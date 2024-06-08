«Челси» лидирует в борьбе за защитника Бразилии U20 Лиму. «Реалу» «новый Кафу» тоже интересен
«Челси» и «Реал» борются за «нового Кафу».
As утверждает, что «синие» в последние дни активизировали работу над приобретением правого защитника «Спорт Ресифи» Педро Лимы. За 17-летним футболистом также следит «Реал».
Лондонцы на данный момент лидируют, однако в том случае, если они не добьются прогресса в переговорах, мадридцы могут попытаться перехватить игрока сборной Бразилии U20.
Утверждается, что Лима оценивается в 6-7 млн евро.
Ему нужен клуб, чтобы играть, а не сидеть
А Реалу нужен правый защитники, как будущая замена Карвахалю.