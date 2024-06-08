Йенс Леманн: «Не уверен, что Артета подходит «Арсеналу». Мы могли дважды взять АПЛ. Надо смотреть, победитель ли тренер или просто хороший парень, выводящий на определенный уровень?»

Йенс Леманн не уверен, что Микель Артета подходит «Арсеналу».

«Артета очень хорошо поработал, поднимая «Арсенал». Но подходит ли он команде сейчас... Я не уверен. [Состоятельность] нужно доказывать.

Мы могли выиграть АПЛ дважды. В прошлом году «Арсенал» лидировал и за один месяц упустил титул. Кульминацией стал момент, когда Сака промахнулся с пенальти в матче с «Вест Хэмом» при 2:0, в итоге ничья. Минус два очка.

Люди, нанимающие тренеров, иногда не понимают, что их личность тоже очень важна. Посмотрите на личность тренера. Он победитель или просто хороший парень, который выводит вас на определенный уровень, а потом все заканчивается?» – сказал экс-голкипер «Арсенала».