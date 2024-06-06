Тиаго Силва: «Неймар очень силен ментально. Если бы на Месси оказывалось такое же давление, он бы закончил с футболом»
Тиаго Силва рассказал о давлении, которое испытывает Неймар.
«Я многого просто не понимаю. Если смотреть на игру Неймара, все, что он делает, кажется простым. Очень сложно повторить все то, что делает он. Нет ни одного игрока в мире, у которого были бы такие же характеристики, как у него, и такой же уровень мастерства.
Неймар очень силен ментально. Я видел интервью Месси. Если бы на Месси оказывалось такое давление, как на Неймара на протяжении всей его карьеры, он бы закончил с футболом. Неймар очень силен. Давление на него слишком велико, иногда оно становится невыносимым.
Мы, как друзья и коллеги, видим, насколько он подвергается давлению. А все, чего он хочет – это быть счастливым, он хочет играть в футбол. На поле он излучает радость, которую испытывает вне его, от своего сердца. Быть футболистом в Бразилии очень сложно», – сказал защитник «Флуминенсе».
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Уж какое давление было на Месси, ни у кого другого не было.
То, как от него буквально требовали ЧМ и после 2014, 2018 уничтожали всем миром, ни у кого подобного не было.
В 34 года Лео выиграл самую большую вершину в спорте ФИФА ЧМ, да так, что ЧМ 2022 все мировые сми, фанаты, ФИФА, Конмебол назвали одним из величайших выступлений.
Напомню, Месси сделал это в 34 года. Не сломался ментально, не закончил карьеру, не стал принимать наркотики как Диего.
Он стал вожаком для молодого поколения Аргентины и привел ее к триумфу.
Великая история, величайшего игрока!
Месси ментальная глыба, другой на его месте сломался бы после тех помоев, которые лились на Месси в его родной стране после 2018.
Но он выстоял.
Поэтому весь мир преклоняется перед этим спортсменом.
Поэтому его триумф на ЧМ 2022 праздновали миллиарды.
У Рона "немного" другой контекст, если что 😉
Если б Месси почитал твои комментарии под матчами Интера, завязал бы с футболом досрочно )))
Его критикуют фанаты кринжа, но у них вечная боль после ЧМ 2022.
Он балагур, хоть и гениальный.
Ему не пофиг было никогда, а было очень больно за то, что его распинали в Аргентине.
Но 18.12.2022 все упали ниц перед Богом футбола.
Лео этого хотел и он добился.
Он лишь прерывал свое выступление за сборную и в итоге вернулся триумфатором, величайшим из всех, самым титулованным.