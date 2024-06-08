Николич заблокировал трансфер капитана «Войводины» Зукича в ЦСКА. За него давали 1,2 млн евро

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Сербия Войводина возможные трансферы агенты Марко Николич Матч ТВ Деян Зукич деньги Футбол

Марко Николич заблокировал трансфер капитана «Войводины» Деяна Зукича .

Об этом сообщил агент Горан Ловре, представляющий интересы 23-летнего полузащитника.

«Могу подтвердить, что у нас действительно было предложение из Бельгии, и переговоры были на финальной стадии. Но после с нами связался ЦСКА, и переговоры с бельгийским клубом встали на паузу.

Деян сразу захотел туда перейти, сделка была почти оформлена, ЦСКА предлагал 1,2 миллиона евро «Войводине». Но новый главный тренер московского клуба Марко Николич заблокировал трансфер, сказав, что Деян не прогрессирует.

Но это не так, ведь статистика говорит обратное – он провел лучший свой сезон, забив 12 голов и отдал семь голевых передач», – сказал Ловре.

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36 комментариев
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Ставлю на то что это потому что в Цска перейдут Миранчук и Рифатик
+22
-2
+20
Новая метла по новому метёт!
+13
0
+13
Зукич, который за весь сезон забил 12 голов и отдал 7 передач, чего еще никогда ранее не делал - «не прогрессирует» по мнению Николича.

Зато сейчас, не сомневаюсь, попросит руководство ЦСКА подписать кого-нибудь своих любимчиков из Локо в лице Жемалетдинова, Миранчука и Смолова - и сразу точно подпишут …
+16
-7
+9
Ответ Кирилл
Зукич, который за весь сезон забил 12 голов и отдал 7 передач, чего еще никогда ранее не делал - «не прогрессирует» по мнению Николича. Зато сейчас, не сомневаюсь, попросит руководство ЦСКА подписать кого-нибудь своих любимчиков из Локо в лице Жемалетдинова, Миранчука и Смолова - и сразу точно подпишут …
Может он ему в плане игры не подходит, что за домыслы дешевые
+13
-4
+9
Ответ mallowan
Может он ему в плане игры не подходит, что за домыслы дешевые
А у ЦСКА прям «россыпь» игроков, которые готовы усилить игру команды со скамейки )

И отказываться от молодого талантливого игрока с формулировкой «не прогрессирует», хотя по статистике Зукич показал лучший результат на данный момент в карьере, за такие, по нынешним меркам, смешные деньги, для меня странно.
+9
-1
+8
Лысый сразу спалил что будет распил, а он не участвует)
+10
-2
+8
Ответ Кирилл
Зукич, который за весь сезон забил 12 голов и отдал 7 передач, чего еще никогда ранее не делал - «не прогрессирует» по мнению Николича. Зато сейчас, не сомневаюсь, попросит руководство ЦСКА подписать кого-нибудь своих любимчиков из Локо в лице Жемалетдинова, Миранчука и Смолова - и сразу точно подпишут …
И Райковича)
+7
-1
+6
Ответ counsel
У Жемалетдинова большой потенциал. У Миранчука тоже. Но Миранчуку не хватает характера/инстинкта убийцы
Антону Миранчуку осенью будет 29 лет, Жемалетдинову осенью будет 28 лет.

