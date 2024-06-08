Федерация шахмат России обжалует решение комиссии ФИДЕ о лишении членства

Теги ФИДЕ Политика Андрей Филатов ФШР Шахматы

Федерация шахмат России (ФШР) подаст апелляцию на лишение членства в Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Об этом сообщил президент ФШР Андрей Филатов

«Наши юристы собирают документы, и мы подаем апелляцию на это несправедливое и политически ангажированное решение», – сказал Филатов.

Ранее комиссия по этике ФИДЕ решила отстранить российскую организацию на два года из-за деятельности на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

 

11 комментариев
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Я б шахматы вообще запретил. Там жесткая дискриминация - черные всегда ходят вторыми.
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Ответ kost68
почему пенсии в херсоне не платите если это ваши земли?
Ты там за какой месяц не получил?
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В Спортлото готовы к приему заявления.
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Всё равно не поможет, и правда будет не на нашей стороне 🫤🫤🫤
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Ответ CAB4yK
Будут доказывать, что не действуют в Крыму?
С чего бы? Крым - это часть России
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Ответ Russ Ivan
Послать в известное место фиде и дворковича!!! Херсон, Донецк, Крым, Луганск - наши земли и наши люди. Болта вонючего на все ваши санкции! ⬜🟦🟥
почему пенсии в херсоне не платите если это ваши земли?
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