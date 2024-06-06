Радулов подписал контракт с «Локомотивом» на год

Теги Ак Барс Локомотив переходы Александр Радулов КХЛ Хоккей

Александр Радулов стал игроком «Локомотива».

Ярославский клуб подписал с нападающим контракт сроком на один сезон.  

В минувшем сезоне на счету 37-летнего Александра Радулова 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за «Ак Барс».

В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.

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51 комментарий
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Локомотив решил отдохнуть от борьбы за кубок Гагарина на годик
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ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!
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Зачем ?
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Ответ Арсен Венгер (копия)
Если его подписали на адекватные деньги 20-25 в год , то вполне. Контракт всего на год, Локо от этого года ни холодно ни жарко будет, если с радуловым не повезёт. А если повезёт, и от ветерана толк будет, то хотелось бы чтобы Локо подумал в по
пишут, что контракт на 70 млн
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Это бомба)))Вот кого не ожидал увидеть,так это его)))
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Очень неожиданно. При всей критике к Радулову, даже в своем возрасте мощный игрок
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Паровозы, очень соболезную вам) но спасибо, что подобрали блохастого, уберегли) Екатеринбург
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Не взяли в столицу – нашёл город, близкий к столице.
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Я хотел , чтобы он оказался в СКА. В рамках, так сказать, дальнейшего омоложения команды)
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Всё остальные клубы вздохнули)
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Мать моя женщина. Ну за чтооооо?
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Давайте и Лукьянова в придачу тогда. Бары Ярославля разнесут.
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Фуф, спасибо, что не в Спартак! А зачем Локо этот дорогостоящий якорь непонятно...
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Локомотиву нехватает медийности, слишком положительные со всех строн. Как минимум интерес к команде сильно повысит.
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Зачем это Локомотиву?
Агония какая-то
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Ответ Влад Безруков
Локомотив решил отдохнуть от борьбы за кубок Гагарина на годик
Ну зато в каком-нибудь скандале поучаствовать сможет.
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Да нормас. Очки набирать всё ещё может. Уж поболее Андронова наберёт, наверное
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Ответ Ярославец75
Мать моя женщина. Ну за чтооооо?
За что за что, минимум, за 45-50 за год, наверное)
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сильное подписание
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Молодежи готовиться к дедовщине
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Неожиданно. Агенство Виннерс нашло устраивающее своего клиента решение как по амбициям, так и по финансам (если про 70 млн. правда).
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Ответ cry
Спасибо, что не в Авангард.
Я тоже переживал, чтобы не к нам, он везде разлад устроит.
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Локо стал Лохо!
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Ответ liv6
Зачем?! И еще денег насыпали (появилась инфа о 70 млн)
освоение средств
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Ответ marselo_io_off
пишут, что контракт на 70 млн
там еще и бонусная часть наверно не маленькая ))ни динамо ни трактор столько платить не стали. Зачем он нужен локо не понятно
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Ответ Арсен Венгер (копия)
Если его подписали на адекватные деньги 20-25 в год , то вполне. Контракт всего на год, Локо от этого года ни холодно ни жарко будет, если с радуловым не повезёт. А если повезёт, и от ветерана толк будет, то хотелось бы чтобы Локо подумал в по
Ну если конечно за это время он не взорвёт раздевалку изнутри.
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Ну чет все сразу хоронят,да последний сезон в барсах не оч у радула получился,но
1. Желания играть и соревноваться у Сани всегда хватало,а в финале как-будто этого желания и не хватало.
2. 40 очков в не самый удачный сезон,это результат. Да,можно докопаться до уровня игры в плей-офф
3. У Никитина и Радулова был общий опыт работы в ЦСКА,когда Никитин был ассистентом,поэтому это тоже могло сыграть свою роль в подписании
4. Очень надеюсь,что Саша пришел не за 70 млн
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Смелый ход от Локомотива.
Зачем он нужен Никитину ?
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Скатертью дорожка
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Очень жаль что не в СКА - интересно было бы посмотреть на их взаимодействие с Йозе Марино.
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