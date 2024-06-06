«Талибан»* хочет, чтобы Афганистан сыграл с Россией: «С нетерпением ждем»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Афганистана товарищеские матчи (сборные) Политика Игры дружбы Футбол

Талибы* заявили о желании провести матч между сборными Афганистана и России.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений во временном правительстве Афганистана Абдул Умари.

По словам Умари, футбольная команда Афганистана «хорошо играет и участвует в турнире в Азии».

«И мы ждем с нетерпением футбольного турнира между нашими странами», – сказал Умари.

Ранее «Талибан»* заявили о желании, чтобы спортсмены Афганистана приехали на Игры дружбы.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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53 комментария
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Зачем эта сноска про запрещённую организацию после того, как путин их позвал на безумный ПМЭФ
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+28
Ответ Зеленский
Сирия,Корея,Иран,Беларусь,Талибан,Россия.Надо запустить кубок дружественных стран
Кубок скреп
+26
-3
+23
Сирия,Корея,Иран,Беларусь,Талибан,Россия.Надо запустить кубок дружественных стран
+27
-5
+22
Полгода смеялись тут с талибов, а оно вон как выходит - дошутились!
+15
-5
+10
Звучит как угроза 😄😂
+13
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+9
Раньше играли с немцами, а щас с талибами👍👍
+10
-2
+8
В стрельбе из калашникова будет отличная команда талибов.
+7
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+6
"С нетерпением ждём когда предоставиться возможность устроить на футбольном поле русорез".
Гарант пробивает дно даже там где пробить глубже казалось бы уже априори невозможно.
На самом деле, с такими "друзьями" врагов не надо.
+7
-1
+6
Талибан»* хочет, чтобы Афганистан сыграл с Россией: «С нетерпением ждем»
Мы то как ждем
и хамас* пригласите
+8
-3
+5
Женские Сборные разумеется !
Ждём !
+7
-2
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Ответ Wiley Fox
Зачем эта сноска про запрещённую организацию после того, как путин их позвал на безумный ПМЭФ
Эскортницы и талибы отличная компания как по мне
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Надо отказываться ,срочно.
Талибан еженедельно устривает публичные казни на главном футбольном стадионе кабула -- может рефлекс сработать , не дай бог
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Могли бы мне в юности сказать , что играть в футбол будем только с талибами и таджиками в будещем, я бы перестал любить футбол (
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Я не силен в этой политике, но!
Талибы не знают о том что они - * Запрещенная в РФ террористическая организация?)) С кем они общаются то?
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Ответ che kaif
Талибан»* хочет, чтобы Афганистан сыграл с Россией: «С нетерпением ждем» Мы то как ждем и хамас* пригласите
Группа А:
Россия
Талибан
Хамас
Сборная насильников
+1
0
+1
Талибан* хочет чтобы их сборная сыграла на Олимпиаде и их спокойно допустили )) Талибан* хочет чтобы их сборная по футболу участвовала в отборе на Чемпионат Мира 2026 и она там спокойно играет . ))
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,,По словам Умари, футбольная команда Афганистана «хорошо играет и участвует в турнире в Азии».,, в отличие от вашей сборной забыл добавить
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Я вот что подумал: интересно, а в афганских СМИ тоже пишут *Россию со звездочкой?
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Не знаю, тут ещё смеяться или уже плакать.
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Взрывное дерби!
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Можно провести в кандагаре матч, сборная летчиков от нас сыграет
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Новая суперсерия. Талибан - Россия
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Ответ kaka10
Жириновский ещё в 90х и 00х говорил, что рано или поздно все признают талибов, а России это нужно сделать сразу
Не надо из жирика лепить новую вангу, которая, несомненно, предсказывала и биткоин, и третий срок путина
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Перед заходом на трибуны будет раздача пробников герыча
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Ответ Wiley Fox
Зачем эта сноска про запрещённую организацию после того, как путин их позвал на безумный ПМЭФ
Жириновский ещё в 90х и 00х говорил, что рано или поздно все признают талибов, а России это нужно сделать сразу
+1
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Ответ Ллб
Надо отказываться ,срочно. Талибан еженедельно устривает публичные казни на главном футбольном стадионе кабула -- может рефлекс сработать , не дай бог
Риго, ты сравнил одну из богатейших стран мира несмотря на ее Шариат, и Афганистан?
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Гугл в помощь , про публичные казни на стадионе целые документалки снимали и даже с кадрами этих расправ. Даже по телеку в РФ показывали фильм про Талибов с перводом, где этот факт широко освещают
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Риго, ты сравнил одну из богатейших стран мира несмотря на ее Шариат, и Афганистан?
Ты не туда ответил
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Кубок скреп
скрибт
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Ответ Чебурашка от Гены
Пиндосы с позором смылись из Афгана, за многие десятки лет, так и обосрамшись и не в первый раз. Талибан представитель власти. С властями и нужно договариваться. А всё остальное бла бла бла. У арабов, мусульман и других, исповедующих религии, совсем мало претензийпретензий к России. А вот США и Европа бойтесь.
"Мало претензий" Уверен?
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