СКА разгрузил платежку на 66 млн рублей, переподписав контракты с Воробьевым, Хайруллиным, Дедуновым, Педаном, Зыковым и Земченком («СЭ»)

Теги СКА КХЛ Павел Дедунов Андрей Педан Артем Земченок Валентин Зыков Михаил Воробьев Марат Хайруллин Спорт-Экспресс деньги Хоккей

СКА сэкономил 66 миллионов рублей благодаря переподписаниям контрактов.

Клуб из Санкт-Петербурга расторг соглашения с шестью игроками перед открытием рынка свободных агентов 1 мая и заключил с ними новые контракты. Таким образом СКА освободил место под потолком зарплат. После открытия рынка такую процедуру можно было бы провести только с тремя хоккеистами.

По условиям новых контрактов Михаил Воробьев получит 50 миллионов рублей вместо 70, Андрей Педан – 40 вместо 60, Павел Дедунов – 20 вместо 30, Валентин Зыков – 25 вместо 31, Марат Хайруллин – 50 вместо 55, Артем Земченок – 40 вместо 45, сообщает «Спорт-Экспресс». 

Отмечается, что при снижении зарплат на сезон-2024/25 часть игроков получили дополнительный год контракта или другие новые пункты в соглашениях.

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24 комментария
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Всем конвертом компенсируют, что ли?
+24
-1
+23
В условном Авангарде/ЦСКА/АкБарсе Хайруллину бы 90-100 млн спокойно дали.
Противно.
Неужели нельзя играть честно?
+15
-1
+14
На шутках про Ротана, экономить нельзя. Работаем братья!
+13
0
+13
Сделайте уже отдельную лигу для этого ска и его тренера , и ветку пожалуйста с этими новостями отдельную для любителей бреда этого
+13
-2
+11
1. Это всё равно не поможет
2. КХЛ должна уже эту лавочку прикрыть с возможностью расторжения контракта без учёта в потолке зарплат
+10
0
+10
Всё по честному без обмана у волшебника Романа.Налик в ход пошёл.
+10
-1
+9
Что только не делают, но даже это не поможет им выиграть КГ)
+8
-1
+7
Ответ Metallurg_2017
Всем конвертом компенсируют, что ли?
Белая зарплата. Чёрные конверты ....
Делов то.......Рома что хочет то и делает......
+8
-1
+7
ГМ НХЛ плачут и завидуют таким возможностям...
+7
-1
+6
Педан на все готов, лишь бы с великим тренером работать. За 2 года добровольно пошел на снижение зарплаты, аж на 40 миллионов !!! А по факту депутат Новичков не хочет возбудиться и запрос направить в генпрокуратуру ? Искусственное занижение заработной платы, а соответственно налоговых отчислений и это в такое тяжёлое для страны время !!!
+5
0
+5
Ловкость рук (и куча мошенничества)
+5
-1
+4
Такими темпами Зыков в следующем сезоне будет сам доплачивать ротенбергу
+4
0
+4
Каждый год одно и тоже
+4
-1
+3
менеджеры клубов нхл в шоки! а че, так можна чтоли?!
+4
-1
+3
Все знают что в СКА самые патриотичные игроки! Они играт за память о блокадниках!
+3
-1
+2
Если ты пьешь с ворами, Опасайся за свой кошелек. Если ты ходишь по грязной дороге, Ты не сможешь не выпачкать ног.
+2
0
+2
на что не пойдёшь, чтоб поработать с великим тренером
+2
0
+2
Почему в НХЛ нельзя так, переподписать контракт,прописав меньшую сумму контракта?
+2
-1
+1
НХЛ как вам такое?
+1
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Чем больше подписывают, тем больше денег в платёжке остаётся. Эффективные менеджеры.
+1
0
+1
Как удобно
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Ответ Metallurg_2017
Всем конвертом компенсируют, что ли?
Конечно
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