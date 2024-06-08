В «ПСЖ» не сомневаются в трансфере Сафонова из-за ситуации с бывшей женой. Его ждут в клубе к 15 июля («Чемпионат»)

В «ПСЖ» не сомневаются в трансфере Матвея Сафонова.

В парижском клубе ожидают прибытия вратаря «Краснодара» к 15 июля, когда начнутся сборы команды, несмотря на запрет покидать Россию, сообщает «Чемпионат» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

«В «ПСЖ» были в курсе ситуации Сафонова с его бывшей супругой. Эта ситуация никогда не ставила трансфер под сомнение. Клуб намерен завершить трансфер», – добавил источник.

Ранее стало известно, что , который близок к переходу в « », 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить