Йенс Леманн: «Не уверен, что Артета подходит «Арсеналу». Мы могли дважды взять АПЛ. Надо смотреть, победитель ли тренер или просто хороший парень, выводящий на определенный уровень?»

Теги Йенс Леманн Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Йенс Леманн не уверен, что Микель Артета подходит «Арсеналу».

«Артета очень хорошо поработал, поднимая «Арсенал». Но подходит ли он команде сейчас... Я не уверен. [Состоятельность] нужно доказывать.

Мы могли выиграть АПЛ дважды. В прошлом году «Арсенал» лидировал и за один месяц упустил титул. Кульминацией стал момент, когда Сака промахнулся с пенальти в матче с «Вест Хэмом» при 2:0, в итоге ничья. Минус два очка.

Люди, нанимающие тренеров, иногда не понимают, что их личность тоже очень важна. Посмотрите на личность тренера. Он победитель или просто хороший парень, который выводит вас на определенный уровень, а потом все заканчивается?» – сказал экс-голкипер «Арсенала».

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65 комментариев
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Арсенал набрал больше очков, чем в сезоне непобедимых. Какие ещё могут вопросы насчёт состоятельности Артеты?
+107
-3
+104
Ответ Typizza
Комментарий скрыт
Ты подожди пока дело 115 закончится, однажды проснёшься и обнаружишь, что тебе придётся извиняться перед двукратным чемпионом АПЛ Доминартетой.
+56
-9
+47
Ну эксперт...
Зато он в футбол на топ уровне играл!
Я ж говорю: ни только у нас они тупорылые, как и в "шоу" бизнесе...
+27
-3
+24
Вот и Леманн стал немецким Мостовым
+21
-3
+18
Допустим даже если Артета просто хороший парень, выводящий команду на определенный уровень, кто сейчас есть лучше? Де Дзерби что ли?

Сейчас в доступе нет ни одного тренера, про которого без сомнений скажут "Да он принесет требл, сделает всех легендами, а потом пойдет пить Пиво". Для Анчелотти это не та специфика (будет что-то на уровне Эвертона), Гвардиола в Сити, Клопп отдыхает, нет тренеров на рынке и не предвидится. Остаются только доходяги вроде Тухеля, которым необходим парад планет с одновременным взмахом крыльев бабочки на Ниагарском водопаде, чтобы что-то получилось и то не факт, Почетино это тот же Артета, который будет что-то строить несколько лет, но заново
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+14
Йенс ты о чем? До артеты арсенал плёлся в середине таблицы, лишь по случайности заходя в лигу Европы. Бред все что им сказанное…
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Леманн говорит что могли бы выиграть, но не выиграли

