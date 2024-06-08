Хвича близок к продлению контракта с «Наполи», он просит 5 млн евро в год вместо нынешних 1,5. «ПСЖ» дает 7,5 млн

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Хвича Кварацхелия деньги Футбол

Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи».

По данным La Gazzetta dello Sport, грузинский хавбек хотел зарабатывать по новому контракту 5 млн евро в год вместо нынешних 1,5. «Наполи», судя по всему, готов выполнить требования футболиста. Примечательно, что «ПСЖ» предлагает ему 7,5 млн в год.

Как отмечается, Хвича хочет, чтобы вопрос с контрактом решился до старта Евро-2024.

В этом сезоне Хвича провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач во всех турнирах за «Наполи». Статистику можно посмотреть здесь.

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32 комментария
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Подписать новый контракт с Де Лаурентисом, это отдать свою карьеру в его руки.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
1,5 млн ? Оо Лаурентис конечно маэстро просто. Такие суммы за игроков требовать постоянно, когда сам им платит зп на уровне лидеров каких-нибудь аутсайдеров топ-лиг, если вообще не чемпионшипа какого)
А сколько он должен был давать ЗП ноунейму из РПЛ?
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+8
1,5 млн ? Оо Лаурентис конечно маэстро просто. Такие суммы за игроков требовать постоянно, когда сам им платит зп на уровне лидеров каких-нибудь аутсайдеров топ-лиг, если вообще не чемпионшипа какого)
+8
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+5
Ответ Алексей Мишин
2 и хачапури бесплатно
очень оригинальный и смешной комментарий. вам стоит попробовать себя в стендапе
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-2
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Хвичи надо оттуда бежать. Конте его убьёт своими нагрузками. Если он не получит травму еще летом он её получит на протяжении сезона. У игроков Конте серьёзные травмы это вполне привычное дело.
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2 и хачапури бесплатно
+9
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При первой возможности нужно бежать от этих двух самодуров.
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Ответ BZB
Подписать новый контракт с Де Лаурентисом, это отдать свою карьеру в его руки.
+ в ПСЖ Энрике идти не так страшно как пару лет назад. Вроде даже зерна адекватности начали прокладываться в парижском шапито.
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Ответ BZB
Подписать новый контракт с Де Лаурентисом, это отдать свою карьеру в его руки.
явно будут прописывать сумму отступных
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У сайта кризис? Денег нет? Вместе или вместо все таки? Заголовок даже с ошибкой пишете…
Ну по сути для Квары лучший вариант это Париж либо Ливерпуль если Салах уйдет. В Наполи он свое дело сделал еще в прошлом сезоне.
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Ответ Born is the King
Агент хорошо сработал. Пустил слухи,что ПСЖ вот-вот купит этого грузина и продюсер повёлся
Продюсер тот ещё жмот.😙 Вместо требуемых 5 млн, даст ему 2,5 млн евро, плюс бонус 500 тыс. И все....🙂
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Ответ Святой Патрик
А я читал, что в Европу едут играть в футбол. =)
А Барселоне играют за хлеб .
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Ответ Pavelaznaurov
Агент Хвичи ведет грязную игру—- он хочет сейчас получить бонус от Лаурентиса,через год продать и получить снова бонус,его не устраивает контракт с ПСЖ
"Паниковский вас всех продаст, купит, и снова продаст, но уже дороже!"
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Ответ Pavelaznaurov
А через год —- сколько должен был давать лучшему игроку сезона в Италии ??????
Столько же, если захотел бы. Пока его изначальный контракт действует, его не на сезон подписывали.
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Ответ JuVero
А сколько он должен был давать ЗП ноунейму из РПЛ?
А через год —- сколько должен был давать лучшему игроку сезона в Италии ??????
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Ответ JuVero
А сколько он должен был давать ЗП ноунейму из РПЛ?
Ноунейм из РПЛ, являющийся лучшим в своей команде по средним оценкам?Ну ок
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Ответ JuVero
А сколько он должен был давать ЗП ноунейму из РПЛ?
Он переподписывал его уже, нет?
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Ответ Святой Патрик
А я читал, что в Европу едут играть в футбол. =)
Ну так не надо сравнивать наших лимитчиков и тех, кто уже что-то показал в Европе. Если кто-то из наших станет чемпионом Италии, сделает 22 по гол+пас, как Кварацхелия в прошлом году, то и ему дадут 5 млн. Пока таких нет
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Ответ Кузя Гитарист
А Барселоне играют за хлеб .
Ну, судя по типичным комментариям именно так. =) Только в России деньгами развращают. =)
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Не думал, что это скажу, но надо переходить в ПСЖ
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Хвича чемпионом Италии стал, можно и в ПСЖ идти. Тем более ПСЖ будет стабильно в ЛЧ, а Наполи с таким президентом всегда будет штормить.
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Агент Хвичи ведет грязную игру—- он хочет сейчас получить бонус от Лаурентиса,через год продать и получить снова бонус,его не устраивает контракт с

ПСЖ
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А как-же: хочу играть вместе с Сафоновым за ПСЖ⁉️
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Не было спроса
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