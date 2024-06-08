«Барселона» выиграет Ла Лигу и ЛЧ в следующем году, я уверен. С нашей молодежью и с подписанием 2-3 игроков мы выиграем все». Экс-президент «Барсы» Гаспар о клубе

Жоан Гаспар верит, что «Барселона» выиграет ЛЧ и Ла Лигу в следующем сезоне.

«В следующем году « » выиграет и Лигу чемпионов. Я уверен в этом.

Как ответить на подписание Мбаппе? Конкретного имени нет, с нашей молодежью, а также с теми отличными игроками, которые у нас уже есть, и с подписанием двух или трех игроков мы выиграем все, я уверен в этом», – заявил бывший президент «Барселоны».

Экс-президент «Барсы» Гаспар о Мбаппе в «Реале»: «Это не сделка века, просто очередное подписание отличного игрока. С ним «Мадрид» не будет доминировать»