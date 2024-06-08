Николич заблокировал трансфер капитана «Войводины» Зукича в ЦСКА. За него давали 1,2 млн евро
Марко Николич заблокировал трансфер капитана «Войводины» Деяна Зукича .
Об этом сообщил агент Горан Ловре, представляющий интересы 23-летнего полузащитника.
«Могу подтвердить, что у нас действительно было предложение из Бельгии, и переговоры были на финальной стадии. Но после с нами связался ЦСКА, и переговоры с бельгийским клубом встали на паузу.
Деян сразу захотел туда перейти, сделка была почти оформлена, ЦСКА предлагал 1,2 миллиона евро «Войводине». Но новый главный тренер московского клуба Марко Николич заблокировал трансфер, сказав, что Деян не прогрессирует.
Но это не так, ведь статистика говорит обратное – он провел лучший свой сезон, забив 12 голов и отдал семь голевых передач», – сказал Ловре.
Зато сейчас, не сомневаюсь, попросит руководство ЦСКА подписать кого-нибудь своих любимчиков из Локо в лице Жемалетдинова, Миранчука и Смолова - и сразу точно подпишут …
И отказываться от молодого талантливого игрока с формулировкой «не прогрессирует», хотя по статистике Зукич показал лучший результат на данный момент в карьере, за такие, по нынешним меркам, смешные деньги, для меня странно.
Возраст как минимум говорит о том, как они реализовали свой «большой потенциал»
Мутные схемы с первых дней ...
Ну и Зукича можно еще будет продать за неплохие деньги, если он продолжит прогрессировать, а Миранчука с Жемалетдиновым никуда уже не продать и не выручить деньги.