но не понимает, что без Артеты и той работы которую он проделал в Арсенале, по сути выстроив команду заново, и этих шансов на победу бы не было
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Ответ Иван Иванов
Ну эксперт... Зато он в футбол на топ уровне играл! Я ж говорю: ни только у нас они тупорылые, как и в "шоу" бизнесе...
Ну конечно, это же очевидно, когда с детства одни тренировки и матчи. Вон, Рамос среднюю школу только в 29 закончил. А это просто свод базовых знаний, не всегда влияющих на развитие кругозора и интеллекта (если нет на то желания). Но нет, тащат всех их подряд в эксперты🤓
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Ответ Ностальгическое
Допустим даже если Артета просто хороший парень, выводящий команду на определенный уровень, кто сейчас есть лучше? Де Дзерби что ли? Сейчас в доступе нет ни одного тренера, про которого без сомнений скажут "Да он принесет требл, сделает всех легендами, а потом пойдет пить Пиво". Для Анчелотти это не та специфика (будет что-то на уровне Эвертона), Гвардиола в Сити, Клопп отдыхает, нет тренеров на рынке и не предвидится. Остаются только доходяги вроде Тухеля, которым необходим парад планет с одновременным взмахом крыльев бабочки на Ниагарском водопаде, чтобы что-то получилось и то не факт, Почетино это тот же Артета, который будет что-то строить несколько лет, но заново
Анчелотти брал АПЛ и кубок Англии с Челси в 2009/10, с составом Арсенала если и будет хуже, то несильно
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Ответ Кирилл Голивец
Вот и Леманн стал немецким Мостовым
Может эта болезнь у всех начинается после 50 лет
+5
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Ответ Ностальгическое
Допустим даже если Артета просто хороший парень, выводящий команду на определенный уровень, кто сейчас есть лучше? Де Дзерби что ли? Сейчас в доступе нет ни одного тренера, про которого без сомнений скажут "Да он принесет требл, сделает всех легендами, а потом пойдет пить Пиво". Для Анчелотти это не та специфика (будет что-то на уровне Эвертона), Гвардиола в Сити, Клопп отдыхает, нет тренеров на рынке и не предвидится. Остаются только доходяги вроде Тухеля, которым необходим парад планет с одновременным взмахом крыльев бабочки на Ниагарском водопаде, чтобы что-то получилось и то не факт, Почетино это тот же Артета, который будет что-то строить несколько лет, но заново
Наглядно описал, как деградировала тренерская мысль в современном футболе за последние 15 лет
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У каждого клуба есть такие легенды))
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Ответ Пытливый Исследователь
Считаю такое деление слишком поверхностным. Ведь трофей можно проиграть за секунду, будучи лучшей командой на поле. Важней сам факт построения команды, претендующей на трофей до последних туров. Ведь если такая команда проиграла один трофей, то может забрать остальные в другом.
Какой из тренеров лучше на твой взгляд, Анчелотти или Гвардиола? И сразу следующий вопрос почему Анчелотти выиграл два из трёх противостояний у Гвардиолы?
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Артета вытащил Арсенал из большой лужи, ну, Йенс ты и тупак..
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Артета в этом сезоне набрал 89 очков при +62.
Непобедимые набрали 90 при +47.
Кто же виноват, что Сити может не проигрывать с начала декабря и выдать серию в конце из 9 побед. Арсенал конечно допустил жуткую осечку с ВХЮ, но не думаю, что к тренеру могут быть вопросы по той игре, где было такое жуткое преимущество. По команде это конечно ударило и случилась сразу вторая осечка. Но он быстро пересобрал команду и отправил Мойеса в отставку 6ю банками.
В Арсенале нет больших звезд калибра ЗМ. Никаких Анри тут нет, который подряд делал в АПЛ 24+20 и 30+6 в тот самый сезон. И даже Холландов) Это чисто тренерская команда, которой еще по случаю удалось очень удачно заполучить Райса, потому что тот хотел жить в Лондоне.
К тому же надо отметить, что Артета смог возродить карьеру Хаверца, что говорит как раз в пользу тренера. Казалось, что челу надо заканчивать с АПЛ.
Пока Гвардиола в АПЛ, видимо рассчитывать на победы тяжело. Потому что даже их соперники сливаются, как товарищ Сон, который не смог забить простейший выход 1 на 1, или товарищ Вуд, который не может с трех метров попасть по воротам, стоя полностью открытый.
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Что за кринж я прочитал? Артета поднял команду, над которой насмехались, с каждым годом все ближе к главным трофеям, больше очков и дальше проходит в ЛЧ, но его нужно снять и отдать молодую команду, которую он построил, другому?)) И это мы не говорим о том, что он соперничал с Гвардиолой и даже обошел в последние годы Клоппа. У него буквально один из самых стабильных и надежных проектов прямо сейчас.
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Артета вывел Арсенал на уровень 26+ побед в АПЛ. 2 сезона подряд тем более. За последние лет 100 делал кто-то больше?
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Ага, и Ливерпуль мог стать чемпионом на два раза больше, есть только одна маленькая деталь - Сити.
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Ответ Typizza
Комментарий скрыт
Количество очков отражает силу выступления команды в сезоне. Ливерпуль Клоппа тоже можно низвергать за две упущенных АПЛ в последнем туре?
