«Реал» хочет продать Рейньера, чтобы вернуть хоть часть от заплаченных 30 млн евро. У него 0 матчей за «Мадрид» и 3 аренды с 2020-го

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Рейньер Футбол

«Реал» хочет продать полузащитника Рейньера.

По данным As, мадридский клуб хочет вернуть хотя бы часть от заплаченных за футболиста 30 млн евро в в 2020 году.

Рейньер не провел ни одного матча за «Реал». С 2020-го он выступал в арендах за «Боруссию» из Дортмунда, «Жирону» и «Фрозиноне».

«Мадрид» может рассмотреть очередную аренду бразильца, но предпочел бы полноценную продажу.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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60 комментариев
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Не больше чем пучей и фатей
+69
-14
+55
Ответ Сергей Максимюк
Интересно, что ригоберка скажет про таких игроков как Андре Гомеш, Нельсон Семеду, Люка Динь, Туран, Вермален, Пако Алькасер, Тринкау и им подобные?
Чел или троллит, или просто болен. Так или иначе аргументированно с ним спорить бесполезно, забейте
+58
-7
+51
Интересно, что ригоберка скажет про таких игроков как Андре Гомеш, Нельсон Семеду, Люка Динь, Туран, Вермален, Пако Алькасер, Тринкау и им подобные?
+60
-16
+44
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Привет от гризмана и коута тебе передавали
+48
-5
+43
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Это они над барсой надругались, ещё долго придётся на рычагах сидеть
+33
-5
+28
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Помню как Коутиньо 7 и 8 гол забил в легендарном 2:8
+24
0
+24
Ответ xjsxfkpft8
Комментарий удален модератором
ригуля с дристаном вышли на смену 😁✌️
+18
-1
+17
Новый Кака буксует.
+18
-2
+16
Тут да, не угадали с трансфером. Хотя, сейчас кажется, что 30 лямов - это почти свободным агентом взяли))).
+15
-2
+13
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Неизлечимо
+14
-1
+13
Белые бразильцы в Реале не приживаются)
+14
-3
+11
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
2-8 дубль Коутиньо и выплата Ливеру за победу в лч, вот это называется НАДРУГАЛСЯ
+10
0
+10
Ответ xjsxfkpft8
Комментарий удален модератором
Для меня загадка почему он тут не заблокирован
+11
-2
+9
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Наконец-то ты признал, я тебе уже миллион раз ведь говорила, что
весь спортс.ру должен знать, что ты на самом деле болельщик Реала)
+12
-4
+8
Ответ Алексей Иванов
Это они над барсой надругались, ещё долго придётся на рычагах сидеть
То чувство когда надругался над барсой и в составе Барселоны и у составе Баварии).
+8
0
+8
Ответ Дядя ТУРА
Для меня загадка почему он тут не заблокирован
Нельзя заблокировать собственного сотрудника.
+8
-1
+7
Я смотрю Регинка уже отошёл от пятнадцатого кубка Лиги Чемпионов и перехода Мбаппе).
+6
-1
+5
Ответ Andrei
помню, когда Мадрид брал его, тут гул стоял про 30 млн за ноунейма и т.д. А сейчас время так повернулось, что за ноунеймов с 1 неплохим сезоном сразу 100 хотят)) Плюс уверен, что Перес далеко не дурак и арендами отбил часть его трансфера. Так что сложно его назвать совсем провальным.
Аренды, чаще всего, фри и с покрытием зарплаты (часто даже не всей), редко клуб на этом может что-то отбить, он скорее может чуть меньше потерять.
Статусами ВКонтакте из 2010 заговорил)
+6
-2
+4
Ну тут очевидно его надо отпустить бесплатно в какой угодно клуб, но с обязательством получить какой-то процент от перепродаже игрока. Такого нынешнего Рейнера никто не купит. Середнякам будет жаль отдать за него 5-7 мультов, а сильным клубам он не нужен.
+6
-3
+3
Ответ Сергей Максимюк
Интересно, что ригоберка скажет про таких игроков как Андре Гомеш, Нельсон Семеду, Люка Динь, Туран, Вермален, Пако Алькасер, Тринкау и им подобные?
какая преданность клубу. даже я будучи фаном барсы не всех помню
+6
-4
+2
Ответ Сергей Максимюк
Интересно, что ригоберка скажет про таких игроков как Андре Гомеш, Нельсон Семеду, Люка Динь, Туран, Вермален, Пако Алькасер, Тринкау и им подобные?
Было бы неплохо начать с того, что они и матчи за Барсу играли, и голы забивали, и трофеи выигрывали, и деньги с них хотя бы частично отбили
А тут зеро. Как средние и неудачные трансферы Барселоны оправдывают провалы Реала ?
+7
-5
+2
Ответ Сергей Максимюк
Интересно, что ригоберка скажет про таких игроков как Андре Гомеш, Нельсон Семеду, Люка Динь, Туран, Вермален, Пако Алькасер, Тринкау и им подобные?
Все как минимум сыграли за основу))))
+3
-1
+2
Реал заработал на арендах 10млн. Если продать условно за 8-10млн, то трансфер можно считать не так уж провальным.
+5
-3
+2
Один из немногих провалов Реала по части бразильцев.
+3
-1
+2
Ответ Иван Иванов
На каких арендах он заработал 10 млн? Диаса в Милан? Куда ты лезешь..
В бразильской прессе появились новости о желании «Фламенго» арендовать Рейньера.
Бразилец завершил аренду в «Фрозиноне» и вернется в «Мадрид летом».
Игрока отправили уже в три разных клуба — «Боруссию» (2 года), «Жирону» и «Фрозиноне».
За каждый год аренды Рейньера «Мадрид» получал 2,5 млн евро, поэтому уже отбил 10 из 30 потраченных млн на покупку игрока.
Скорее всего, тенденция продолжится — Рейньер уйдет в еще пару аренд и будет продан за 5 млн евро, а «Мадрид» отобьет 70-80% затрат на игрока.
В «Мадриде» будущего у него уже точно нет.
+2
0
+2
Реал заработал на арендах 10млн. Если продать условно за 8-10млн, то трансфер можно считать не так уж провальным.
+7
-6
+1
Ответ Schiaff1no
Чел или троллит, или просто болен. Так или иначе аргументированно с ним спорить бесполезно, забейте
Я хуже пяткова и романа на сайте не видел, там вообще без шансов на лечение
+1
0
+1
Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
Да и 15ый ЛЧ (2ой за 3 года) тому подтверждение.
Обтекай
+3
-2
+1
Ответ bombadil
Тут да, не угадали с трансфером. Хотя, сейчас кажется, что 30 лямов - это почти свободным агентом взяли))).
помню, когда Мадрид брал его, тут гул стоял про 30 млн за ноунейма и т.д. А сейчас время так повернулось, что за ноунеймов с 1 неплохим сезоном сразу 100 хотят))
Плюс уверен, что Перес далеко не дурак и арендами отбил часть его трансфера. Так что сложно его назвать совсем провальным.
+4
-4
0
Ответ Andrei
помню, когда Мадрид брал его, тут гул стоял про 30 млн за ноунейма и т.д. А сейчас время так повернулось, что за ноунеймов с 1 неплохим сезоном сразу 100 хотят)) Плюс уверен, что Перес далеко не дурак и арендами отбил часть его трансфера. Так что сложно его назвать совсем провальным.
Ну он не то, чтобы прям провальный. Провальный - это Азар. А тут потратили немного, просто не заиграл человек. Бывает.
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