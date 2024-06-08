Давиде Анчелотти останется в «Реале» еще на один год – он не примет предложения «Лестера» и «Реймса» (Relevo)
Давиде Анчелотти останется в «Реале».
Как сообщает Relevo, сын тренера «Реала» Карло Анчелотти, который работает его помощником, планирует продолжить работу в мадридском клубе еще на один год, хотя несколько команд в Европе считают, что он готов к работе главным тренером.
34-летний Давиде Анчелотти уже имеет предложения от двух клубов – «Реймса» и «Лестера». Оба клуба видят в Давиде лицо их нового проекта.
Однако в данный момент итальянец хочет остаться в «Реале» еще на один год. Не закрывая двери для возможных предложений и не исключая встречи с потенциальными кандидатами, он намерен завершить вместе с Карло свой этап на «Сантьяго Бернабеу», а затем стать главным тренером клуба, который соответствует его характеристикам.
Как раз пассажира сейчас самое время было бы слить, пустив через агентов слух о том, что он чуть ли не руководит всем Реалом уже пару лет и выбить сыну отличный контракт где-нибудь. Раз не делают - значит он полезен.
А насколько он хорош - тут больших иллюизий нет. Авторитета отца у него точно нет.
Казалось бы, 2 Ла Лиги, 2 ЛЧ за 3 года. И все равно альтернативно одарённые находятся)))
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"Три магнитофона, три кинокамеры заграничных. три портстигара отечественных. куртка замшевая... три штуки".
Смешные вы в поиске этодругина.)))