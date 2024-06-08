«Челси» лидирует в борьбе за защитника Бразилии U20 Лиму. «Реалу» «новый Кафу» тоже интересен

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Спорт Ресифи Д2 Бразилия Футбол

«Челси» и «Реал» борются за «нового Кафу».

As утверждает, что «синие» в последние дни активизировали работу над приобретением правого защитника «Спорт Ресифи» Педро Лимы. За 17-летним футболистом также следит «Реал».

Лондонцы на данный момент лидируют, однако в том случае, если они не добьются прогресса в переговорах, мадридцы могут попытаться перехватить игрока сборной Бразилии U20.

Утверждается, что Лима оценивается в 6-7 млн евро.

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18 комментариев
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Естественно нужно выбирать Челси, Мадрид Фримпонга подпишет ведь.
А в Челси Джеймс и Гюсто
Ему нужен клуб, чтобы играть, а не сидеть
+3
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+3
В Локомотиве хорошо играл в своё время.
+3
-1
+2
Бразильские вундеркинды - это слабость Флорентино Переса)
+1
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+1
Ответ Radislav-Cheek
А в Челси Джеймс и Гюсто Ему нужен клуб, чтобы играть, а не сидеть
Тоже верно, но с учётом травматичности Джеймса шансов у него явно будет побольше.
+4
-3
+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
Тоже верно, но с учётом травматичности Джеймса шансов у него явно будет побольше.
Гюсто тоже стеклянный.
+1
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+1
6-7 миллионов???? он что из 2004?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Естественно нужно выбирать Челси, Мадрид Фримпонга подпишет ведь.
Откуда инфа?
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Ответ Ruslan-Spartakforever
Откуда инфа?
Как откуда?Реал очень часто подписывает хайповых игроков.
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Ответ M93
Сложная дилемма: Реал или Челси. Хм
Ничего сложного, ибо везде максимум банка.
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Ответ Акер
Ничего сложного, ибо везде максимум банка.
В Реале сейчас упор на талантливую молодёжь. Камавинга к примеру быстро стал ключевым игроком и это при живых Модриче и Кроосе.
А Реалу нужен правый защитники, как будущая замена Карвахалю.
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0
Ответ M93
В Реале сейчас упор на талантливую молодёжь. Камавинга к примеру быстро стал ключевым игроком и это при живых Модриче и Кроосе. А Реалу нужен правый защитники, как будущая замена Карвахалю.
Камавинга с 16 лет был основным игроком крепкого середняка Лиги 1! С кем ты сравниваешь?
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