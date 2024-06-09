17-летний Эндрик забил в 3-м подряд матче за сборную Бразилии – Мексике на 90+6. Он выходил на замену во всех 3 играх

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Сборная Мексики по футболу товарищеские матчи (сборные) Эндрик Футбол

Эндрик забил в 3-м подряд матче за сборную Бразилии – Мексике на 90+6.

17-летний форвард, который в июле станет игроком «Реала», стал автором победного гола бразильцев в товарищеском матче с Мексикой (3:2). 

В 5 матчах за «селесао» на счету Эндрика 3 гола.

В этом году он забил в 3-м подряд товарищеском матче – до игры с мексиканцами были голы в ворота сборных Англии (1:0) и Испании (3:3). При этом во всех трех играх нападающий выходил на замену. 

8 комментариев
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Ламин Ямаль самый молодой игрок, при котором 17-летний Эндрик забил в 3-м подряд матче за сборную Бразилии – Мексике на 90+6
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За 3 матча забил столько же, сколько Винисиус за 6 лет за сборную:)
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Он и впрямь похож на Ромарио, вроде и техника пока средняя, и удар, но как же он находит свободное пространство, и это в таком возрасте! Даже лет в 40 сможет играть в условном Аль Насре!
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Будет подменять Мбаппе на 5 минут в конце матча
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Бразильский Тюкавин.
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Ответ Кино Музыка
Бразильский Тюкавин.
Бразильский Чичарито
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Талант,и ведь не лохам,все потерпевшие относятся к ведущим сборным.))))
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