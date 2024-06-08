«Реал» хочет продать Рейньера, чтобы вернуть хоть часть от заплаченных 30 млн евро. У него 0 матчей за «Мадрид» и 3 аренды с 2020-го
«Реал» хочет продать полузащитника Рейньера.
По данным As, мадридский клуб хочет вернуть хотя бы часть от заплаченных за футболиста 30 млн евро в в 2020 году.
Рейньер не провел ни одного матча за «Реал». С 2020-го он выступал в арендах за «Боруссию» из Дортмунда, «Жирону» и «Фрозиноне».
«Мадрид» может рассмотреть очередную аренду бразильца, но предпочел бы полноценную продажу.
Статистику футболиста можно изучить здесь.
весь спортс.ру должен знать, что ты на самом деле болельщик Реала)
Статусами ВКонтакте из 2010 заговорил)
А тут зеро. Как средние и неудачные трансферы Барселоны оправдывают провалы Реала ?
Бразилец завершил аренду в «Фрозиноне» и вернется в «Мадрид летом».
Игрока отправили уже в три разных клуба — «Боруссию» (2 года), «Жирону» и «Фрозиноне».
За каждый год аренды Рейньера «Мадрид» получал 2,5 млн евро, поэтому уже отбил 10 из 30 потраченных млн на покупку игрока.
Скорее всего, тенденция продолжится — Рейньер уйдет в еще пару аренд и будет продан за 5 млн евро, а «Мадрид» отобьет 70-80% затрат на игрока.
В «Мадриде» будущего у него уже точно нет.
Обтекай
Плюс уверен, что Перес далеко не дурак и арендами отбил часть его трансфера. Так что сложно его назвать совсем провальным.