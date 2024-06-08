Безруков о штрафе за шутку про «денежки»: «Есть шутки за 300, а есть за 100 тысяч рублей»

Теги Рубин премьер-лига Россия Комитет по этике деньги ахахаха Руслан Безруков Футбол

Руслан Безруков прокомментировал наказание от Комитета по этике РФС.

Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Генпрокуратура РФ начала проверку слов Безрукова после обращения депутата Николая Новичкова. Комитет по этике РФС условно дисквалифицировал игрока на 3 месяца и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

Проект «Это футбол, брат!» организовал сбор средств на оплату штрафа, но футболист сообщил, что сам заплатит штраф, а собранные деньги будут направлены на благотворительность.

«Большое спасибо всем, кто меня поддержал, откликнулся на историю со сбором средств. Мне очень приятно. Но этот штраф я осилю самостоятельно. Мы решили, что эти деньги отправим на благотворительность.

От себя я хочу сказать вам большое спасибо за поддержку, за теплые слова, которые вы писали, мне очень приятно, я все читаю, большое спасибо.

Раз уж я такой шутник, хочу рассказать вам еще одну мою шутку из сольника: есть шутки за 300, а есть шутки за 100 тысяч рублей», – сказал Безруков на видео в телеграм-канале «Это футбол, брат».

Условный бан за шутку про «денежки»: Безрукова все-таки наказали. Почему и что это значит?

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47 комментариев
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Молодец. Не унывает)
+119
-1
+118
Позорное судебное решение, в прочем ничего нового для этой страны
+79
-15
+64
А ещё есть футболисты за 50))
Но за эту шутку еще один штраф придётся платить(
+54
-3
+51
Вот кто должен был выиграть в номинации «самый медийный футболист», вместо Тикнизяна)
+41
0
+41
Ответ f0mk4
Позорное судебное решение, в прочем ничего нового для этой страны
Это вам не воров, рэкетиров и вымогателей за давностью отпускать
Понимать надо разницу
Интересно, будет ли хотя-бы штраф чиновнику ,который призвал убивать россиян недавно..
Или это была не шутка..
+22
-1
+21
А он - хорош😅
+18
0
+18
Ответ Абдулов Алексей
Молодец. Не унывает)
А чего ему унывать? Пусть чинуши унывают от своей мелочности и ограниченности
+16
0
+16
Красавчик, продолжает стебать их)
+17
-1
+16
Умеет в юмор.
Про благотворительность замечательно.
+12
-1
+11
Молодец. Щас депутат Кувшиннорыльников возбудится, и шутка в 100 тысяч превратится в 300 тысяч😂
+8
0
+8
Ответ f0mk4
Позорное судебное решение, в прочем ничего нового для этой страны
прям судебное....
+8
-1
+7
Ответ f0mk4
Позорное судебное решение, в прочем ничего нового для этой страны
Позорных решений и в других странах хватает. Чего стоит дело Рубиалеса, человека на ровном месте просто растоптали. Бюрократия и чинуши, они во всех странах отвратительны
+6
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+3
Ой, ну вообще он весёлый юморист. Думаю этой шутке депутатиш Новичков поухмыляется, а сделать то ничего не сможет
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Ответ Абдулов Алексей
Молодец. Не унывает)
А Новичкову придётся идти искать трактористов))
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0
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Классная шутка)
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КДК и депутат Новичков уже в предвкушении нового заработка в 300 кило, потирают ручьки!
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Хорошему шутнику место на спорце...
+1
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Молодец что не унывает.
Главное чтобы усвоил урок - ШУТИТЬ ПРОТИВ ЛЮБЫХ ИНТЕРЕСОВ ЗЕНИТА НЕЛЬЗЯ НИКОГДА.
+1
0
+1
За счет этой мракобесной истории мы узнали футболиста Безрукова. Вот депутата-мерзавчика не запомнили, а Безрукова знаем.
+1
0
+1
Ответ Raulevsky
Не путайте страну и государство
Люмен, разлогинься
+2
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Удивительное природное явление, скажу я вам. Подгорает сильнее всего на болотах.
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Монетизация шутки проходит успешно.
+2
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Он не унимается!
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Ответ dHerblay
Это вам не воров, рэкетиров и вымогателей за давностью отпускать Понимать надо разницу Интересно, будет ли хотя-бы штраф чиновнику ,который призвал убивать россиян недавно.. Или это была не шутка..
Да вы что! Это же - депутат. Это - совсем - другое;
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Ответ Михо
Позорных решений и в других странах хватает. Чего стоит дело Рубиалеса, человека на ровном месте просто растоптали. Бюрократия и чинуши, они во всех странах отвратительны
Там-то хотя бы было за что, а здесь что
+1
-1
0
Ответ Михо
Позорных решений и в других странах хватает. Чего стоит дело Рубиалеса, человека на ровном месте просто растоптали. Бюрократия и чинуши, они во всех странах отвратительны
Это другое. Не путай. Там домогательство, и вообще если б твою жену так? Да и при чем там страна? Там верховенство законов понимаешь. А тут страна не та.
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Футбольный стендапер))
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Ответ f0mk4
Позорное судебное решение, в прочем ничего нового для этой страны
РФС - это не суд и судебные решения он не выносит!
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Ответ akschweyan
А ещё есть футболисты за 50)) Но за эту шутку еще один штраф придётся платить(
Это корейский бист - Су Тор Мин?
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Своя игра. На НТВ.)))
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