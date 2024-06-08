В «ПСЖ» не сомневаются в трансфере Сафонова из-за ситуации с бывшей женой. Его ждут в клубе к 15 июля («Чемпионат»)
В «ПСЖ» не сомневаются в трансфере Матвея Сафонова.
В парижском клубе ожидают прибытия вратаря «Краснодара» к 15 июля, когда начнутся сборы команды, несмотря на запрет покидать Россию, сообщает «Чемпионат» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.
«В «ПСЖ» были в курсе ситуации Сафонова с его бывшей супругой. Эта ситуация никогда не ставила трансфер под сомнение. Клуб намерен завершить трансфер», – добавил источник.
Ранее стало известно, что Сафонову, который близок к переходу в «ПСЖ», 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.
Сафонову запретили выезд из России – должен 60 млн. Чтобы уехать в «ПСЖ», придется заплатить
Нужны Парижу деньги се ля ви, а рыцари в ворота ему нужны тем паче...
ладно, он не хотел бывшей жене столько бабок отдавать, пока играл в Краснодаре. но после появления слухов о переходе в ПСЖ прошёл уже месяц - до фига и больше времени, чтобы всё уладить. даже для футболиста это уровень.
в каком мире выживете? даже если Сафонов настолько туп , что может залупиться, за него заплатят, упакуют и отправят в Париж, а там уже потом будут разбираться
К тому же у Матвея появится возможность перенять опыт у мастадонта в семейных делах - Хакими.