ЦСКА впервые в истории завоевал женский Суперкубок России, обыграв «Зенит» – 1:0

Суперкубок России впервые в истории выиграла женская команда ЦСКА.

Трофей разыгрывался в четвертый раз. Действующим его обладателем был «Зенит», обыгравший по пенальти в 2023 году.

В этом сезоне футболистки московского клуба взяли реванш благодаря голу Дарьи Яковлевой на 81-й минуте – 1:0.

ЦСКА участвовал в матче за Суперкубок России как победитель Кубка России, « » – как победитель чемпионата России.