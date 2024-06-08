Давиде Анчелотти останется в «Реале» еще на один год – он не примет предложения «Лестера» и «Реймса» (Relevo)

Теги Карло Анчелотти премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Реймс Лестер Давиде Анчелотти Футбол

Давиде Анчелотти останется в «Реале».

Как сообщает Relevo, сын тренера «Реала» Карло Анчелотти, который работает его помощником, планирует продолжить работу в мадридском клубе еще на один год, хотя несколько команд в Европе считают, что он готов к работе главным тренером.

34-летний Давиде Анчелотти уже имеет предложения от двух клубов – «Реймса» и «Лестера». Оба клуба видят в Давиде лицо их нового проекта.

Однако в данный момент итальянец хочет остаться в «Реале» еще на один год. Не закрывая двери для возможных предложений и не исключая встречи с потенциальными кандидатами, он намерен завершить вместе с Карло свой этап на «Сантьяго Бернабеу», а затем стать главным тренером клуба, который соответствует его характеристикам.

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39 комментариев
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Реалу повезло. Очевидно же (хоть и недоказуемо со стороны) что роль сына Карло велика. Без него было бы тяжело Анчелотти-отцу.
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Ответ Dexter Morgan
Отлично. Лучший помощник тренера в истории. Приятно, когда сын действительно достоин своего отца.
Пожалуйста, не забегайте вперёд.
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Ответ Amalfitano
Я скептически настроен по отношению к сыну папы Карло. Начнём с того, что он в принципе попал в профессию по блату. По сути у него нет никаких заслуг. Кроме как авторитета отца. А профессия тренера подразумевает харизму, лидерские качества, знания и опыт. Ничего из этого у него нет. Да, он умеет что-то эмоционально говорить отцу при этом жестикулируя на камеру и прикрывая рот, но этого недостаточно.
По твоему работа тренера это 90 минут на поле? Ни ты, ни я не знаем какую роль он играет в подготовке команды, тактических разборах. Вряд ли отец стал бы держать пассажира.

Как раз пассажира сейчас самое время было бы слить, пустив через агентов слух о том, что он чуть ли не руководит всем Реалом уже пару лет и выбить сыну отличный контракт где-нибудь. Раз не делают - значит он полезен.