Возраст как минимум говорит о том, как они реализовали свой «большой потенциал»
+5
0
+5
Неплохая стата для атакующего полузащитника, который часто выходил опорником, цена тоже росла не него последнее время. За миллион вполне себе игрок. Николич только пришел, а уже начал с антифутбола)
+6
-2
+4
Надеюсь, он знает, что делает. ЦСКА безусловно страдает от кадрового дефицита, но балласт тоже везти не нужно, свой бы (Гайч, Бистрович, Фукс, арендованные) куда-нибудь распихать бы.
+3
0
+3
Ответ Юрий Кечко
Ставлю на то что это потому что в Цска перейдут Миранчук и Рифатик
Аппетиты Миранчука может осилить только Зенит, хотя как вариант и Краснодар со Спартаком могут пригласить
+5
-2
+3
Бигги с Марко ведь должны свою комиссию получить.
Мутные схемы с первых дней ...
+2
-1
+1
Ответ Petiashka
Как по мне, Рифат -- тем более, бесплатно -- был бы отличным приобретением для ЦСКА. Не знаю, почему он мало играл при Галактионове, но при Николиче был очень хорош. Кстати, уверен, что и Антон пригодился бы -- тем более, тоже бесплатно.
Средний, нестабильный, немолодой, хрустальный...Максимум для глубины, а так подобными трансферами мы только укрепимся на шестых местах. Вот Антона Миранчука можно было бы, но боюсь, что там запросы не потянем.
+1
0
+1
По статистике вроде наоборот, но кто его знает. Тренеру виднее, он отвечает за результат.
+1
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Ответ Юрий Кечко
Я этого не понимаю , ну типо если свободный агент то в чем проблема дать ему такую личку ? Но ведь на чей то трансфер ты в любом случае потратить больше чем пару лет этой зарплаты
Дашь 1.7-2-2.5 лямов вполне среднему футболисты, лидеры клуба на продлении контракта те же суммы будут требовать, а сейчас чуть но уменьшили з/п почти везде
+1
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+1
Ответ sebastian1410
Возможно ЦСКА Николича будет играть с ромбом в полузащите (4-1-2-1-2). На позицию под нападающими уже есть Давила и Файзуллаев, возможно Облякова попробуют. Смысл покупать еще одного игрока на эту позицию?
Как минимум вопрос усиления игры команды со скамейки, когда игроки устанут или не попадут в игру, и ротации.
0
0
0
Ответ deligy
Аппетиты Миранчука может осилить только Зенит, хотя как вариант и Краснодар со Спартаком могут пригласить
Я этого не понимаю , ну типо если свободный агент то в чем проблема дать ему такую личку ? Но ведь на чей то трансфер ты в любом случае потратить больше чем пару лет этой зарплаты
+1
-1
0
А может раскачка на агентские?
0
0
0
Ответ Кирилл
Зукич, который за весь сезон забил 12 голов и отдал 7 передач, чего еще никогда ранее не делал - «не прогрессирует» по мнению Николича. Зато сейчас, не сомневаюсь, попросит руководство ЦСКА подписать кого-нибудь своих любимчиков из Локо в лице Жемалетдинова, Миранчука и Смолова - и сразу точно подпишут …
О, боже, ты о чем ? Какой Смолов?? Феде с таким подходом к футболу вообще заканчивать надо . Имхо
0
0
0
Ответ Кирилл
А у ЦСКА прям «россыпь» игроков, которые готовы усилить игру команды со скамейки ) И отказываться от молодого талантливого игрока с формулировкой «не прогрессирует», хотя по статистике Зукич показал лучший результат на данный момент в карьере, за такие, по нынешним меркам, смешные деньги, для меня странно.
Возможно ЦСКА Николича будет играть с ромбом в полузащите (4-1-2-1-2). На позицию под нападающими уже есть Давила и Файзуллаев, возможно Облякова попробуют. Смысл покупать еще одного игрока на эту позицию?
0
0
0
Ответ deligy
Дашь 1.7-2-2.5 лямов вполне среднему футболисты, лидеры клуба на продлении контракта те же суммы будут требовать, а сейчас чуть но уменьшили з/п почти везде
На полтора вполне согласится , чалов тот же сильно меньше получает ? Не думаю
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Ответ Petiashka
Эммм... 27-28 -- немолодой? Так в самом же соку, не? При том уровне, который Рифат показывал при Николиче в Локо, он, как по мне, даже лучше Облякова.
рифат не может годами решить проблему с лишним весом, из-за которого у него и повышенный травматизм и недостаточная выносливость. игрок на 20 минут, чтобы дальним шальным ударом что-то забить
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Ответ Shuller18
Средний, нестабильный, немолодой, хрустальный...Максимум для глубины, а так подобными трансферами мы только укрепимся на шестых местах. Вот Антона Миранчука можно было бы, но боюсь, что там запросы не потянем.
Эммм... 27-28 -- немолодой? Так в самом же соку, не? При том уровне, который Рифат показывал при Николиче в Локо, он, как по мне, даже лучше Облякова.
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0
Ответ Petiashka
Как по мне, Рифат -- тем более, бесплатно -- был бы отличным приобретением для ЦСКА. Не знаю, почему он мало играл при Галактионове, но при Николиче был очень хорош. Кстати, уверен, что и Антон пригодился бы -- тем более, тоже бесплатно.
Так неизвестно сколько попросят подъемными что Рифат, что Антон - далеко не факт, что это будет меньше, чем сумма за трансфер Зукича.

Ну и Зукича можно еще будет продать за неплохие деньги, если он продолжит прогрессировать, а Миранчука с Жемалетдиновым никуда уже не продать и не выручить деньги.
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Ответ Юрий Кечко
Не всегда , некоторые после 30 раскрываются и пару лет феерят, тот же Широков и Зырянов , такое редко но бывает
Широков и Зырянов просто долго на повышение не уходили, а Рифата с Антоном довольно долго наблюдали в приличном клубе, и их уровень с потолком прекрасно известны.
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Ответ Кирилл
Зукич, который за весь сезон забил 12 голов и отдал 7 передач, чего еще никогда ранее не делал - «не прогрессирует» по мнению Николича. Зато сейчас, не сомневаюсь, попросит руководство ЦСКА подписать кого-нибудь своих любимчиков из Локо в лице Жемалетдинова, Миранчука и Смолова - и сразу точно подпишут …
Как по мне, Рифат -- тем более, бесплатно -- был бы отличным приобретением для ЦСКА. Не знаю, почему он мало играл при Галактионове, но при Николиче был очень хорош. Кстати, уверен, что и Антон пригодился бы -- тем более, тоже бесплатно.
0
0
0
Ответ Кирилл
Антону Миранчуку осенью будет 29 лет, Жемалетдинову осенью будет 28 лет. Возраст как минимум говорит о том, как они реализовали свой «большой потенциал»
Не всегда , некоторые после 30 раскрываются и пару лет феерят, тот же Широков и Зырянов , такое редко но бывает
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Ну вот Николич начал бревна Федотова блокировать, еще бревно Заболотного выгонит, то возможно деньги появятся купить нападающего нормального.
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Райковича подвезет и оборона ЦСКА заиграет новыми красками😂
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В таком случае может долго не задержаться, если уже допустили что в сми такое просочилось, значит поперек горла уже. Очень качественный специалист, но местные «реалии» могут не дать раскрыться
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