«Барселона» выиграет Ла Лигу и ЛЧ в следующем году, я уверен. С нашей молодежью и с подписанием 2-3 игроков мы выиграем все». Экс-президент «Барсы» Гаспар о клубе

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Гаспар Футбол

Жоан Гаспар верит, что «Барселона» выиграет ЛЧ и Ла Лигу в следующем сезоне.

«В следующем году «Барселона» выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов. Я уверен в этом.

Как ответить на подписание Мбаппе? Конкретного имени нет, с нашей молодежью, а также с теми отличными игроками, которые у нас уже есть, и с подписанием двух или трех игроков мы выиграем все, я уверен в этом», – заявил бывший президент «Барселоны».

Экс-президент «Барсы» Гаспар о Мбаппе в «Реале»: «Это не сделка века, просто очередное подписание отличного игрока. С ним «Мадрид» не будет доминировать»

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71 комментарий
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пятница вечер, сейчас ещё и на квадрупл ливерпульский замахнется бгг
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Ответ Streetbor
пятница вечер, сейчас ещё и на квадрупл ливерпульский замахнется бгг
У тебя до сих пор пятница вечер ?)
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Ответ Папа Футбола
У тебя до сих пор пятница вечер ?)
Видимо вечер пятницы прошел слишком хорошо
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Гаспар возвращайся. Я скучаю по тому периоду. Если не ошибаюсь с Гаспаром Барселона боролась в лучшем случае за попадание в четвёрку. Такой президент нужен.
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Молодежь у Барсы крутая. Только зря Хави убрали.
Лапорта творит редчайшую дичь. Нужно было несколько лет ехать на Ла Масии и стабилизировать ситуацию. Вместо этого он дергает рычаги.
Но тут проблема в системе. Лапорта хочет дать результат здесь и сейчас, будущее его мало волнует.
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Никогда не понимал для чего люди делают такие тупые заявления. Даже после победных матчей ЛЧ лучше не говорить лишнего, а после такого позора какой был в ЛЧ последние три года нужно помалкивать
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Ответ NartApsua
Кстати говоря, это сейчас говорит худший Президент в истории футбольного клуба Барселона.
Теперь понятно, почему при этом балаболе Барселона была в таком ауте. Если он даже в качестве стороннего наблюдателя такую дичь несёт, страшно представить что у него было в голове, когда он находился под давлением и должен был принимать решения.
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для барсы главная задача стать чемпионом в каталонии, не пропустит в перёд Жирону
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Лиги Европы сначала пусть осилят)
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Кстати говоря, это сейчас говорит худший Президент в истории футбольного клуба Барселона.
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Ответ Streetbor
пятница вечер, сейчас ещё и на квадрупл ливерпульский замахнется бгг
Ты на 24 часа позади нас ))
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Ответ Vinnipukh Vinni
Теперь понятно, почему при этом балаболе Барселона была в таком ауте. Если он даже в качестве стороннего наблюдателя такую дичь несёт, страшно представить что у него было в голове, когда он находился под давлением и должен был принимать решения.
Бывшие президенты Барселоны (Гаспар, Бартомеу) куда опасней Реала
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Негрейро - вот молодежь этого Гаспара

Клоуны думают, что снова на судьях верхом доскачут до золота
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А дальше Гаспар проснулся 😆😆😆
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Старый маразматик.... Ни на чем не основанное мнение.
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Господи, клоуны популистские
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Ответ Streetbor
пятница вечер, сейчас ещё и на квадрупл ливерпульский замахнется бгг
Привет тебе из будущего)
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ПОНЯТНО)
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Гаспар. Проснись. Ты о6о....лся.
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так где санитары
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Лютые популисты, что Гаспар, что Лапорта

Фонт, спаси Барсу!
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Что они там употребляют такое? Им бы из финансовой ямы вылезти, окрепнуть.
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Даже Регина адекватнее и понимает что никакого кубка не будет в ближайшие пять лет точно)
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Я уж думал, Лапорта балаболит второй год подряд, ну там наверное все такие
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Всё-таки хорошо, что он бывший.
При всех недостатках Лапорты на фоне Гаспара он выглядит просто суперадекватным.
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Ответ Den-is
И это все твои аргументы?) Ознакомься со статой этого парня, а потом пиши)
Если 16 летний ребёнок ключевой игрок сборной ,тогда эта сборная отлетит на ранних стадиях
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Ответ RoArt
Дед таблетки выпить забыл....
Главное, чтобы он не забыл хату поставить.
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Ответ Shuller18
С вашей бездарной молодёжью вы только смешить продолжите весь футбольный мир
Где она бездарная? Ямал - ключевой игрок сборной. Кубарси в 1/4 финала ЛЧ смотрелся более чем убедительно и закрыл Мбаппе.
Молодежка как раз таки у Барсы талантливая. Всем бы такую
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Ответ Бульон Швепс
Закусывай
И это все твои аргументы?) Ознакомься со статой этого парня, а потом пиши)
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Ответ Den-is
Где она бездарная? Ямал - ключевой игрок сборной. Кубарси в 1/4 финала ЛЧ смотрелся более чем убедительно и закрыл Мбаппе. Молодежка как раз таки у Барсы талантливая. Всем бы такую
Хламаль ключевой игрок сборной только в чьих-то мечтах, на редкость тупой игрок, который в клубе и сборной занимает чужое место гораздо более эффективного Феррана.
А Кубарсю ПСЖ возил как хотел.
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