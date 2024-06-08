«Барса» хочет продать 3-4 центральных защитников. На Лангле и Иньиго не рассчитывают, Кубарси – неприкосновенный

Летом «Барселона» планирует продавать центральных защитников.

Как пишет Diario Sport, каталонский клуб работает в условиях ограниченного времени, чтобы успеть войти в летнее трансферное окно с правилом 1/1 (тратить можно каждый заработанный евро – Спортс).

Чтобы улучшить положение с точки зрения финансового фэйр-плей, «Барселона» готова продавать центральных защитников, так как в ходе предсезонки у будет восемь игроков этой позиции: , , Иньиго Мартинес, и Пау Кубарси, которые выступали за сине-гранатовых в прошлом сезоне, Клеман Лангле и , которые возвращаются из аренд, и Микаил Файе, которого Деку хочет видеть в первой команде.

«Барселона» намерена расстаться с тремя или четырьмя игроками из этого списка.

Единственный неприкосновенный среди них – это Пау Кубарси, который недавно продлил контракт до 2027-го. Кроме того, место в составе гарантировано Кристенсену – его ценят за надежность и гибкость.

Лангле не входит в планы спортивного менеджмента. По нему есть два предложения из Саудовской Аравии, но француз хочет остаться в Европе. То же самое касается Иньиго, которому помогут найти новый клуб.

Будущее остальных четырех футболистов будет зависеть от событий на трансферном рынке. Казалось, уйти может Араухо, так как за него готовы заплатить более 80 млн евро, но Флик попросил сохранить этого футболиста.

У Кунде есть очень крупное предложение от «Аль-Иттихада», которое «Барса» готова изучить даже без учета мнения футболиста. Сейчас Жюль сконцентрирован на подготовке к Евро-2024 и обсуждение своего будущего он поставил на паузу.