Швентек стала пятикратной чемпионкой «Больших шлемов» – догнала Шарапову и Хингис

Первая ракетка мира обыграла в финале « » – 6:2, 6:1.

Это пятый титул Швентек на «Больших шлемах». Она чемпионка четырех «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и US Open-2022.

Она первой после Моники Селеш выиграла первые пять финалов ТБШ в карьере.

Полька сравнялась по количеству титулов на ТБШ с и Марией Шараповой. В Открытой эре по этому показателю Швентек опережают 10 теннисисток.

Швентек 23 года и 9 дней. Только пять теннисисток были младше нее на момент пятой победы на ТБШ. Рекордсменка – Селеш, выигравшая пятый титул в 18 лет и 54 дня.