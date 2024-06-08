Йенс Леманн: «Не уверен, что Артета подходит «Арсеналу». Мы могли дважды взять АПЛ. Надо смотреть, победитель ли тренер или просто хороший парень, выводящий на определенный уровень?»
Йенс Леманн не уверен, что Микель Артета подходит «Арсеналу».
«Артета очень хорошо поработал, поднимая «Арсенал». Но подходит ли он команде сейчас... Я не уверен. [Состоятельность] нужно доказывать.
Мы могли выиграть АПЛ дважды. В прошлом году «Арсенал» лидировал и за один месяц упустил титул. Кульминацией стал момент, когда Сака промахнулся с пенальти в матче с «Вест Хэмом» при 2:0, в итоге ничья. Минус два очка.
Люди, нанимающие тренеров, иногда не понимают, что их личность тоже очень важна. Посмотрите на личность тренера. Он победитель или просто хороший парень, который выводит вас на определенный уровень, а потом все заканчивается?» – сказал экс-голкипер «Арсенала».
Зато он в футбол на топ уровне играл!
Я ж говорю: ни только у нас они тупорылые, как и в "шоу" бизнесе...
Сейчас в доступе нет ни одного тренера, про которого без сомнений скажут "Да он принесет требл, сделает всех легендами, а потом пойдет пить Пиво". Для Анчелотти это не та специфика (будет что-то на уровне Эвертона), Гвардиола в Сити, Клопп отдыхает, нет тренеров на рынке и не предвидится. Остаются только доходяги вроде Тухеля, которым необходим парад планет с одновременным взмахом крыльев бабочки на Ниагарском водопаде, чтобы что-то получилось и то не факт, Почетино это тот же Артета, который будет что-то строить несколько лет, но заново
но не понимает, что без Артеты и той работы которую он проделал в Арсенале, по сути выстроив команду заново, и этих шансов на победу бы не было
Непобедимые набрали 90 при +47.
Кто же виноват, что Сити может не проигрывать с начала декабря и выдать серию в конце из 9 побед. Арсенал конечно допустил жуткую осечку с ВХЮ, но не думаю, что к тренеру могут быть вопросы по той игре, где было такое жуткое преимущество. По команде это конечно ударило и случилась сразу вторая осечка. Но он быстро пересобрал команду и отправил Мойеса в отставку 6ю банками.
В Арсенале нет больших звезд калибра ЗМ. Никаких Анри тут нет, который подряд делал в АПЛ 24+20 и 30+6 в тот самый сезон. И даже Холландов) Это чисто тренерская команда, которой еще по случаю удалось очень удачно заполучить Райса, потому что тот хотел жить в Лондоне.
К тому же надо отметить, что Артета смог возродить карьеру Хаверца, что говорит как раз в пользу тренера. Казалось, что челу надо заканчивать с АПЛ.
Пока Гвардиола в АПЛ, видимо рассчитывать на победы тяжело. Потому что даже их соперники сливаются, как товарищ Сон, который не смог забить простейший выход 1 на 1, или товарищ Вуд, который не может с трех метров попасть по воротам, стоя полностью открытый.
Ведь если такая команда проиграла один трофей, то может забрать остальные в другом.
Так что Артета у Арсенала - это лучшее, что они сейчас могут иметь. И париться им по этому поводу нечего.
Это был отличный сезон, где Арсенал один раз уступил игру Ман сити и все равно не проиграл. А очки теряют все, ну кроме Байера.