А насколько он хорош - тут больших иллюизий нет. Авторитета отца у него точно нет.
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Разумно - лучше еще годик набираться опыта в Реале, чем выживать с аутсайдерами.
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Отлично. Лучший помощник тренера в истории. Приятно, когда сын действительно достоин своего отца.
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Ответ Amalfitano
Новиковс, то есть берём в большой спорт людей только потому что они из хороших семей?)) Смешно.)) Это и есть кумовство.
При чем тут семьи? У сыновей Тихонова и Аджоева есть образование? У сына Анчелотти есть. Опыт работы в топ-клубах.
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Ответ Amalfitano
Вот и дождёмся этого момента когда он будет неплох. А пока он только по слухам что-то там умеет и делает.
Ок, дождёмся, может он не случится и это всё мираж, но пока склонен верить, пока вот легенда блауграны превратилась кса коуч в фэйк
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Ответ Alexshara
Что за фигня? Сын Анчелотти который год работает помощник, да отца, в топ/топ клубе, по отзывам именно он определяет тактику пол соперника, и вообще тактику, да он не глыба как Карло так ему 34,,через год/2 возьмёт клуб и скорее всего будет не плох
Вот и дождёмся этого момента когда он будет неплох. А пока он только по слухам что-то там умеет и делает.
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Ответ Amalfitano
И еще один момент. Когда Аджоев, Черчесов, Тихонов, Юран таскают за собой сыновей и по блату устраивают их в профессии - это кумовство и фу-фу. Когда кумовство происходит в европейских топ клубах - какая же это благодать, какой же он хороший помощник, он внёс вклад в победы клуба и т.д. Вам не противно от того что вы тут пишите? А мне вот блевать хочется от такого лицемерия.
Что за фигня? Сын Анчелотти который год работает помощник, да отца, в топ/топ клубе, по отзывам именно он определяет тактику пол соперника, и вообще тактику, да он не глыба как Карло так ему 34,,через год/2 возьмёт клуб и скорее всего будет не плох
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Ответ Amalfitano
Я скептически настроен по отношению к сыну папы Карло. Начнём с того, что он в принципе попал в профессию по блату. По сути у него нет никаких заслуг. Кроме как авторитета отца. А профессия тренера подразумевает харизму, лидерские качества, знания и опыт. Ничего из этого у него нет. Да, он умеет что-то эмоционально говорить отцу при этом жестикулируя на камеру и прикрывая рот, но этого недостаточно.
В прошлый заход Анчелотти были разговоры, что команда недовольна тем, что тренировки ведёт Давиде. Если сейчас посмотреть видео с тренировок, то видно, что он вовлечен, а иногда руководит тренировкамт
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Ответ May B. Tomorrow
чел с отцом много лет работает и учится от него, у него уже к 34 годам многолетний опыт рук-ва команды
Так я не против. Я не против даже если он станет великим тренером. Но пока он сын своего отца который попал в профессию по блату. Как кстати и брат Хави. К Карло никаких претензий. Каждый из нас хочет только лучшее для своих детей. Но не надо мне расписывать какие-то фантасмагории про Давиде. Пока он только носит мячи и планшеты.
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Ответ Amalfitano
Я скептически настроен по отношению к сыну папы Карло. Начнём с того, что он в принципе попал в профессию по блату. По сути у него нет никаких заслуг. Кроме как авторитета отца. А профессия тренера подразумевает харизму, лидерские качества, знания и опыт. Ничего из этого у него нет. Да, он умеет что-то эмоционально говорить отцу при этом жестикулируя на камеру и прикрывая рот, но этого недостаточно.
У него есть образование. И уже нарабатывает опыт. Есть много примеров его удачных ходов.
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Ответ Amalfitano
Ни ты, ни я не знаем, но я почему-то должен поверить, что чувак который попал в профессию по блату какой-то уникальный специалист. Слухи? Да ты хоть обопускайся. Приходит время когда ты не шепчешь что-то отцу, а принимаешь тяжелые решения и ответственность ложиться на тебя и только на тебя.
чел с отцом много лет работает и учится от него, у него уже к 34 годам многолетний опыт рук-ва команды
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Ответ umahanov87
По твоему работа тренера это 90 минут на поле? Ни ты, ни я не знаем какую роль он играет в подготовке команды, тактических разборах. Вряд ли отец стал бы держать пассажира. Как раз пассажира сейчас самое время было бы слить, пустив через агентов слух о том, что он чуть ли не руководит всем Реалом уже пару лет и выбить сыну отличный контракт где-нибудь. Раз не делают - значит он полезен. А насколько он хорош - тут больших иллюизий нет. Авторитета отца у него точно нет.
Ни ты, ни я не знаем, но я почему-то должен поверить, что чувак который попал в профессию по блату какой-то уникальный специалист. Слухи? Да ты хоть обопускайся. Приходит время когда ты не шепчешь что-то отцу, а принимаешь тяжелые решения и ответственность ложиться на тебя и только на тебя.
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Ответ Растиньяк
Если бы он ушел, Реал бы играл без тренера
Казалось бы, 2 Ла Лиги, 2 ЛЧ за 3 года. И все равно альтернативно одарённые находятся)))
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Ответ Растиньяк
Если бы он ушел, Реал бы играл без тренера
Тебе не надоело хейтить Анчелотти? Блин, ещё фанат Реала... Ужас... Стыдно.
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Ответ Фарид Харисов
Карло строит команду молодую и заряженную настолько наперед, что её пик произойдет уже когда ему будет 70. Перспективы и задел на будущее просто огроменный. Если он уже скоро насытится или уйдет по причине усталости/старости, то почему бы не сделать сына главным? Он прекрасно продолжит задумку отца.
Комментарий удален пользователем
Ответ Роман
Это при том что ты одного и того же игрока перечислил.
Комментарий удален модератором
Ответ Dexter Morgan
Я к нему уже привык. Как и к Домиану, Станиславу Л и к другим. Они сразу про ЧМ 2022 задвигают. Это их мантра на все случаи жизни.
Это при том что ты одного и того же игрока перечислил.
+2
-2
0
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Я к нему уже привык. Как и к Домиану, Станиславу Л и к другим. Они сразу про ЧМ 2022 задвигают. Это их мантра на все случаи жизни.
+3
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Ответ Dexter Morgan
Не забегаю. На профессиональном уровне помощник главного тренера многое делает.
Комментарий удален модератором
Мне кажется там есть робкая надежда остаться в Реале в ином качестве, после кода Карло. )!
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Новиковс
Казалось бы, 2 Ла Лиги, 2 ЛЧ за 3 года. И все равно альтернативно одарённые находятся)))
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"Три магнитофона, три кинокамеры заграничных. три портстигара отечественных. куртка замшевая... три штуки".

Смешные вы в поиске этодругина.)))
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Новиковс, у сыновей Патрушева и Фрадкова тоже есть образование и опыт работы на ответственных постах, но по праву ли они получили свои посты? Так вот тут та же ситуация. Ну или тот же Ротенберг который внезапно стал футбольным функционером. У него вот тоже есть образование и опыт(теперь уже). Просидит еще несколько лет на своём посту и опыта станет еще больше. Только опять возникает вопрос кумовства.
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