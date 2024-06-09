У «Флориды» 63 хита в 1-м матче финала Кубка Стэнли, у «Эдмонтона» – 35. Куликов и Тарасенко сделали по 4 силовых приема

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Адам Хенрик Сэм Беннетт Хоккей

Игроки «Флориды» совершили 63 силовых приема в матче финала Кубка Стэнли.

«Пантерс» одержали победу в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

Игроки «Флориды» нанесли 63 хита, «Ойлерс» – 35.

В составе «Эдмонтона» лидером по силовым приемам стал Адам Хенрик (7), в составе «Пантерс» – Сэм Беннетт (11).

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов и нападающий команды Владимир Тарасенко добавили в свой актив по 4 хита.

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1 комментарий
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Борта трещали знатно. Если такая тактика на матч от Мориса,то она дала свои плоды. Но страшно становится,когда Ойлерз в два раза перебросили пантер
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