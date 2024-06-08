«Барса» интересуется воспитанником «Реала» Майоралем на случай ухода Роке. Борха – лучший бомбардир «Хетафе»
«Барселона» интересуется лучшим бомбардиром «Хетафе» Борхой Майоралем.
По данным As, каталонский клуб может обратиться к кандидатуре 27-летнего форварда в случае ухода Витора Роке.
В прошлом сезоне Ла Лиги Майораль забил 15 голов в 27 матчах, став лучшим бомбардиром команды.
Борха перешел из «Реала» в 2022 году за 10 млн евро, став самой дорогой покупкой в истории «Хетафе». У него контракт до 2027 года.
Кроме того, Майораль – воспитанник «Реала». У него 33 матча за мадридский клуб и 7 голов.
Где я доказывал это?)
Человек сказал про больше голов в ворота реала и я лишь написал имя этого человека, но у тебя начался 🔥 🧯
Я же лишь правду говорю, больше всех реалу забил Месси!
Ну и Хетафе будет тяжко в следующем году, Майораль+Гринвуд - это стержень ихней атаки в этом сезоне был