Винер о переносе Игр дружбы: «Я считаю так, как считает наше руководство. Я поддержу их решение»

Ирина Винер заявила, что поддержит руководство в случае переноса Игр дружбы.

Планировалось, что соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Но в оргкомитете заявили, что в ближайшее время появится информация о переносе.

– Сейчас рассматривается вопрос о переносе Игр дружбы, что вы думаете насчет этого?

– Я считаю так, как считает наше руководство. Наше руководство очень глубоко вникает во все эти вопросы. Я поддержу их решение, – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.

Винер говорила про «команду бомжей» на Олимпиаде-2024, а теперь «поддержит наших», которые туда поедут. Что изменилось?

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов