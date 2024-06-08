Безруков о штрафе за шутку про «денежки»: «Есть шутки за 300, а есть за 100 тысяч рублей»
Руслан Безруков прокомментировал наказание от Комитета по этике РФС.
Напомним, после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Генпрокуратура РФ начала проверку слов Безрукова после обращения депутата Николая Новичкова. Комитет по этике РФС условно дисквалифицировал игрока на 3 месяца и оштрафовал на 100 тысяч рублей.
Проект «Это футбол, брат!» организовал сбор средств на оплату штрафа, но футболист сообщил, что сам заплатит штраф, а собранные деньги будут направлены на благотворительность.
«Большое спасибо всем, кто меня поддержал, откликнулся на историю со сбором средств. Мне очень приятно. Но этот штраф я осилю самостоятельно. Мы решили, что эти деньги отправим на благотворительность.
От себя я хочу сказать вам большое спасибо за поддержку, за теплые слова, которые вы писали, мне очень приятно, я все читаю, большое спасибо.
Раз уж я такой шутник, хочу рассказать вам еще одну мою шутку из сольника: есть шутки за 300, а есть шутки за 100 тысяч рублей», – сказал Безруков на видео в телеграм-канале «Это футбол, брат».
Условный бан за шутку про «денежки»: Безрукова все-таки наказали. Почему и что это значит?
Но за эту шутку еще один штраф придётся платить(
Понимать надо разницу
Интересно, будет ли хотя-бы штраф чиновнику ,который призвал убивать россиян недавно..
Или это была не шутка..
Про благотворительность замечательно.
Главное чтобы усвоил урок - ШУТИТЬ ПРОТИВ ЛЮБЫХ ИНТЕРЕСОВ ЗЕНИТА НЕЛЬЗЯ НИКОГДА.