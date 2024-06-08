Товарищеские матчи. Португалия против Хорватии, Испания сыграет с Северной Ирландией, Бразилия – с Мексикой

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Сборные проводят товарищеские матчи перед Евро-2024 и Кубком Америки.

В субботу Португалия сыграет с Хорватией, Испания – с Северной Ирландией, Бразилия – с Мексикой

Товарищеские матчи

Словения – Болгария
Дата проведения
8 июня, 16.00, «Стожице»
Онлайн матча

 

Швеция – Сербия
Дата проведения
8 июня, 19.00, «Френдс Арена»
Онлайн матча

 

Швейцария – Австрия
Дата проведения
8 июня, 19.00, «Кибунпарк»
Онлайн матча

 

Молдова – Кипр
Дата проведения
8 июня, 19.00, «стадион Зимбру»
Онлайн матча

 

Венгрия – Израиль
Дата проведения
8 июня, 19.00, «Надьэрдеи»
Онлайн матча

 

Португалия – Хорватия
Дата проведения
8 июня, 19.45, «Эштадиу Насьонал»
Онлайн матча

Дания – Норвегия
Дата проведения
8 июня, 20.30, «Брондбю»
Онлайн матча

 

Бельгия – Люксембург
Дата проведения
8 июня, 21.00, «Король Бодуэн»
Онлайн матча

 

Испания – Северная Ирландия
Дата проведения
8 июня, 22.30, «Сон Моиш»
Онлайн матча

 

США – Колумбия
Дата проведения
9 июня, 00.30, «FedEx Field»
Онлайн матча

 

Мексика – Бразилия
Дата проведения
9 июня, 04.00, «Kyle Field»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

3 комментария
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Бразилия Мексика думаю интересно будет посмотреть
+3
0
+3
Специально для ригоберги, Криш сегодня не сыграет. Можешь расслабить булки)
+1
0
+1
Португалия – Хорватия
Дания – Норвегия
Мексика – Бразилия
Должно быть интересно!
+1
0
+1
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