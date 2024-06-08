В «ПСЖ» не сомневаются в трансфере Сафонова из-за ситуации с бывшей женой. Его ждут в клубе к 15 июля («Чемпионат»)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Чемпионат.com Футбол

В «ПСЖ» не сомневаются в трансфере Матвея Сафонова.

В парижском клубе ожидают прибытия вратаря «Краснодара» к 15 июля, когда начнутся сборы команды, несмотря на запрет покидать Россию, сообщает «Чемпионат» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

«В «ПСЖ» были в курсе ситуации Сафонова с его бывшей супругой. Эта ситуация никогда не ставила трансфер под сомнение. Клуб намерен завершить трансфер», – добавил источник.

Ранее стало известно, что Сафонову, который близок к переходу в «ПСЖ», 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить

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32 комментария
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Один за всех и все за одного!
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Помню как женщина разрушила футбольную карьеру Гены Букина. Надеюсь Сафонова не ждет подобная участь
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Ответ Spaten
Один за всех и все за одного!
Оплатят 60 млн за Сафонова... Судя по всему ПСЖ реально нуждаются в нем и уверены в своём выборе ...
Нужны Парижу деньги се ля ви, а рыцари в ворота ему нужны тем паче...
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да чем им сомневаться, 60 миллионов рублей смешная сумма по меркам даже этого недорогого для них трансфера
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Ответ ILB05
Все проблемы из-за баб
Ну так не будь дураком, не женись на ком попало и предохраняйся..
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испанский стыд. я подозреваю, в реальности они немного там охренели, как можно быть таким тупым.
ладно, он не хотел бывшей жене столько бабок отдавать, пока играл в Краснодаре. но после появления слухов о переходе в ПСЖ прошёл уже месяц - до фига и больше времени, чтобы всё уладить. даже для футболиста это уровень.
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Все проблемы из-за баб
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Ответ ILB05
Все проблемы из-за баб
Конкретно здесь проблема в глупости Сафонова
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Помогут оплатить долг? А вообще с головой проблемы, как можно в таком возрасте женится
-тся/-ться
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Ответ Spaten
Один за всех и все за одного!
Каналья!
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Ответ ILB05
Все проблемы из-за баб
из-за члена
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Ответ ILB05
Все проблемы из-за баб
И даже проблемы баб из-за баб. )
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Ответ Ashan Sorokin
В ПСЖ всегда было плохиши иногда даже три в атаке сразу
Да уж. Месси, Неймар и Мбаппе отымели немало... клубов. ))
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Брачный договор не допустил бы подобной ситуации
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Ответ QWertY
Помню как женщина разрушила футбольную карьеру Гены Букина. Надеюсь Сафонова не ждет подобная участь
Гена женился на этой женщине, а Сафонов развёлся, в итоге Гена на диване, а Матвей в Парыже.
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Ответ QWertY
Помню как женщина разрушила футбольную карьеру Гены Букина. Надеюсь Сафонова не ждет подобная участь
У Сафонова не было хет трика в финале турнира кожаный мяч
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Ответ It’s my life
Подскажите, кто в курсе как будут считаться алименты с зарплаты в ПСЖ?
даже если будет, вряд ли это проблема ПСЖ
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Один за всех, все за одного и всё оформить на маму, как завещал Хакими🤓
Мне интересно, что в данном случае Сафонов должен был оформить на маму?)) Выплату алиментов или ребёнка?
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Ответ Spaten
Один за всех и все за одного!
Один за всех, все за одного и всё оформить на маму, как завещал Хакими🤓
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Плохо они его бывшую жену знают...
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ну серьезно тут думают комментаторы Краснодар упустит сделку почти на 2 миллиарда рублей из-за 60 миллионов.
в каком мире выживете? даже если Сафонов настолько туп , что может залупиться, за него заплатят, упакуют и отправят в Париж, а там уже потом будут разбираться
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Подскажите, кто в курсе как будут считаться алименты с зарплаты в ПСЖ?
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Ну посмотрим, поступится ли своими мужскими принципами обиженки ради ПСЖ?
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Надо обязательно переходить!
К тому же у Матвея появится возможность перенять опыт у мастадонта в семейных делах - Хакими.
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Бывшая тоже не сомневается 😊
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А если Сафонова задержат в Москве, как Промеса в Дубаях?
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В ПСЖ всегда было плохиши иногда даже три в атаке сразу
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