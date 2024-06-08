Бегун Киселев о том, почему легкая атлетика не популярна: «Здесь озлобленные дрищи. Спортсменам надо перестать выходить на старт с кислыми щами»

Бегун Киселев высказал мнение о том, как повысить популярность легкой атлетики.

– Если хоббихорсинг моднее легкой атлетики – как сделать легкую атлетику модной? Чтобы хотелось гуглить про бег с барьерами, другие виды?

– Спортсменам надо перестать выходить на старт с кислыми... щами. Мол, мы, спортсмены, серьезные люди... Посмотрите на тяжелую атлетику, там кричат, орут огромные мускулистые мужчины.

А сюда приходят – здесь озлобленные дрищи, здесь так не сработает. Ты должен хоть какой-то элемент шоу привнести! В футболе это неожиданность – непонятно, когда у тебя есть андердог, и он обыгрывает лидера.

Российским спортсменам надо относиться к этому проще – как к шоу, потанцевать, какую-то фигню сделать. Возможно, как в UFС, ввести дуэль взглядов, пресс-конференции перед соревнованиями, чтобы прогреть аудиторию.

Что-то проскочит, кто-то что-то скажет. Это как раз интересует зрителей. Плюс надо быть более мобильными людьми, куда-то их приглашать, показывать, потому что никто не знает про эту атлетику, – сказал чемпион России в беге на 110 м с барьерами Анатолий Киселев.