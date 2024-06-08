Швентек стала пятикратной чемпионкой «Больших шлемов» – догнала Шарапову и Хингис

Теги Мария Шарапова Мартина Хингис Ролан Гаррос WTA Моника Селеш Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла Жасмин Паолини в финале «Ролан Гаррос» – 6:2, 6:1.

Это пятый титул Швентек на «Больших шлемах». Она чемпионка четырех «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023, 2024) и US Open-2022.

Она первой после Моники Селеш выиграла первые пять финалов ТБШ в карьере.

Полька сравнялась по количеству титулов на ТБШ с Мартиной Хингис и Марией Шараповой. В Открытой эре по этому показателю Швентек опережают 10 теннисисток.

Швентек 23 года и 9 дней. Только пять теннисисток были младше нее на момент пятой победы на ТБШ. Рекордсменка – Селеш, выигравшая пятый титул в 18 лет и 54 дня.

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
селеш, конечно жесть, 5 тбш в 18 лет...
+22
-1
+21
Ответ Андрей Романов
Комментарий скрыт
У Моники Селеш 9 шлемов, но никто в жизни не поставит её ниже Шараповой только потому что у неё нет так называемого карьерного.
+19
-2
+17
Три подряд RG брали только Энен, Селеш и теперь Ига.
+17
-1
+16
хингис с селеш много недобрали, первая из за травм,вторая из за нападения
+9
0
+9
Ответ vallabaza
селеш, конечно жесть, 5 тбш в 18 лет...
Моника была редкостным бриллиантом, ужасная трагедия поставила крест на всем.
+9
0
+9
Польский доминатор!
+11
-2
+9
Ответ Delantero812
Швентек конечно молодец и тыры- пыры но , кому это интересно смотреть?
Мне
+13
-5
+8
На РГ пока что полностью повторяет результаты Жюстин. Титул в 2003 (2020), год перерыва, три титула подряд.
+6
0
+6
Ответ Андрей Романов
Комментарий скрыт
от фанатов польки? Может скорее анти-фанатов польки?
+8
-3
+5
Ответ Hardy
Поздравляю, у тебя ужасный вкус🤣
Сказал чел, который болеет за Шарапову 🤓
+6
-1
+5
Только порадоваться за Игу !
+6
-3
+3
шок, что у хингис всего 5 шлемов в карьере
+3
0
+3
Ответ Йенс Мустерманн
Факты на бумаге говорят нам о том, Шарапова является допингисткой.
Те же факты на бумаге говорят, что Серена ела куда более тяжелый допинг, но это не мешает тебе самозабвенно лизать ей опу
+5
-3
+2
Ответ жирный кот
шок, что у хингис всего 5 шлемов в карьере
Тот финал на РГ с Граф ее сломал
+1
0
+1
Ответ Alex Lamm
В принципе Шветек по количеству титулов вполне может по пути Феди пойти. Что у него основные конкуренты сдулись очень быстро, что у неё Барти с Осакой самовыпилились. Соболь с Гауф хороше если в следюущие 5 лет ТБШ 6-7 на пару возьмут, Рыбакина уже сейчас постоянно поломаная. Андреева не выглядит Алькарасом, который всех топов в 20 лет драть начнёт. А дальше в вта только дно.
Гауфф только-только 20 исполнилось, я думаю, что она точно еще прибавит, особенно на харде и траве может составить конкуренцию. Осака еще не сказала последнего слова, даже на грунте бой дала, на харде будет еще больше шансов. Рыбакина часто болеет, но у нее нет серьезных травм, плюс ведет в личке и тоже молодая достаточно. Соболенко довольно стабильна, были матч-болы в том же Мадриде, а год назад выиграла. И Андреева и ее поколение еще есть)
+1
0
+1
Ответ Йенс Мустерманн
Факты из газет Правда и Московский комсомолец не являются факами. А с лизанием прекрасно проецируешь. Вместе с Денни Тенном прекрасно вы там занимались этим 10+ лет ))
