Хвича близок к продлению контракта с «Наполи», он просит 5 млн евро в год вместо нынешних 1,5. «ПСЖ» дает 7,5 млн

Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи».

По данным La Gazzetta dello Sport, грузинский хавбек хотел зарабатывать по новому контракту 5 млн евро в год вместо нынешних 1,5. «Наполи», судя по всему, готов выполнить требования футболиста. Примечательно, что «ПСЖ» предлагает ему 7,5 млн в год.

Как отмечается, Хвича хочет, чтобы вопрос с контрактом решился до старта Евро-2024.

В этом сезоне провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач во всех турнирах за « ». Статистику можно посмотреть здесь.