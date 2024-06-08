Бегун Киселев о том, почему легкая атлетика не популярна: «Здесь озлобленные дрищи. Спортсменам надо перестать выходить на старт с кислыми щами»

Теги Бег сборная России Спорт-Экспресс Анатолий Киселев Легкая атлетика

Бегун Киселев высказал мнение о том, как повысить популярность легкой атлетики.

– Если хоббихорсинг моднее легкой атлетики – как сделать легкую атлетику модной? Чтобы хотелось гуглить про бег с барьерами, другие виды?

– Спортсменам надо перестать выходить на старт с кислыми... щами. Мол, мы, спортсмены, серьезные люди... Посмотрите на тяжелую атлетику, там кричат, орут огромные мускулистые мужчины.

А сюда приходят – здесь озлобленные дрищи, здесь так не сработает. Ты должен хоть какой-то элемент шоу привнести! В футболе это неожиданность – непонятно, когда у тебя есть андердог, и он обыгрывает лидера.

Российским спортсменам надо относиться к этому проще – как к шоу, потанцевать, какую-то фигню сделать. Возможно, как в UFС, ввести дуэль взглядов, пресс-конференции перед соревнованиями, чтобы прогреть аудиторию.

Что-то проскочит, кто-то что-то скажет. Это как раз интересует зрителей. Плюс надо быть более мобильными людьми, куда-то их приглашать, показывать, потому что никто не знает про эту атлетику, – сказал чемпион России в беге на 110 м с барьерами Анатолий Киселев. 

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Точно че они просто так бегают? Это не кому не интересно. Нужно чтобы каждый перед забегом делал ставку допустим по 100 К и эту ставку бегун должен брать с собой на забег в спецальной сумочке.
Во время забега разрешается отбирать деньги друг у друга. Кто хорошо бегает может сразу убежать и занять первое место. Для остальных появляется опция подзаработать или потерять деньги. Вот тогда сразу появится элемент шоу)))
+2
-2
0
Может пересадить их на настоящих лошадей и пусть прыгают с ними? Кажется я что-то придумал, а ведь даже не зумер.
0
0
0
Ответ logoff
Точно че они просто так бегают? Это не кому не интересно. Нужно чтобы каждый перед забегом делал ставку допустим по 100 К и эту ставку бегун должен брать с собой на забег в спецальной сумочке. Во время забега разрешается отбирать деньги друг у друга. Кто хорошо бегает может сразу убежать и занять первое место. Для остальных появляется опция подзаработать или потерять деньги. Вот тогда сразу появится элемент шоу)))
А потом придут огромные мускулистые мужчины из тяжёлой атлетики и отберут все деньги...🙉
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий