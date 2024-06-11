Адвокат экс-жены Сафонова о погашении долга по алиментам: «О снятии запрета на выезд узнали из сети. Анастасия не получала деньги»
Адвокат экс-жены Матвея Сафонова прокомментировал информацию о погашении долга.
Ранее появилась информация, что с голкипера «Краснодара» сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Сообщалось, что Сафонов должен своей бывшей супруге Анастасии 60 млн рублей.
«Нет, подтвердить не могу. Деньги Анастасия не получала. О снятии запрета на выезд в отношении Сафонова узнали из сети», – сказал адвокат Максим Шилов.
Экс-жена Сафонова будет вести судебные разбирательства во Франции: «Переход в «ПСЖ» не означает, что Матвею не придется соблюдать французские законы, обязывающие содержать ребенка»
либо государство о запрете/разрешении на выезд, либо алименто-датчик, либо алименто-взятчик. Жду продолжения этой эпопеи от Спортса, прелюдия закончена:)
Но разве это деньги?;...
Неужели не проще использовать презервативы?