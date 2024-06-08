ЦСКА впервые в истории завоевал женский Суперкубок России, обыграв «Зенит» – 1:0

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия женский футбол OLIMPBET Суперкубок России ЖФК ЦСКА ЖФК Зенит Футбол

Суперкубок России впервые в истории выиграла женская команда ЦСКА.

Трофей разыгрывался в четвертый раз. Действующим его обладателем был «Зенит», обыгравший ЦСКА по пенальти в 2023 году.

В этом сезоне футболистки московского клуба взяли реванш благодаря голу Дарьи Яковлевой на 81-й минуте – 1:0.

ЦСКА участвовал в матче за Суперкубок России как победитель Кубка России, «Зенит» – как победитель чемпионата России.

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24 комментария
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Красавицы! Так держать!
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Ай да красавицы Девчонки!!
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Цска так держать 🙏🙏🙏
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С победой в кубке)
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Молодцы девчата. Красно синий самый сильный ❤️💙
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Мужики не могут, девы смогли💪
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Ответ Милдронат Бромантанов
Как же так, футбольная столица действует только на мужчин? Безобразие, срочно купить 10 бразильянок к следующему сезону!
Матч смотрели? У ЖФК ЦСКА в составе практически одни чёрные легионерки в отличии от.
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Ответ Милдронат Бромантанов
Как же так, футбольная столица действует только на мужчин? Безобразие, срочно купить 10 бразильянок к следующему сезону!
ну зачем ты им подсказал🤣🤣🤣
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+1
Ответ Милдронат Бромантанов
Как же так, футбольная столица действует только на мужчин? Безобразие, срочно купить 10 бразильянок к следующему сезону!
А как же «Выставочный матч», «ничегонезначащий трофей» или только Суперкубка УЕФА касается ?)
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Ответ St.Sylph
Мужики не могут, девы смогли💪
Согласен с Вами Девченки молодцы 👍смотрел этот матч жостким был Мужики так не игари как Девушки сражались чтобы победить
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Молодцы девчонки !
Слава ЦСКА !
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Молодцы 👍👍👍👍👍🌷🌷🌷🌷🌷Девчонки желаю удачи в новом сезоне чтобы матчи проходили без травм карточек удаленй пиняльти в ваши варота
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"Медведев зашел в женскую раздевалку Зенита и назвал всех футболисток импотентами" - предлагаю горячий заголовок.
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Красавицы наши! С победой!
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А минусуют болельщики жфк Зенит?)
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Красотки.Победа над злом👍
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Девки, всё прекрасно, вы прелесть! Но перестаньте так биться головами!!!
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