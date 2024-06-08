«Реал» хочет продать Рейньера, чтобы вернуть хоть часть от заплаченных 30 млн евро. У него 0 матчей за «Мадрид» и 3 аренды с 2020-го

«Реал» хочет продать полузащитника Рейньера.

По данным As, мадридский клуб хочет вернуть хотя бы часть от заплаченных за футболиста 30 млн евро в в 2020 году.

не провел ни одного матча за « ». С 2020-го он выступал в арендах за «Боруссию» из Дортмунда, «Жирону» и «Фрозиноне».

«Мадрид» может рассмотреть очередную аренду бразильца, но предпочел бы полноценную продажу.

Статистику футболиста можно изучить здесь.