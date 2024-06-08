Винер о переносе Игр дружбы: «Я считаю так, как считает наше руководство. Я поддержу их решение»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Игры дружбы Гимнастика

Ирина Винер заявила, что поддержит руководство в случае переноса Игр дружбы.

Планировалось, что соревнования пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Но в оргкомитете заявили, что в ближайшее время появится информация о переносе.

– Сейчас рассматривается вопрос о переносе Игр дружбы, что вы думаете насчет этого?

– Я считаю так, как считает наше руководство. Наше руководство очень глубоко вникает во все эти вопросы. Я поддержу их решение, – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер.

Винер говорила про «команду бомжей» на Олимпиаде-2024, а теперь «поддержит наших», которые туда поедут. Что изменилось?

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

Материалы по теме

58 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Главное для доверенного лица кандидата в Президенты - не иметь собственного мнения.
+114
-2
+112
Вот почему такие у власти, а?
+70
-2
+68
Мнение любого чиновника be like
+41
-2
+39
Ответ Тинатин Гивиевна
Вот почему такие у власти, а?
Ну, кто-то их подбирает в свою сплочённую команду
+36
0
+36
идеальная характеристика самой себе и остальным холуям
+33
0
+33
Винер просто идеал. Как начальство скажет, то и правильно. А если завтра скажет что-то противоположное, то это ещё даже гениальнее.
+27
-2
+25
страшно не то что такие у власти, понятен их интерес поддакивать любому слову начальства. Страшно что миллионы россиян делают тоже самое, при этом сидя по уши в нищете
+22
-3
+19
Ответ Тинатин Гивиевна
Вот почему такие у власти, а?
Потому что вы так голосуете 😏
+25
-7
+18
Ирина по фамилии Флюгер?
+12
0
+12
Вот почему у таких людей еще узнают ИХ мнение, нужно забыть про их существование
+11
0
+11
"Наше руководство очень глубоко вникает во все эти вопросы."
Но Винер "вникает" глубже.
+10
0
+10
Похоже, она с Газзаем из одного помёта
+10
-1
+9
охереть...."Я считаю так, как считает наше руководство"...
+8
-1
+7
Демонстрация глубокого вникания во все вопросы руководства.
+6
0
+6
школа Газзаева
+5
0
+5
Наше руководство очень глубоко вникает во все эти вопросы

Но не глубже чем языки а-ля Винер.
+6
-1
+5
Ответ Арсений1990
Ирина по фамилии Флюгер?
Флюгер-Усманова, если быть точным
+4
0
+4
Ирина Флюгер во всей красе. Не скрывает уже, честно говорит, что как скажет руководство. Замучилась переобуваться в воздухе.
+4
0
+4
да даже если ничего не решат, я все равно поддержу , добавила Винер
+4
-1
+3
Вечный совок
+3
0
+3
она сказала как Ослик из фильма..по иа иа иа такого мнения
+3
-1
+2
Ирина Александровна дело говорит, есть два правила:
1) Наши Начальнички всегда правы
2) Даже если неправы, то смотри первое правило
+3
-1
+2
Это называется
«колебаться вместе с линией партии» ©
https://i10.fotocdn.net/s209/f46c026cc69acfa3/public_pin_l/2617655197.jpg
+3
-1
+2
Ответ Тинатин Гивиевна
Вот почему такие у власти, а?
Потому что мы им позволяем
+2
0
+2
Из-за таких и гибнут россияне...
+3
-1
+2
У кого своих мозгов нет, тот пользуется государственными.
+3
-1
+2
Тут сразу вспоминается Газаев…
+4
-2
+2
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Фридрих Август фон Хайек, книга "Дорога к рабству", глава X. Там все отлично описано и объяснено.
Эрих Фромм, книга "Бегство от свободы", главы V и VI. Тоже прекрасно описано и объяснено)
+2
-1
+1
Ответ Тинатин Гивиевна
Вот почему такие у власти, а?
Фридрих Август фон Хайек, книга "Дорога к рабству", глава X.
Там все отлично описано и объяснено.
+2
-1
+1
Ответ radio_weiss
Ну, кто-то их подбирает в свою сплочённую команду
Кто-то же создал такую систему 😏
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий