17-летний Эндрик забил в 3-м подряд матче за сборную Бразилии – Мексике на 90+6. Он выходил на замену во всех 3 играх

Эндрик забил в 3-м подряд матче за сборную Бразилии – Мексике на 90+6.

17-летний форвард, который в июле станет игроком « », стал автором победного гола бразильцев в товарищеском матче с (3:2).

В 5 матчах за «селесао» на счету 3 гола.

В этом году он забил в 3-м подряд товарищеском матче – до игры с мексиканцами были голы в ворота сборных Англии (1:0) и Испании (3:3). При этом во всех трех играх нападающий выходил на замену.