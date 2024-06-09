У «Флориды» 63 хита в 1-м матче финала Кубка Стэнли, у «Эдмонтона» – 35. Куликов и Тарасенко сделали по 4 силовых приема
Игроки «Флориды» совершили 63 силовых приема в матче финала Кубка Стэнли.
«Пантерс» одержали победу в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).
Игроки «Флориды» нанесли 63 хита, «Ойлерс» – 35.
В составе «Эдмонтона» лидером по силовым приемам стал Адам Хенрик (7), в составе «Пантерс» – Сэм Беннетт (11).
Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов и нападающий команды Владимир Тарасенко добавили в свой актив по 4 хита.