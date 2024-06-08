Сафонов вернулся в Москву после матча с Беларусью. Переходящему в «ПСЖ» вратарю запрещен выезд из России

Матвей Сафонов прилетел вместе со сборной России в Москву.

Сборная России ранее прилетела в аэропорт Шереметьево из Минска, где 7 июня одержала победу в товарищеском матче над Беларусью (4:0). Сафонов был в числе игроков, прилетевших в Москву.

Ранее стало известно, что , который близок к переходу в «ПСЖ», 6 июня ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Футболист «Краснодара» в мае подал заявление на бывшую жену о краже 800 тысяч рублей в 2021-м, девушка утверждает, что Матвей сам перевел ей деньги на ремонт квартиры дочери.