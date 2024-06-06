Тиаго Силва: «Неймар очень силен ментально. Если бы на Месси оказывалось такое же давление, он бы закончил с футболом»

Тиаго Силва рассказал о давлении, которое испытывает Неймар.

«Я многого просто не понимаю. Если смотреть на игру , все, что он делает, кажется простым. Очень сложно повторить все то, что делает он. Нет ни одного игрока в мире, у которого были бы такие же характеристики, как у него, и такой же уровень мастерства.

Неймар очень силен ментально. Я видел интервью Месси. Если бы на Месси оказывалось такое давление, как на Неймара на протяжении всей его карьеры, он бы закончил с футболом. Неймар очень силен. Давление на него слишком велико, иногда оно становится невыносимым.

Мы, как друзья и коллеги, видим, насколько он подвергается давлению. А все, чего он хочет – это быть счастливым, он хочет играть в футбол. На поле он излучает радость, которую испытывает вне его, от своего сердца. Быть футболистом в очень сложно», – сказал защитник « ».

Неймар об отношениях с Месси: «Он мой кумир и друг. Мы много общаемся и рады друг за друга»