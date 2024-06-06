«Талибан»* хочет, чтобы Афганистан сыграл с Россией: «С нетерпением ждем»
Талибы* заявили о желании провести матч между сборными Афганистана и России.
Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений во временном правительстве Афганистана Абдул Умари.
По словам Умари, футбольная команда Афганистана «хорошо играет и участвует в турнире в Азии».
«И мы ждем с нетерпением футбольного турнира между нашими странами», – сказал Умари.
Ранее «Талибан»* заявили о желании, чтобы спортсмены Афганистана приехали на Игры дружбы.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
Упс, Игры дружбы-2024 отменяют? За победу обещали $40 тысяч, медали из чистого золота и много льгот
Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов
Гарант пробивает дно даже там где пробить глубже казалось бы уже априори невозможно.
На самом деле, с такими "друзьями" врагов не надо.
Мы то как ждем
и хамас* пригласите
Ждём !
Талибан еженедельно устривает публичные казни на главном футбольном стадионе кабула -- может рефлекс сработать , не дай бог
Талибы не знают о том что они - * Запрещенная в РФ террористическая организация?)) С кем они общаются то?
Россия
Талибан
Хамас
Сборная насильников