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Ответ Nemat Abdukhakimov
Ты совсем не понял слова Лемана. А ведь он в точку попал. Можно быть суперхорошим тренером, но не быть победителем, он как раз об этом говорит. А есть тренеры может быть не самые лучшие тактики, но победители на поле и за его пределами.
Считаю такое деление слишком поверхностным. Ведь трофей можно проиграть за секунду, будучи лучшей командой на поле. Важней сам факт построения команды, претендующей на трофей до последних туров.
Ведь если такая команда проиграла один трофей, то может забрать остальные в другом.
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Ответ mj23.net
Это тот самый Анчи, который забраковал одну из главных звезд канониров при Артете Эдегора, причем, если не ошибаюсь, два раза!, и написал в биографии, что этот норвежский выскочка просто был пиар ходом Переса?)
Все совершают ошибки) Моур забраковал Салаха и КДБ, Фергюсон выкинул Стама в Милан, думая что он после травмы не восстановился. А по итогу Яп взял ЛЧ с Миланом раньше Фергюсона
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Все покажет время. вот и все.
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Йенс где то прав. Но есть одно но: тех тренеров с яйцами, харизмой и личностью вдобавок к тренерской профпригодности - три четыре сейчас есть в мире. И все при делах. Без вариантов.
Так что Артета у Арсенала - это лучшее, что они сейчас могут иметь. И париться им по этому поводу нечего.
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Йенс видимо забыл, что главные трофеи Арсенала это попасть в 4ку и проиграть в ЛЧ Баварии, с чем Артета справляется прекрасно, для этого титану понадобилось всего 1 млрд на трансферы.
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Ответ Доктор айболит
Йенс ты о чем? До артеты арсенал плёлся в середине таблицы, лишь по случайности заходя в лигу Европы. Бред все что им сказанное…
"По случайности попадая в лигу европы". При венгере 20 лет подряд попадали в лч. Сезон 16/17 в 1 очке от зоны лч. Сезон 18/19 при Эмери в 1 очке от зоны лч. Где тут по случайности в ле? В середине таблицы Арсенал начал плестись в первые 1.5-2 года при Артете. Что за дилетантский коммент...
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну конечно, это же очевидно, когда с детства одни тренировки и матчи. Вон, Рамос среднюю школу только в 29 закончил. А это просто свод базовых знаний, не всегда влияющих на развитие кругозора и интеллекта (если нет на то желания). Но нет, тащат всех их подряд в эксперты🤓
Кстати именно Рамос когда его попросили описать возможности Бенитеса сказал, что он не метит в роль человека проводящий экспертизы тренера, и что это сложный процесс. А в комментариях писали что он слился с вопроса.
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Ответ Сергей Кистанов
Я: «Не уверен, что Леманн подходил «Арсеналу». Мы могли взять ЛЧ. Надо смотреть, победитель ли вратарь или просто хороший парень, сносящий Это’О возле штрафной на красную карточку в финале Лиги Чемпионов?»
Но до этого глупого решения Йенс прошёл весь плей-офф без пропущенных... Такое далеко не каждому под силу)
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Ответ Орын
Капец. Разложил все полкам, да только неправильно и как попало. Матчи Арсенала не смотрел походу, или смотрел да не видел ничего. Это был отличный сезон, где Арсенал один раз уступил игру Ман сити и все равно не проиграл. А очки теряют все, ну кроме Байера.
Я смотрел все матчи Арсенала, не видел разнообразия в атаке, потому что её нет. Да есть хорошая игра где каждый хорошо делает свою работу, поэтому вторые в АПЛ, а для титулов нужно ко всему имеющимся разнообразие в атаке. Состав это позволяет, а если вдруг купят настоящего нападающего, вариативность повыситься в разы. Арсенал не знает как забить командам с низкой обороной, выручает креативность Эдегора, Троссарда, стандарты
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Ответ Ernest Imamov
У Артеты хорошая команда играющая в налажинной схеме 4-3-3, четвёрка защитников где левый защитник дополнительный полузащитник, 3 полузащитника где один опорник а Эдегор имеет свободу действий, три атакующих но несовсем нападающих впереди. Когда это работает Арсенал побеждает, когда соперник высше классом или адаптировался к предсказуемой игре Артеты мы просто безнадёжно проигрываем. Видимо Микел не видит другой рабочей схемы кроме имеющегося, даже после замен схема и стиль не меняются что иногда выглядит довольно бредово. Если Артета хочет побеждать в турнирах и терять меньше очков против Фулхэмов и Марселей ему нужно разнообразие, в этом Леман безусловно прав, условный Анчелотти был бы более успешным на месте Артеты, даже "тренеришка" с таким составом мог добиться большего за счёт разнообразия и гибкости
Капец. Разложил все полкам, да только неправильно и как попало. Матчи Арсенала не смотрел походу, или смотрел да не видел ничего.
Это был отличный сезон, где Арсенал один раз уступил игру Ман сити и все равно не проиграл. А очки теряют все, ну кроме Байера.
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Ответ AS Roma Fan
Так он говорит, что Артета привел команду к определенному уровню, но он не тренер-победитель, и я с этим согласен
И как же ты пришел к этому гениальному умозаключению?
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