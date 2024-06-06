Тиаго Силва: «Неймар очень силен ментально. Если бы на Месси оказывалось такое же давление, он бы закончил с футболом»

Теги Флуминенсе высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Тиаго Силва Интер Майами Футбол

Тиаго Силва рассказал о давлении, которое испытывает Неймар.

«Я многого просто не понимаю. Если смотреть на игру Неймара, все, что он делает, кажется простым. Очень сложно повторить все то, что делает он. Нет ни одного игрока в мире, у которого были бы такие же характеристики, как у него, и такой же уровень мастерства.

Неймар очень силен ментально. Я видел интервью Месси. Если бы на Месси оказывалось такое давление, как на Неймара на протяжении всей его карьеры, он бы закончил с футболом. Неймар очень силен. Давление на него слишком велико, иногда оно становится невыносимым.

Мы, как друзья и коллеги, видим, насколько он подвергается давлению. А все, чего он хочет – это быть счастливым, он хочет играть в футбол. На поле он излучает радость, которую испытывает вне его, от своего сердца. Быть футболистом в Бразилии очень сложно», – сказал защитник «Флуминенсе».

Неймар об отношениях с Месси: «Он мой кумир и друг. Мы много общаемся и рады друг за друга»

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46 комментариев
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На Месси всегда было давление, особенно в сборной Аргентины где ему всегда пихали, что у Марадоны есть ЧМ:) У Месси феноменальная менталка, отсюда и самый титулованный игрок мира:))
+39
-10
+29
Прекрасно отношусь к Силве, но тут он не прав в корне.
Уж какое давление было на Месси, ни у кого другого не было.
То, как от него буквально требовали ЧМ и после 2014, 2018 уничтожали всем миром, ни у кого подобного не было.
В 34 года Лео выиграл самую большую вершину в спорте ФИФА ЧМ, да так, что ЧМ 2022 все мировые сми, фанаты, ФИФА, Конмебол назвали одним из величайших выступлений.
Напомню, Месси сделал это в 34 года. Не сломался ментально, не закончил карьеру, не стал принимать наркотики как Диего.
Он стал вожаком для молодого поколения Аргентины и привел ее к триумфу.
Великая история, величайшего игрока!
Месси ментальная глыба, другой на его месте сломался бы после тех помоев, которые лились на Месси в его родной стране после 2018.
Но он выстоял.
Поэтому весь мир преклоняется перед этим спортсменом.
Поэтому его триумф на ЧМ 2022 праздновали миллиарды.
+33
-5
+28
Прикол в том, что на Месси оказывалось ещё большее давление, чем на Неймара. Неймар - зажравшийся понторез, Месси - гениальный профессионал.
+22
-2
+20
😂😂😂
+13
-2
+11
Очень уважаю Тьяго, но тут он сказал полный бред. Как поливали Месси на родине, пока он не взял КА, так ни кому не доставалось. Футболки сжигали, говорили, что он не аргентинец, а испанец и пусть тусуется в Каталонии, постоянные сравнения с Марадоной… Вся международная карьера Месси сводилась к тому, что от него требовали ЧМ, на кого еще так давили?
+11
0
+11
Ага, это же не футболки Месси сжигали в Аргентине
+13
-3
+10
Ответ rej1sta
Очень уважаю Тьяго, но тут он сказал полный бред. Как поливали Месси на родине, пока он не взял КА, так ни кому не доставалось. Футболки сжигали, говорили, что он не аргентинец, а испанец и пусть тусуется в Каталонии, постоянные сравнения с Марадоной… Вся международная карьера Месси сводилась к тому, что от него требовали ЧМ, на кого еще так давили?
Месси в Аргентине критиковали даже на его пике во времена Барсы Пепа. Типа в Барсе он феерит, а за сборную играет не так ярко.
+5
0
+5
Да на Месси давление после каждого матча было гигантское ,не то что на каких-то турнирах конкретно.От Неймара только бразилы особо многого требуют,остальные побоку к нему относятся,а на Месси одни давлеют на него ,потому то топят за него,другие -против него
+2
0
+2
Этот плакса?? В прямом смысле истеричка и инфантил...
У Рона "немного" другой контекст, если что 😉
+2
-1
+1
я не плачу, это ментальность в глаз попала.
+1
0
+1
Так Неймар и закончил с футболом после перехода в ПСЖ. Кто в здравом уме перейдет из той Барсы в ПСЖ? Чисто за баблом поехал
+1
0
+1
Силва перепутал значения "сильный менталитет" и "пофигизм".
+4
-4
0
А расслабляется Неймар тоже, согласно оказанному давлению?
+1
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0
Ответ Саша Вжухов
Это на Роналду в сборной никогда не было давления, ну что взять с этих деревенщин, которые ничего и никогда не выигрывали? Вот Месси в сборной было тяжело перебить наследие Марадоны
В таком случае победа на Евро деревенщинами становится ещё значимее.
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Ответ Domian
В Аргентине его не критикуют, он там Бог, Мессия. Его критикуют фанаты кринжа, но у них вечная боль после ЧМ 2022.
фанаты кринжа - это те, кто тебе плюсы ставят?
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Ответ Александр Северный
ага, Месси везде попу лизали всю карьеру, а особенно в сборной.даже после того как он стал ЧМ его до сих пор продолжают критиковать.
Включая тебя.
Если б Месси почитал твои комментарии под матчами Интера, завязал бы с футболом досрочно )))
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Ответ Александр Северный
ага, Месси везде попу лизали всю карьеру, а особенно в сборной.даже после того как он стал ЧМ его до сих пор продолжают критиковать.
В Аргентине его не критикуют, он там Бог, Мессия.
Его критикуют фанаты кринжа, но у них вечная боль после ЧМ 2022.
+2
-2
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Ответ PatrickShapka2
Прикол в том, что на Месси оказывалось ещё большее давление, чем на Неймара. Неймар - зажравшийся понторез, Месси - гениальный профессионал.
Иф
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Ответ PatrickShapka2
Ну Диего стал принимать вещества из-за депрессии, его можно понять, да и на тот момент он уже всего в футболе добился. Мог себе позволить.
Не всего, слишком коротка была его карьера. Мог дибится бОльшего, но он не профи как Лео, не идеальный спортсмен.
Он балагур, хоть и гениальный.
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Ответ Domian
Прекрасно отношусь к Силве, но тут он не прав в корне. Уж какое давление было на Месси, ни у кого другого не было. То, как от него буквально требовали ЧМ и после 2014, 2018 уничтожали всем миром, ни у кого подобного не было. В 34 года Лео выиграл самую большую вершину в спорте ФИФА ЧМ, да так, что ЧМ 2022 все мировые сми, фанаты, ФИФА, Конмебол назвали одним из величайших выступлений. Напомню, Месси сделал это в 34 года. Не сломался ментально, не закончил карьеру, не стал принимать наркотики как Диего. Он стал вожаком для молодого поколения Аргентины и привел ее к триумфу. Великая история, величайшего игрока! Месси ментальная глыба, другой на его месте сломался бы после тех помоев, которые лились на Месси в его родной стране после 2018. Но он выстоял. Поэтому весь мир преклоняется перед этим спортсменом. Поэтому его триумф на ЧМ 2022 праздновали миллиарды.
Ну Диего стал принимать вещества из-за депрессии, его можно понять, да и на тот момент он уже всего в футболе добился. Мог себе позволить.
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Ответ Эдуард Романов
Дипломированный специалист в практической психологии , такой ответ тебя устроит ?
Это хорошо, но какое отношение ты имеешь к Лео и насколько ты ему близок, что бы утверждать что ему пофиг?

