Кубок Стэнли. Финал. «Флорида» против «Эдмонтона» в первом матче серии
«Флорида» принимает «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли.
Финал
- Дата проведения
- 9 июня, 03.00, «FLA Live Arena»
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Валить этих макдрайтелей со всеми их канадами и глорами! Пусть ещё 50 лет ждут!
За жителей солнечной Флориды - Игоря Николаева и Наташу Королëву, они заслужили этот праздник бггг))
Хайману хет-трик
Коннору 0+3
Конн Смайт в иллюминаторе
Конн Смайт в иллюминаторе вижу я
Как трофей грустит по бате
Как трофей грустит по бате
Грустим мы о победе,она одна
А чашка тем не менее
А чашка тем не менее
Все ближе,но все так же холодна
И как в часы затмения
И как часы затмения
Ждем света и земные видим сны
И снится нам не рокот NASA космодрома
Не эта тропиканская жара
А снится нам листва,листва у дома
Кленовая,кленовая листва
Let’s Go Oilers🛢🛢🛢🇨🇦!!!
Удачи и победы Эдмонтону ❤️ желаю МакДи выиграть свой первый кубок 🏆