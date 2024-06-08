ФИДЕ призвала Федерацию шахмат России прекратить работу на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области

Комиссия по этике ФИДЕ призвала Федерацию шахмат России (ФШР) отказаться от деятельности на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Об этом сообщается в релизе на сайте Международной шахматной федерации.

Ранее комиссия по этике и дисциплине лишила ФШР членства в организации сроком на два года. Это произошло после жалобы Украинской шахматной федерации, а также гроссмейстеров Андрея Баришпольца и Петера Хейне Нильсена.

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович получил наказание в виде выговора за участие в работе попечительского совета ФШР.

Согласно заключению комиссии, ФИДЕ готова заменить решение о двухлетнем исключении ФШР на условное с испытательным сроком в три года, если организация упразднит попечительский совет или отправит в отставку его членов, на которых наложены международные санкции.

В составе попечительского совета ФШР, в частности, присутствуют пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, предприниматели Геннадий Тимченко и Михаил Фридман, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Также комиссия призывает ФШР прекратить деятельность на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области, включая приглашение на турниры ФШР игроков из этих областей.

Если ФШР не выполнит эти критерии в течение 60 дней с момента решения ФИДЕ, то санкции вступят в полную силу.