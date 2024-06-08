СКА разгрузил платежку на 66 млн рублей, переподписав контракты с Воробьевым, Хайруллиным, Дедуновым, Педаном, Зыковым и Земченком («СЭ»)

СКА сэкономил 66 миллионов рублей благодаря переподписаниям контрактов.

Клуб из Санкт-Петербурга расторг соглашения с шестью игроками перед открытием рынка свободных агентов 1 мая и заключил с ними новые контракты. Таким образом освободил место под потолком зарплат. После открытия рынка такую процедуру можно было бы провести только с тремя хоккеистами.

По условиям новых контрактов получит 50 миллионов рублей вместо 70, – 40 вместо 60, Павел Дедунов – 20 вместо 30, – 25 вместо 31, Марат Хайруллин – 50 вместо 55, Артем Земченок – 40 вместо 45, сообщает « ».

Отмечается, что при снижении зарплат на сезон-2024/25 часть игроков получили дополнительный год контракта или другие новые пункты в соглашениях.