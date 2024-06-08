«Барса» хочет продать 3-4 центральных защитников. На Лангле и Иньиго не рассчитывают, Кубарси – неприкосновенный

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Иньиго Мартинес Андреас Кристенсен Клеман Лангле Жюль Кунде Рональд Араухо Эрик Гарсия Микаил Файе Пау Кубарси Футбол

Летом «Барселона» планирует продавать центральных защитников.

Как пишет Diario Sport, каталонский клуб работает в условиях ограниченного времени, чтобы успеть войти в летнее трансферное окно с правилом 1/1 (тратить можно каждый заработанный евро – Спортс).

Чтобы улучшить положение с точки зрения финансового фэйр-плей, «Барселона» готова продавать центральных защитников, так как в ходе предсезонки у Ханси Флика будет восемь игроков этой позиции: Жюль Кунде, Рональд Араухо, Иньиго Мартинес, Андреас Кристенсен и Пау Кубарси, которые выступали за сине-гранатовых в прошлом сезоне, Клеман Лангле и Эрик Гарсия, которые возвращаются из аренд, и Микаил Файе, которого Деку хочет видеть в первой команде.

«Барселона» намерена расстаться с тремя или четырьмя игроками из этого списка.

Единственный неприкосновенный среди них – это Пау Кубарси, который недавно продлил контракт до 2027-го. Кроме того, место в составе гарантировано Кристенсену – его ценят за надежность и гибкость.

Лангле не входит в планы спортивного менеджмента. По нему есть два предложения из Саудовской Аравии, но француз хочет остаться в Европе. То же самое касается Иньиго, которому помогут найти новый клуб.

Будущее остальных четырех футболистов будет зависеть от событий на трансферном рынке. Казалось, уйти может Араухо, так как за него готовы заплатить более 80 млн евро, но Флик попросил сохранить этого футболиста.

У Кунде есть очень крупное предложение от «Аль-Иттихада», которое «Барса» готова изучить даже без учета мнения футболиста. Сейчас Жюль сконцентрирован на подготовке к Евро-2024 и обсуждение своего будущего он поставил на паузу.

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23 комментария
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Ответ Григорий Геник
«Надежность Кристиансена» звучит сильно, со времен игры за Челси он привозила еще тот был.
Да любые защитники привозят,если так взять
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Ответ Григорий Геник
«Надежность Кристиансена» звучит сильно, со времен игры за Челси он привозила еще тот был.
Ну в барсе он неплохо играет , на позиции цз уверено смотрелся , по крайней мере поинтереснее того же иньиго, лангле и эрика
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У Барселоны каждый сезон чистка состава будет? Зачем тогда вообще было подписывать того же Иньиго?
+10
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Это как в фм. Покупаешь вундеркиндов под вырост и пытаешься продать игроков достигших потолка подороже.
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Кутепов сейчас более-менее свободен, пусть Барса реально усилится.
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+3
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Эммм, он так-то изначально шёл в ротацию, чисто для глубины и подмены плюс опция левоногого ЦЗ. А по сезону выяснилось, что он ещё и травмат🤓
Догадаться о травматичности можно было заранее, он в Атлетике 3 последних сезона все меньше и меньше играл 🤦‍♂️ Это как бы не новость была 🤷
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Ленгле/Гарсия/Иньиго на слив, Кюнде уже давно ПЗ, даже в сборной, так что мимо этой категории. Остаются подсдавший Араухо/юный, но обстрелянный Кубарси/не самый крепкий по здоровью и разрывающийся между позициями ЦЗ/ОПЗ Кристенсен/юный и не обстрелянный Файе. В итоге 3 игрока в среднем на две позиции. И уже не такой ворох как будто🤓
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Ответ Григорий Геник
«Надежность Кристиансена» звучит сильно, со времен игры за Челси он привозила еще тот был.
Он в Барсе, помимо своей действительно классной игры на ЦЗ, ещё и неплохо закрывал ОПЗ. Здоровье иногда подводит, но в целом очень крепкий вариант. А в челси да, привозил. Но там и клубец такой. Проклятый🤓
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После прошлого сезона Араухо тоже был неприкосновенным. Так что все эти неприкосновенности в Барселоне временные. Проведёт следующий сезон слабее этого и тоже будут не так уж и против продать его.
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Нужно воспользоваться арабскими рычагами пока есть возможность и самое главное продать Левандовски. Не думаю что забьёт 50 голов а казну раскошелит на 30+млн вместо того чтобы принести прибыль хотя бы 30-50 за трансфер
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Даже не знаю, как реагировать, на такую новость из диарио спорт. Как средство информации, оно выглядит неубедительно.
Кунде, дисциплинированный игрок в этом году доказавший свою преданность клубу и команде. Вести любые переговоры за его спиной считаю неэтичным. Хотите кого-то продать? Продайте Бальде, который сделал операцию вопреки рекомендации.
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Ответ Григорий Геник
«Надежность Кристиансена» звучит сильно, со времен игры за Челси он привозила еще тот был.
Конкретно сейчас он единственный футболист в команде который может играть на позиции профильного опорника
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Ответ Сергей Максимюк
У Барселоны каждый сезон чистка состава будет? Зачем тогда вообще было подписывать того же Иньиго?
Это Diario sport, что с них взять. Сами придумали кучу защитников, сами продали
Гарсию и Лангле надо продать-это минус 2 цз
Файе-не факт, что потянет уровень основы, не считаем
Кунде-правый защитник и будет играть там
Кристенсен может понадобиться в опорной
Итого: только 3 цз чистых, которые не будут заняты на других позициях
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ленгле/Гарсия/Иньиго на слив, Кюнде уже давно ПЗ, даже в сборной, так что мимо этой категории. Остаются подсдавший Араухо/юный, но обстрелянный Кубарси/не самый крепкий по здоровью и разрывающийся между позициями ЦЗ/ОПЗ Кристенсен/юный и не обстрелянный Файе. В итоге 3 игрока в среднем на две позиции. И уже не такой ворох как будто🤓
Говорили, что Флику 1 цз нужен левоногий, а в Барсе единственный это Мартинес:)
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Ответ Shuller18
Ну то есть продать двух опытных и крепких игроков обороны ради какого-то молодого косячника? Гениально.
Шмаляр, что с лицом, как там у лыжников и чукотской автономии в лондоне дела?:))
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