Факты из перечисленных газет это твой уровень. Сколько бы ты ни пыжился Серена как была допингисткой так и останется. Твоей любимой Иге до Шараповой как до Китая в одной известной позе (пока что). Пусть сначала хотя бы в финал Австралии.
+1
0
+1
Ответ Has Laipanov
Те же факты на бумаге говорят, что Серена ела куда более тяжелый допинг, но это не мешает тебе самозабвенно лизать ей опу
Факты из газет Правда и Московский комсомолец не являются факами. А с лизанием прекрасно проецируешь. Вместе с Денни Тенном прекрасно вы там занимались этим 10+ лет ))
+3
-2
+1
Ответ crazymaks
да какое ниже, если б ее не пырнул поклонник Граф ножом там могло быть все по-другому
Ну для некоторых альтернативно одарённых карьерный считается почему-то каким-то небывалым достижением, потому и любят доставать из пыльного чулана карьерный шараповой, которая в подмётки не годится как игрок Селеш, Винус, Энен и прочим, у кого его нет.
+2
-1
+1
Ответ Андрей Романов
Согласен. Но факты, как говорится, на бумаге.
Факты на бумаге говорят нам о том, Шарапова является допингисткой.
+8
-7
+1
Красавица! Просто киборг какой-то, на самом деле. Показала почти идеальный теннис на протяжении всего турнира.
+1
0
+1
В принципе Шветек по количеству титулов вполне может по пути Феди пойти. Что у него основные конкуренты сдулись очень быстро, что у неё Барти с Осакой самовыпилились. Соболь с Гауф хороше если в следюущие 5 лет ТБШ 6-7 на пару возьмут, Рыбакина уже сейчас постоянно поломаная. Андреева не выглядит Алькарасом, который всех топов в 20 лет драть начнёт. А дальше в вта только дно.
+3
-2
+1
Догонит и перегонит ещё много кого.
+2
-1
+1
Ига молодец, 10 шлемов минимум видимо возьмет
+3
-2
+1
Ответ Йенс Мустерманн
У Моники Селеш 9 шлемов, но никто в жизни не поставит её ниже Шараповой только потому что у неё нет так называемого карьерного.
да какое ниже, если б ее не пырнул поклонник Граф ножом там могло быть все по-другому
0
0
0
Ответ Андрей Романов
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Йенс Мустерманн
У Моники Селеш 9 шлемов, но никто в жизни не поставит её ниже Шараповой только потому что у неё нет так называемого карьерного.
Забавно, но при этом Джоковича ты ставишь ниже Лейвера из-за 2 календарных БШ)) Хотя, Шлемов то Джокович взял намного больше Рода...
Ты уж как-то определись что важнее))
На мой то взгляд, Селеш действительно круче Шараповой, но карьерный тут вообще не важен. Да даже если бы Шарапова взяла календарный БШ, я бы ее все равно ниже поставил..
+1
-1
0
Класс молодец, грунт это точно ее, Селеш была уникальна, могла более 10 шлемов взять легко, жаль что так у нее сложилось
0
0
0
Ответ Has Laipanov
Факты из перечисленных газет это твой уровень. Сколько бы ты ни пыжился Серена как была допингисткой так и останется. Твоей любимой Иге до Шараповой как до Китая в одной известной позе (пока что). Пусть сначала хотя бы в финал Австралии.
Нет, как раз факты из этих жёлтых газет это уровень всех шараповских болел и твой лично. Сколько бы вы негодовали в интернете и на своих кухоньках в коммуналках, а единственной допингисткой с 5+ шлемами была и останется Шарапова. Что она сама подтвердила на той известнейшей пресс-конференции 2016 года.
По Иге согласен, тяжело ей будет, а вернее невозможно, достичь уровня допингистки с нулём шлемов, уже выиграв целых пять, будучи при этом чистой теннисисткой.
+1
-1
0
А где Осака? Она же пару лет назад всех разметала
0
0
0
Жалко что австралийская кепка ушла, было бы эпичное противостояние на годы
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий