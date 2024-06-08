Дмитрий Сычев: «Футбол сложнее хоккея, потому что в этом спорте нужно бегать, а в хоккее – кататься»

Теги Дмитрий Сычев премьер-лига Россия КХЛ ТАСС Хоккей

Дмитрий Сычев заявил, что в футбол играть сложнее, чем в хоккей.

Бывший нападающий сборной России вместе с командой «Политика» выиграл турнир Лига Ставок Кубка Росконгресса по хоккею в рамках ПМЭФ.

«Конечно, футбол сложнее хоккея, потому что в этом виде спорта нужно бегать, а в хоккее – кататься.

То есть футбол точно сложнее. Хоккей нравится на таких мероприятиях взаимодействием, общением», – сказал Дмитрий Сычев.

39 комментариев
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Что уж тогда говорить о шахматах.
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Ответ Приорат70
Вот потому Сычев свой талант бомбардира и спалил, что для него основным в футболе является бегать
Правда ? А я думал из-за крестов , что на момент 2005 года почти приговор
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Вот потому Сычев свой талант бомбардира и спалил, что для него основным в футболе является бегать
+10
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а в шахматах не бегать ни кататься не нужно...думать только надо...получается шахматы самый лёгкий вид спорта
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Ответ Probleskovy
Что уж тогда говорить о шахматах.
По логике Сычева, в шахматах нужно ходить, а ходить сложнее, чем кататься, значит, шахматы посложнее хоккея будут
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Так себе объяснил........
Тут бы я поспорил........
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Ой ли. Что, коньки сами едут? 😅
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Как вообще можно настолько разное сравнивать.
Попробуй оттолкни Овечкина от шайбы/мяча, может быть в пятером получится
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Спорно…Ну начать хотя бы с того, что бегать- это природный дар, а классно кататься еще надо научиться )
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Че-то Дима, вроде, не самый глупый футболист, а тут какую-то фигню сморозил. Мячик бросил на землю и пинай его ногами, а на коньках сначала надо хотя бы стоять научится.
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А в литроболе нужно только наливать😏
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Ответ Alexander Firsov
а в шахматах не бегать ни кататься не нужно...думать только надо...получается шахматы самый лёгкий вид спорта
Ну думать для некоторых не так просто
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Эту фразу мог бы произнести Аристотель, Платон, Цицерон, Джейсон Стетхем...но автором навсегда останется Дмитрий Сычев
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Ответ Приорат70
Если не забивавший толком много лет человек говорил об удавшейся карьере и о том, что ему наплевать на мнение остальных по поводу его результативности, дело не только в крестах
Ну а чем не удалась? Он из Тамбова влетел в Спартак и на ЧМ, а потом поехал во Франции играть, а конце концов стал чемпионом России, так ещё медаль Евро со сборной выиграл. Для абсолютного большинства такие достижения - мечта.
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А ты покатайся в экипировка да ещё после постоянных силовых, попаданий шайбы в различные места.
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Ответ Олег
Так себе объяснил........ Тут бы я поспорил........
А что там спорить?) Совсем разные виды спорта. Как сравнить бобслей и велоспорт
В хоккее игра идёт значительно быстрее и от этого время на принятие решения меньше. Нужно больше силы, в отличие от футбола, где нужна атлетичносить.
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Ответ Олег
Так себе объяснил........ Тут бы я поспорил........
Надеюсь, он сказал это в шутку.
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Ответ Probleskovy
Что уж тогда говорить о шахматах.
ладно шахматы,
а бадминтон? Бадминтон еще сложнее. Тут и думай, и прыгай, и бегай...

"Эта такая игра, которая известна вроде бы почти всем. В бадминтон играют дома, на улице, в школьных и университетских залах. И казалось бы, этот вид спорта знают все. Однако по-настоящему играть в бадминтон могут немногие.

Игра развивает физическую форму, глазомер, точность, реакцию, помогает решать в жизни самые разные задачи. Тот, кто хорошо играет в бадминтон, тот быстро принимает решения. Стало быть, у него есть воля — воля добиваться результатов" (тот самый Мюнхгауз...Медведев)
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Ответ Alexander Firsov
а в шахматах не бегать ни кататься не нужно...думать только надо...получается шахматы самый лёгкий вид спорта
ходить сидя
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Ответ ASH11
Ну а чем не удалась? Он из Тамбова влетел в Спартак и на ЧМ, а потом поехал во Франции играть, а конце концов стал чемпионом России, так ещё медаль Евро со сборной выиграл. Для абсолютного большинства такие достижения - мечта.
Ещё его гол и вывел на евро , ну если так совсем за уши притягивать уже )₽
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Ответ Balt39
А что там спорить?) Совсем разные виды спорта. Как сравнить бобслей и велоспорт В хоккее игра идёт значительно быстрее и от этого время на принятие решения меньше. Нужно больше силы, в отличие от футбола, где нужна атлетичносить.
Я понял одно что Сыч не компетентный в этом
вопросе. От слова совсем.....
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Ответ torik80
Че-то Дима, вроде, не самый глупый футболист, а тут какую-то фигню сморозил. Мячик бросил на землю и пинай его ногами, а на коньках сначала надо хотя бы стоять научится.
На ногах тоже надо научиться стоять. Но футбол точно отнимает больше сил
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Шта?)
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Шахматы - самый легкий вид спорта.. Там сидят.. Иногда спят.. 🤭
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в Формуле-1 вообще просто сидишь в кресле и баранку крутишь
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Ясен пень, в хокее ещё сменки по 40 секунд, а потом сиди на лавке, а в футболе так нельзя
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Формула-1 вообще изи по мнению Сычева, там не просто катаются, а еще тормозят!
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По логике Сычева любой алкаш, каждый вечер дерущийся с собутыльниками, имеет хорошие шансы стать чемпионом ЮФС/чемпионом мира по боксу. Не, ну а че, там вообще тренироваться не надо, многие мордобою со школы обучены)
P.S. Сразу оговорюсь, уникумы вроде Алекса Перейры являются исключением из правил, благодаря подаренным от природы физическим данным и врожденному таланту
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Чем больше людей взаимодействуют ,тем сложнее
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Очередной обиженный хоккеем ногомячист)
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