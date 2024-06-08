Швентек стала пятикратной чемпионкой «Больших шлемов» – догнала Шарапову и Хингис
Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла Жасмин Паолини в финале «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:1.
Это пятый титул Швентек на «Больших шлемах». Она чемпионка четырех «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и US Open-2022.
Она первой после Моники Селеш выиграла первые пять финалов ТБШ в карьере.
Полька сравнялась по количеству титулов на ТБШ с Мартиной Хингис и Марией Шараповой. В Открытой эре по этому показателю Швентек опережают 10 теннисисток.
Швентек 23 года и 9 дней. Только пять теннисисток были младше нее на момент пятой победы на ТБШ. Рекордсменка – Селеш, выигравшая пятый титул в 18 лет и 54 дня.
Ты уж как-то определись что важнее))
На мой то взгляд, Селеш действительно круче Шараповой, но карьерный тут вообще не важен. Да даже если бы Шарапова взяла календарный БШ, я бы ее все равно ниже поставил..
По Иге согласен, тяжело ей будет, а вернее невозможно, достичь уровня допингистки с нулём шлемов, уже выиграв целых пять, будучи при этом чистой теннисисткой.