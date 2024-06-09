17-летний Эндрик забил в 3-м подряд матче за сборную Бразилии – Мексике на 90+6. Он выходил на замену во всех 3 играх
Эндрик забил в 3-м подряд матче за сборную Бразилии – Мексике на 90+6.
17-летний форвард, который в июле станет игроком «Реала», стал автором победного гола бразильцев в товарищеском матче с Мексикой (3:2).
В 5 матчах за «селесао» на счету Эндрика 3 гола.
В этом году он забил в 3-м подряд товарищеском матче – до игры с мексиканцами были голы в ворота сборных Англии (1:0) и Испании (3:3). При этом во всех трех играх нападающий выходил на замену.