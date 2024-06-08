Давиде Анчелотти останется в «Реале» еще на один год – он не примет предложения «Лестера» и «Реймса» (Relevo)

Давиде Анчелотти останется в «Реале».

Как сообщает Relevo, сын тренера « » , который работает его помощником, планирует продолжить работу в мадридском клубе еще на один год, хотя несколько команд в Европе считают, что он готов к работе главным тренером.

34-летний уже имеет предложения от двух клубов – « » и « ». Оба клуба видят в Давиде лицо их нового проекта.

Однако в данный момент итальянец хочет остаться в «Реале» еще на один год. Не закрывая двери для возможных предложений и не исключая встречи с потенциальными кандидатами, он намерен завершить вместе с Карло свой этап на «Сантьяго Бернабеу», а затем стать главным тренером клуба, который соответствует его характеристикам.