Радулов подписал контракт с «Локомотивом» на год
Александр Радулов стал игроком «Локомотива».
Ярославский клуб подписал с нападающим контракт сроком на один сезон.
В минувшем сезоне на счету 37-летнего Александра Радулова 40 (16+24) очков в 58 матчах регулярного чемпионата за «Ак Барс».
В плей-офф форвард провел 4 игры и отметился 4 (1+3) баллами.
Агония какая-то
1. Желания играть и соревноваться у Сани всегда хватало,а в финале как-будто этого желания и не хватало.
2. 40 очков в не самый удачный сезон,это результат. Да,можно докопаться до уровня игры в плей-офф
3. У Никитина и Радулова был общий опыт работы в ЦСКА,когда Никитин был ассистентом,поэтому это тоже могло сыграть свою роль в подписании
4. Очень надеюсь,что Саша пришел не за 70 млн
Зачем он нужен Никитину ?