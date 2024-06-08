Сафонов вернулся в Москву после матча с Беларусью. Переходящему в «ПСЖ» вратарю запрещен выезд из России

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов прилетел вместе со сборной России в Москву.

Сборная России ранее прилетела в аэропорт Шереметьево из Минска, где 7 июня одержала победу в товарищеском матче над Беларусью (4:0). Сафонов был в числе игроков, прилетевших в Москву.

Ранее стало известно, что Сафонову, который близок к переходу в «ПСЖ», 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Футболист «Краснодара» в мае подал заявление на бывшую жену о краже 800 тысяч рублей в 2021-м, девушка утверждает, что Матвей сам перевел ей деньги на ремонт квартиры дочери.

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89 комментариев
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Ответ Артём Горбенко
Кто следил за ситуацией, подскажите: в чём сложность заплатить алименты, когда ты проф футболист?
1)Отсутствие мозгов
2)Наличие новой пассии, сошедшей с инста-конвейера
3)Совокупность двух вышеперечисленных факторов🤓
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Значит получил гарантии. У Галицкого 20 млн евро зависло из-за этого пустяка, сейчас решат вопрос по-быстрому.
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Ответ Антон Фалафель
Вычеркнут из числа мушкетёров!
Миледи нанесла ответный удар🥸
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А мы то думали из Минска можно в Париж улететь сразу
+29
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Вычеркнут из числа мушкетёров!
+25
-2
+23
Кто следил за ситуацией, подскажите: в чём сложность заплатить алименты, когда ты проф футболист?
+19
-2
+17
Ответ ХавиГави_Паратрупер
1)Отсутствие мозгов 2)Наличие новой пассии, сошедшей с инста-конвейера 3)Совокупность двух вышеперечисленных факторов🤓
Пассия ,я думаю,что ну очень хочет в Париж
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ПСЖ пока_ещё_не_Сафонова
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Интересно, что же выберет Сафонов, деньги или мечту ?
А долг по алиментам он в любом случае заплатит, хочет он того или нет. Либо добровольно, либо снимут с его счетов!
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ай Матюша, ай молодец, наше дело не рожать - сунул, вынул и бежать
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Ответ Артём Горбенко
Кто следил за ситуацией, подскажите: в чём сложность заплатить алименты, когда ты проф футболист?
Отсутствие совести и мозгов, увы эти два фактора присущи нашим футболистам (профессионалами их назвать язык не поворачивается).
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Сафонов, оплати!
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Жмотя
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Держи член в узде, если хочешь в псж. Народная мудрость)
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Президент ПСЖ Аль-Хелаифи заявил, что на днях даст новому голкиперу ПСЖ пару советов по наведению порядка в гареме и пришлет бригаду пакистанцев для завершения ремонта в новой квартире дочери будущей звёзды Лиги 1. Арабский бизнесмен полагает, что это устранит препятствия для трансфера.
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Интересно, что же выберет Сафонов, деньги или мечту ?
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Интересно, что же выберет Сафонов, деньги или мечту ?
Так у него мечта - это алименты не платить)
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Ответ Артём Горбенко
Кто следил за ситуацией, подскажите: в чём сложность заплатить алименты, когда ты проф футболист?
Понимание того, что часть от 60 лямов (и большая скорее всего) пойдёт на развлекалово бывшей жены — возможно. Ну или просто жлоб/ тупой
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Ответ Матрос Кот
В брачном договоре,как и в любом договоре,можно прописать абсолютно все. Главное заверить у нотариуса,и хранить в надежном месте.
Нет, алименты прописываются только в алиментном соглашении, которое заключается при расставании/разводе. Собственно алименты и к браку не имеют отношения, а имеют только к общему ребёнку
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Ответ Андрей Белоусов
Комментарий удален модератором
да что за бред ты несешь...
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Да здравствует главный алиментщик страны Мотя!!!
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Ответ Светлана Агейкина
При чём здесь все футболисты. Разве такие истории только с футболистам случаются. Алдонин Евгений в своё время повёл себя очень достойно, если брать всё-таки футболистов.
Я про отсутствие мозгов и совести, за Алдонина знаю он красавчик но большинство наших футболеров тупые и наглые, необразованные и отсюда все их проблемы, в первую очередь как профессионалов
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Вот и доигрался с алиментами!
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Ответ Al Al
Комментарий удален модератором
ну не плати раз считаешь себя не куколдом.
надо башкой думать, прежде чем ставить свою подпись на бумаге, которая потом, по итогу, окажется туалетной.
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Ответ artem saribekyan
Обидно будет, если из-за бывшей жены сорвётся его переход в ПСЖ.
Не обидно , как человек пусть нормально ведёт себя и соблюдает законы РФ
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Ответ damondiamond
То есть если она, якобы, украла 800к, то 60кк алиментов можно не платить или в чем суть заявления? Вернуть 800к и 59,2кк в качестве моральной компенсации?
Да он сам ей и перевел 800к скорей всего ))
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Интересное кино, жду продолжения... Мотя 🤡
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Нежелание платить такие суммы огромные ещё как-то можно понять. Но информацию, что он девочку хотел отобрать у матери, чтобы не платить, если достоверная она, конечно, понять сложно.
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Позорник, своему же ребенку денег торчит... Фу!
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Ответ Миша Асеев
К сожалению у нас в стране так, что ребёнок почти всегда остаётся с матерью при разводе, Сафонов с этим не согласен, хочет сам воспитывать ребёнка. Очень долго на эту тему идут разбирательства. Если начнёт платить алименты, значит согласится с решением суда, а пока идут разбирательства, все законно
Сафонов не согласен 60 млн платить) потому что в суд на то, чтоб ему дочь отдали, он заявил только когда у него алименты взыскали) до того на дочь ему была не нужна
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