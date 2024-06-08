Безруков о штрафе за шутку про «денежки»: «Есть шутки за 300, а есть за 100 тысяч рублей»

Руслан Безруков прокомментировал наказание от Комитета по этике РФС.

Напомним, после победы над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Генпрокуратура РФ начала проверку слов Безрукова после обращения депутата Николая Новичкова. Комитет по этике РФС условно дисквалифицировал игрока на 3 месяца и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

Проект «Это футбол, брат!» организовал сбор средств на оплату штрафа, но футболист сообщил, что сам заплатит штраф, а собранные деньги будут направлены на благотворительность.

«Большое спасибо всем, кто меня поддержал, откликнулся на историю со сбором средств. Мне очень приятно. Но этот штраф я осилю самостоятельно. Мы решили, что эти деньги отправим на благотворительность.

От себя я хочу сказать вам большое спасибо за поддержку, за теплые слова, которые вы писали, мне очень приятно, я все читаю, большое спасибо.

Раз уж я такой шутник, хочу рассказать вам еще одну мою шутку из сольника: есть шутки за 300, а есть шутки за 100 тысяч рублей», – сказал Безруков на видео в телеграм-канале «Это футбол, брат».

Условный бан за шутку про «денежки»: Безрукова все-таки наказали. Почему и что это значит?