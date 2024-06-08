Николич заблокировал трансфер капитана «Войводины» Зукича в ЦСКА. За него давали 1,2 млн евро

Марко Николич заблокировал трансфер капитана «Войводины» Деяна Зукича .

Об этом сообщил агент Горан Ловре, представляющий интересы 23-летнего полузащитника.

«Могу подтвердить, что у нас действительно было предложение из Бельгии, и переговоры были на финальной стадии. Но после с нами связался , и переговоры с бельгийским клубом встали на паузу.

Деян сразу захотел туда перейти, сделка была почти оформлена, ЦСКА предлагал 1,2 миллиона евро «Войводине». Но новый главный тренер московского клуба заблокировал трансфер, сказав, что Деян не прогрессирует.

Но это не так, ведь статистика говорит обратное – он провел лучший свой сезон, забив 12 голов и отдал семь голевых передач», – сказал Ловре.