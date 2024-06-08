Винер о переносе Игр дружбы: «Я считаю так, как считает наше руководство. Я поддержу их решение»
Ирина Винер заявила, что поддержит руководство в случае переноса Игр дружбы.
Планировалось, что соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Но в оргкомитете заявили, что в ближайшее время появится информация о переносе.
– Сейчас рассматривается вопрос о переносе Игр дружбы, что вы думаете насчет этого?
– Я считаю так, как считает наше руководство. Наше руководство очень глубоко вникает во все эти вопросы. Я поддержу их решение, – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.
Винер говорила про «команду бомжей» на Олимпиаде-2024, а теперь «поддержит наших», которые туда поедут. Что изменилось?
Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов
Но Винер "вникает" глубже.
Но не глубже чем языки а-ля Винер.
1) Наши Начальнички всегда правы
2) Даже если неправы, то смотри первое правило
«колебаться вместе с линией партии» ©
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Там все отлично описано и объяснено.