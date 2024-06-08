«Барселона» выиграет Ла Лигу и ЛЧ в следующем году, я уверен. С нашей молодежью и с подписанием 2-3 игроков мы выиграем все». Экс-президент «Барсы» Гаспар о клубе
Жоан Гаспар верит, что «Барселона» выиграет ЛЧ и Ла Лигу в следующем сезоне.
«В следующем году «Барселона» выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов. Я уверен в этом.
Как ответить на подписание Мбаппе? Конкретного имени нет, с нашей молодежью, а также с теми отличными игроками, которые у нас уже есть, и с подписанием двух или трех игроков мы выиграем все, я уверен в этом», – заявил бывший президент «Барселоны».
Экс-президент «Барсы» Гаспар о Мбаппе в «Реале»: «Это не сделка века, просто очередное подписание отличного игрока. С ним «Мадрид» не будет доминировать»
Лапорта творит редчайшую дичь. Нужно было несколько лет ехать на Ла Масии и стабилизировать ситуацию. Вместо этого он дергает рычаги.
Но тут проблема в системе. Лапорта хочет дать результат здесь и сейчас, будущее его мало волнует.
Клоуны думают, что снова на судьях верхом доскачут до золота
Фонт, спаси Барсу!
При всех недостатках Лапорты на фоне Гаспара он выглядит просто суперадекватным.
Молодежка как раз таки у Барсы талантливая. Всем бы такую
А Кубарсю ПСЖ возил как хотел.