запрета на выезд в отношении Сафонова узнали из сети», – сказал адвокат Максим Шилов.

Экс-жена Сафонова будет вести судебные разбирательства во Франции: «Переход в «ПСЖ» не означает, что Матвею не придется соблюдать французские законы, обязывающие содержать ребенка»