Ему не пофиг было никогда, а было очень больно за то, что его распинали в Аргентине.
Но 18.12.2022 все упали ниц перед Богом футбола.
Лео этого хотел и он добился.
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Ответ Эдуард Романов
Месси интроверт, ему в принципе плевать , что вокруг него происходит , а когда тебе плевать , сильным быть не обязательно
Интроверт означает, что человек не выражает свои эмоции открыто. Но это не значит, что эмоций нет и что ему по барабану. Это значит, что он переживает их в себе.
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Ответ Эдуард Романов
Месси интроверт, ему в принципе плевать , что вокруг него происходит , а когда тебе плевать , сильным быть не обязательно
Это не так. Вспомните хотя бы финал Копа Америки 16-го года, когда он объявил о завершении карьеры в национальной сборной, причиной решения которого стала усиливающаяся после каждого поражения критика со стороны болельщиков.
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Ответ rigobersong
На Месси всегда было давление, особенно в сборной Аргентины где ему всегда пихали, что у Марадоны есть ЧМ:) У Месси феноменальная менталка, отсюда и самый титулованный игрок мира:))
Точно самый титулованный ? Проверь мат часть
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Ответ Dario Alexys
настолько феноменальная, что ушел из сборной после поражения
Он никогда не уходил.
Он лишь прерывал свое выступление за сборную и в итоге вернулся триумфатором, величайшим из всех, самым титулованным.
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Ответ Dario Alexys
настолько феноменальная, что ушел из сборной после поражения
Ты даже сейчас давишь)
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Пуфф, у Месси сильный характер, Арги сильный народ, не закончил бы Месси, а вот бразильцы сколько лет смотрю футбол, на долго не тянут.
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😂
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Обожаю когда рассуждают за других. "Если бы на Месси оказывалось такое давление как на Неймара, он бы давно закончил с футболом". Оставим за скобками то, какое давление оказывалось на Месси. Ну вот откуда ты знаешь, что Месси бы закончил с футболом?
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фактос, по пиару и облизыванию со стороны журналистов аргентинца никто не переплюнет
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