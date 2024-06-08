Дмитрий Сычев: «Футбол сложнее хоккея, потому что в этом спорте нужно бегать, а в хоккее – кататься»
Дмитрий Сычев заявил, что в футбол играть сложнее, чем в хоккей.
Бывший нападающий сборной России вместе с командой «Политика» выиграл турнир Лига Ставок Кубка Росконгресса по хоккею в рамках ПМЭФ.
«Конечно, футбол сложнее хоккея, потому что в этом виде спорта нужно бегать, а в хоккее – кататься.
То есть футбол точно сложнее. Хоккей нравится на таких мероприятиях взаимодействием, общением», – сказал Дмитрий Сычев.
Тут бы я поспорил........
Попробуй оттолкни Овечкина от шайбы/мяча, может быть в пятером получится
В хоккее игра идёт значительно быстрее и от этого время на принятие решения меньше. Нужно больше силы, в отличие от футбола, где нужна атлетичносить.
а бадминтон? Бадминтон еще сложнее. Тут и думай, и прыгай, и бегай...
"Эта такая игра, которая известна вроде бы почти всем. В бадминтон играют дома, на улице, в школьных и университетских залах. И казалось бы, этот вид спорта знают все. Однако по-настоящему играть в бадминтон могут немногие.
Игра развивает физическую форму, глазомер, точность, реакцию, помогает решать в жизни самые разные задачи. Тот, кто хорошо играет в бадминтон, тот быстро принимает решения. Стало быть, у него есть воля — воля добиваться результатов" (тот самый Мюнхгауз...Медведев)
вопросе. От слова совсем.....
P.S. Сразу оговорюсь, уникумы вроде Алекса Перейры являются исключением из правил, благодаря подаренным от природы физическим данным и врожденному таланту