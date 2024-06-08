Дмитрий Сычев: «Футбол сложнее хоккея, потому что в этом спорте нужно бегать, а в хоккее – кататься»

Дмитрий Сычев заявил, что в футбол играть сложнее, чем в хоккей.

Бывший нападающий сборной России вместе с командой «Политика» выиграл турнир Лига Ставок Кубка Росконгресса по хоккею в рамках ПМЭФ.

«Конечно, футбол сложнее хоккея, потому что в этом виде спорта нужно бегать, а в хоккее – кататься.

То есть футбол точно сложнее. Хоккей нравится на таких мероприятиях взаимодействием, общением», – сказал .