Рудковская об иске к матери Парсеговой: «Мама Арины заверяла, что она никогда и никуда от Плющенко не уйдет. А когда их поманили, они сломя голову побежали»

Рудковская объяснила, почему академия Плющенко подала в суд на мать Парсеговой.

Ранее академия Евгения Плющенко подала в Никулинский районный суд города Москвы иск о взыскании с ушедшего спортсмена задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей. Ответчиком является Парсегова Н. С.

В мае прошлого года от Плющенко к перешла фигуристка , которой сейчас 12 лет.

«Яна Рудковская, как и ее благоверный – двукратный олимпийский чемпион и тренер сборной России Евгений Плющенко – взяли в свою частную академию и профинансировали: базовую спортивную подготовку, дополнительные занятия, лед, дополнительный лед, проживание в гостинице на территории тренировочной базы, коньки, костюмы и прочую экипировку, постановку программ для очень хорошей и талантливой девочки – Ариши Парсеговой, которую по-настоящему полюбили.

Она каталась в шоу, и мы со всей искренностью к ней относились. Свидетелями нашего отношения к ней были все спортсмены академии, а их уже более 250 человек, и их родители.



Девочка пришла с двойными прыжками, а ушла со всеми каскадами 3-3 и в четверть четверным тулупом. Мама со слезами счастья на глазах подписала договор, заверяя, что Ариша никогда и никуда от Евгения Викторовича не уйдет, и ежемесячно подписывала акты, где фиксировались потраченные нами на ее дочь денежные средства. Аришу финансировало не государство!

А когда их поманили, увидев результат работы Евгения и его команды, они сломя голову туда побежали! Ни слова благодарности за два года работы всего тренерского штаба «Ангелов Плющенко» и за вложенные в Арину за год 1,9 млн (договор действовал год перед их уходом, поэтому суммы актировались с момента его подписания, а по факту денег было вложено раза в два больше).

Сколько с ней специалистов работало! А ушли они с формулировкой: «Евгений Викторович с другими спортсменами прыжками ультра-си занимается, а моей Арише нужны четверные!» 11 лет ребенку было на тот момент. И девочка в сезоне очень болела. Какие четверные? Чтобы покалечить или убить ребенка? И это сказала мама, которая привела ребенка два года назад с двойными прыжками.

Наши юристы написали досудебную претензию маме: верните деньги (читайте договор). На «спасибо» тренерскому штабу с нашей стороны уже никто не надеялся.

Мама отписалась юристам, какая она бедная и несчастная, что семья утратила единственный источник денежных средств и поэтому не может продолжать исполнять договор... (она только забыла добавить, что ни копейки не платила по этому договору!)

И все бы ничего, кроме одного «но». Отдых за границей. Роскошные новые платья Арише. Такси – только премиум...

Мы, конечно, очень добрые люди с мужем, но всему есть предел. И Карабасов-Барабасов надо искать точно не здесь, а в государственных школах, где старосты групп собирают с родителей «конверты» за их чад и передают их ежемесячно тренерам!

А у нас все официально – как оплата за тренировки (с уплаченными налогами государству), так и вложение привлеченных нами самостоятельно спонсорских средств в детей! Искренне, честно и все по закону!

P.S. К слову: прошел год, мы молчали и готовы были урегулировать мирно все вопросы. Ничего не произошло. Ультра-си прыжки Ариша, увы, не запрыгала тоже. Мораль отсюда такова: вопрос не к милой маленькой девочке! Она ни в чем не виновата и в сложившейся ситуации сама стала жертвой и заложницей маминых нереализованных амбиций.

Дети, конечно же, не должны страдать за ошибки взрослых, но взрослые должны нести ответственность за свои поступки, тем более что не всегда они делаются в интересах детей.

P.P.S. Условия договора, подписанного между Академией и мамой Арины, очень просты: если Арина занимается в «Ангелах Плющенко» весь срок действия договора, то ВСЕ расходы несет только наша сторона. Семья ничего не платит.

Если спортсмен уходит до окончания срока действия договора, то он оплачивает полностью или часть (все зависит от того, когда это произойдет) понесенных нами расходов (фиксируются каждый месяц в актах).

Так как мама Ариши забрала ребенка меньше чем через год срока действия договора, то по его условиям она должна возместить сумму за 9,5 месяцев. И она это прекрасно знала! Если бы Ариша продолжала заниматься в , это было бы для семьи бесплатно.

Вот как после этого не верить поговорке – «Не делай людям добра – не получите от них зла», – написала продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская в телеграм-канале.