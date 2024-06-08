«Челси» лидирует в борьбе за защитника Бразилии U20 Лиму. «Реалу» «новый Кафу» тоже интересен

«Челси» и «Реал» борются за «нового Кафу».

As утверждает, что «синие» в последние дни активизировали работу над приобретением правого защитника « » Педро Лимы. За 17-летним футболистом также следит « ».

Лондонцы на данный момент лидируют, однако в том случае, если они не добьются прогресса в переговорах, мадридцы могут попытаться перехватить игрока сборной Бразилии U20.

Утверждается, что Лима оценивается в 6-7 млн евро.