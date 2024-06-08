Кубок Стэнли. Финал. «Флорида» против «Эдмонтона» в первом матче серии

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«Флорида» принимает «Эдмонтон» в первом матче финала Кубка Стэнли.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал

Флорида – Эдмонтон
Дата проведения
9 июня, 03.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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25 комментариев
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За наших хищных котяр! Танка, Кули, Боба! 🐆
+11
-7
+4
Ну что, поехали. Лучшие команды сезона, будем надеяться на эпичный финал
+4
-2
+2
За Эдмонтон с декабря 1982!
+5
-3
+2
За русские имена на Кубке, за Бобровского, который тащил Коламбус, а теперь Флориду! Уже возраст, надо брать чашку!
Валить этих макдрайтелей со всеми их канадами и глорами! Пусть ещё 50 лет ждут!
За жителей солнечной Флориды - Игоря Николаева и Наташу Королëву, они заслужили этот праздник бггг))
+7
-5
+2
Скиннеру сухарь
Хайману хет-трик
Коннору 0+3
+3
-1
+2
Ну всё теперь начинается самое главное, в первую очередь за потрясающий хоккей и за супер зрелищный финал! Но я желаю победы Эдмонтону и долгожданного возращения кубка Стэнли на свою Родину, там его уже давно заждались, не забываем, что хоккей в Канаде-это религия!!! 🏒 Маку, Леону, Эвану, Стюарту и всем остальным ребятам классной и результативной игры по своему профилю и конечно удачи 🍀 и победы, победы, победы и ещё раз победы ровно 4 раза!! Вперёд Эдмонтон Ойлерз Канада!!! 🇨🇦
+3
-1
+2
Конн Смайт в иллюминаторе
Конн Смайт в иллюминаторе
Конн Смайт в иллюминаторе вижу я
Как трофей грустит по бате
Как трофей грустит по бате
Грустим мы о победе,она одна
А чашка тем не менее
А чашка тем не менее
Все ближе,но все так же холодна
И как в часы затмения
И как часы затмения
Ждем света и земные видим сны

И снится нам не рокот NASA космодрома
Не эта тропиканская жара
А снится нам листва,листва у дома
Кленовая,кленовая листва

Let’s Go Oilers🛢🛢🛢🇨🇦!!!
+3
-1
+2
Я такого неуважения и пренебрежения к финалисту вообще не видела! И только из-за отсутствия русских команда не заслуживает финала?? Очень некрасиво, когда все голосят о 4:0, о дырявой защите, вратаре и бегунках. Ну что ж, пусть так)) Ойлерз не привыкать ломать ваши ожидания)
Удачи и победы Эдмонтону ❤️ желаю МакДи выиграть свой первый кубок 🏆
+5
-4
+1
Ответ Рита Ктинидина
Я такого неуважения и пренебрежения к финалисту вообще не видела! И только из-за отсутствия русских команда не заслуживает финала?? Очень некрасиво, когда все голосят о 4:0, о дырявой защите, вратаре и бегунках. Ну что ж, пусть так)) Ойлерз не привыкать ломать ваши ожидания) Удачи и победы Эдмонтону ❤️ желаю МакДи выиграть свой первый кубок 🏆
А чего так удивляешься, у всех спортсменов есть хейтеры и глоры, одних могут как любить,так и ненавидеть, причём одни и те же люди. Мне например нравится нефтяная парочка, но глорю за пантер. Тут любят обсасывать 🐑, а мне он противен,за что и получаю в свою панамку(####) минусов. Чему удивляешься то. Каждый со своим мнением
+2
-1
+1
Удачи Эдмонтону.
+2
-2
0
За хоккей за Флориду
+2
-2
0
За кошек конечно же
+3
-3
0
отлично , что все матчи на ABC . у меня идет без затыков и не лагает . за кого болеть ? умом бы надо за Эдмонтон , со времен Монреаля чашку канадцы не брали . но душа как-то по стилю игры больше за Флориду . мне кажется матч будет верховой , как первый домашний против Рейнджерс . Флорида захочет показать ху из где , пойдет в атаку давить , оголится и будет тоже уязвимой . есть такое предчувствие .
+2
-2
0
Финал оказывается не отменили. Хорошая новость.
0
0
0
Ответ Рита Ктинидина
Я такого неуважения и пренебрежения к финалисту вообще не видела! И только из-за отсутствия русских команда не заслуживает финала?? Очень некрасиво, когда все голосят о 4:0, о дырявой защите, вратаре и бегунках. Ну что ж, пусть так)) Ойлерз не привыкать ломать ваши ожидания) Удачи и победы Эдмонтону ❤️ желаю МакДи выиграть свой первый кубок 🏆
Красиво передернули :) нет повального неуважению к Ойлерз. Но вам же правла не нужна, вам же на вентилятор набросить нужно :) а правда такова: на сейчас 5 постовза Ойлерз, 6 за Флориду. Врите дальше :)
+2
-2
0
Ответ Михаил Майоров
Красиво передернули :) нет повального неуважению к Ойлерз. Но вам же правла не нужна, вам же на вентилятор набросить нужно :) а правда такова: на сейчас 5 постовза Ойлерз, 6 за Флориду. Врите дальше :)
Любую статью почитайте, любое видео посмотрите)
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