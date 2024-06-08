ФИДЕ призвала Федерацию шахмат России прекратить работу на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области

Теги ФИДЕ Аркадий Дворкович Сергей Собянин Сергей Шойгу Дмитрий Песков Политика Федерация шахмат Украины ФШР Петер Хейне Нильсен Шахматы

Комиссия по этике ФИДЕ призвала Федерацию шахмат России (ФШР) отказаться от деятельности на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Об этом сообщается в релизе на сайте Международной шахматной федерации. 

Ранее комиссия по этике и дисциплине лишила ФШР членства в организации сроком на два года. Это произошло после жалобы Украинской шахматной федерации, а также гроссмейстеров Андрея Баришпольца и Петера Хейне Нильсена.

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович получил наказание в виде выговора за участие в работе попечительского совета ФШР. 

Согласно заключению комиссии, ФИДЕ готова заменить решение о двухлетнем исключении ФШР на условное с испытательным сроком в три года, если организация упразднит попечительский совет или отправит в отставку его членов, на которых наложены международные санкции.

В составе попечительского совета ФШР, в частности, присутствуют пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, предприниматели Геннадий Тимченко и Михаил Фридман, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Также комиссия призывает ФШР прекратить деятельность на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области, включая приглашение на турниры ФШР игроков из этих областей.

Если ФШР не выполнит эти критерии в течение 60 дней с момента решения ФИДЕ, то санкции вступят в полную силу.

15 комментариев
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пфффф пусть идет в очко это ФИДЕ
+22
-10
+12
Где Запорожье?
+6
-3
+3
А еще что?
Денег не просили?
+12
-9
+3
Пусть идут лесом.
+8
-8
0
Напугали ежа
+1
-1
0
Ответ Иван Монахов
а кто там будет работать тогда?
не переживай...свято место пусто не бывает...
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