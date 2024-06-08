Хвича близок к продлению контракта с «Наполи», он просит 5 млн евро в год вместо нынешних 1,5. «ПСЖ» дает 7,5 млн
Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи».
По данным La Gazzetta dello Sport, грузинский хавбек хотел зарабатывать по новому контракту 5 млн евро в год вместо нынешних 1,5. «Наполи», судя по всему, готов выполнить требования футболиста. Примечательно, что «ПСЖ» предлагает ему 7,5 млн в год.
Как отмечается, Хвича хочет, чтобы вопрос с контрактом решился до старта Евро-2024.
В этом сезоне Хвича провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач во всех турнирах за «Наполи». Статистику можно посмотреть здесь.
Ну по сути для Квары лучший вариант это Париж либо Ливерпуль если Салах уйдет. В Наполи он свое дело сделал еще в прошлом сезоне.
ПСЖ