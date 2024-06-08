Товарищеские матчи. Португалия против Хорватии, Испания сыграет с Северной Ирландией, Бразилия – с Мексикой
Сборные проводят товарищеские матчи перед Евро-2024 и Кубком Америки.
В субботу Португалия сыграет с Хорватией, Испания – с Северной Ирландией, Бразилия – с Мексикой.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 8 июня, 16.00, «Стожице»
- Дата проведения
- 8 июня, 19.00, «Френдс Арена»
- Дата проведения
- 8 июня, 19.00, «Кибунпарк»
- Дата проведения
- 8 июня, 19.00, «стадион Зимбру»
- Дата проведения
- 8 июня, 19.00, «Надьэрдеи»
- Дата проведения
- 8 июня, 19.45, «Эштадиу Насьонал»
- Дата проведения
- 8 июня, 20.30, «Брондбю»
- Дата проведения
- 8 июня, 21.00, «Король Бодуэн»
- Дата проведения
- 8 июня, 22.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 9 июня, 00.30, «FedEx Field»
- Дата проведения
- 9 июня, 04.00, «Kyle Field»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Дания – Норвегия
Мексика – Бразилия
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