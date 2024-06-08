Федерация шахмат России обжалует решение комиссии ФИДЕ о лишении членства

Федерация шахмат России (ФШР) подаст апелляцию на лишение членства в Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Об этом сообщил президент ФШР Андрей Филатов.

«Наши юристы собирают документы, и мы подаем апелляцию на это несправедливое и политически ангажированное решение», – сказал Филатов.

Ранее комиссия по этике ФИДЕ решила отстранить российскую организацию на два года из-за деятельности на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.