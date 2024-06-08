«Барса» интересуется воспитанником «Реала» Майоралем на случай ухода Роке. Борха – лучший бомбардир «Хетафе»

Теги Барселона Реал Мадрид Хетафе Ла Лига возможные трансферы Борха Майораль Витор Роке Футбол

«Барселона» интересуется лучшим бомбардиром «Хетафе» Борхой Майоралем.

По данным As, каталонский клуб может обратиться к кандидатуре 27-летнего форварда в случае ухода Витора Роке.

В прошлом сезоне Ла Лиги Майораль забил 15 голов в 27 матчах, став лучшим бомбардиром команды.

Борха перешел из «Реала» в 2022 году за 10 млн евро, став самой дорогой покупкой в истории «Хетафе». У него контракт до 2027 года.

Кроме того, Майораль – воспитанник «Реала». У него 33 матча за мадридский клуб и 7 голов.

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20 комментариев
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Барса тоже в курсе, что больше всего забивают Реалу - его воспитанники ))
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Когда лол масия не тянет, в помощь всегда приходит Кастилья. Без травм Алонсо был основным у Чапи, а ведь он воспитанник королевского клуба. Сине-гранатовый аутсайдер знает что у хозяина хорошие воспитанники))
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Ответ Kex
Комплексы явно у того, кто пытается показать что он ещё хороший игрок, при этом даже не набивая себе стату в лиге бургеров, и получая при этом ЗМ за проект ФИФА 😁
Как же тебе больно от ЧМ)
Где я доказывал это?)
Человек сказал про больше голов в ворота реала и я лишь написал имя этого человека, но у тебя начался 🔥 🧯
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Ответ Muhammad Juraev
Чё у вас у всех такие комплексы я не понимаю) Я же лишь правду говорю, больше всех реалу забил Месси!
Комплексы явно у того, кто пытается показать что он ещё хороший игрок, при этом даже не набивая себе стату в лиге бургеров, и получая при этом ЗМ за проект ФИФА 😁
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Ответ Muhammad Juraev
Комментарий скрыт
Бургерного сюда приплёл 😂
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Я думаю надо дават шанс Роке и по тихонько подтягивать и кого то из молодёжки
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Ну своих нормальных воспитанников у бчк нет,приходится у хозяина брать)
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Ответ Oliver Kromwel
А вот в это верю, это как раз уровень нынешней Барселоны. Ну и Хетафе будет тяжко в следующем году, Майораль+Гринвуд - это стержень ихней атаки в этом сезоне был
Дест, Лангле, Кристенсен, Майораль, Ромелу - бчк тчк, все четкие точечные усиления. Жаль ушел типчик, которого лазейкой с травмой дозаявили
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Ответ Anya Belova
Барса тоже в курсе, что больше всего забивают Реалу - его воспитанники ))
С Это главный бомбардир против Реала воспитывали в школе Реала
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Ответ Kex
Бургерного сюда приплёл 😂
Чё у вас у всех такие комплексы я не понимаю)
Я же лишь правду говорю, больше всех реалу забил Месси!
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Вроде еще был слушок, что он может перейти в Арсенал
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"Своя стратегия" Лапорты в деле - сосредоточиться на Ла масии
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А вот в это верю, это как раз уровень нынешней Барселоны.

Ну и Хетафе будет тяжко в следующем году, Майораль+Гринвуд - это стержень ихней атаки в этом сезоне был
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А куда пропал Мариано!?
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Так теперь Хави ведь нет Барселоне - это он не ставил на матчи Витора Роке, по причине того, что его купили без его согласования - покупали молодого бразильца Деку и Лапорта - какой Майораль на замену Роке:))
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Барселона покупает бывшего члена Мадридского Реала Майора Бориса😎🔥
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Неужели ещё один "предатель"?
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