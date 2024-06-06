«Талибан»* хочет, чтобы Афганистан сыграл с Россией: «С нетерпением ждем»

Талибы* заявили о желании провести матч между сборными Афганистана и России.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений во временном правительстве Афганистана Абдул Умари.

По словам Умари, футбольная команда Афганистана «хорошо играет и участвует в турнире в Азии».

«И мы ждем с нетерпением футбольного турнира между нашими странами», – сказал Умари.

Ранее «Талибан»* заявили о желании, чтобы спортсмены Афганистана приехали на Игры дружбы.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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