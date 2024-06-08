ЦСКА впервые в истории завоевал женский Суперкубок России, обыграв «Зенит» – 1:0
Суперкубок России впервые в истории выиграла женская команда ЦСКА.
Трофей разыгрывался в четвертый раз. Действующим его обладателем был «Зенит», обыгравший ЦСКА по пенальти в 2023 году.
В этом сезоне футболистки московского клуба взяли реванш благодаря голу Дарьи Яковлевой на 81-й минуте – 1:0.
ЦСКА участвовал в матче за Суперкубок России как победитель Кубка России, «Зенит» – как победитель чемпионата России.
Слава ЦСКА !