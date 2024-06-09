У «Флориды» 63 хита в 1-м матче финала Кубка Стэнли, у «Эдмонтона» – 35. Куликов и Тарасенко сделали по 4 силовых приема

Игроки «Флориды» совершили 63 силовых приема в матче финала Кубка Стэнли.

«Пантерс» одержали победу в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

Игроки «Флориды» нанесли 63 хита, «Ойлерс» – 35.

В составе « » лидером по силовым приемам стал (7), в составе «Пантерс» – (11).

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов и нападающий команды Владимир Тарасенко добавили в свой актив по 4 хита.