Российские спортсмены получили 49 лицензий в семи видах спорта для участия в Олимпиаде-2024

Теги Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России Париж-2024 Единоборства

Российские спортсмены получили 49 лицензий для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, речь идет о семи видах спорта: теннисе, дзюдо, борьбе, велоспорте, тхэквондо, прыжках на батуте, гребле на байдарках и каноэ. Количество лицензий еще может измениться.

«Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе на них.

В итоге наши и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе», – сказал Чернышенко, отвечая на вопрос о том, смогут ли спортсмены участвовать в Играх, не боясь, что нарушат российский закон.

«10 июня завершится розыгрыш лицензий в теннисе, в итоге их количество, которое могут получить наши спортсмены, может как увеличиться, так и уменьшиться», – добавил Чернышенко.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Там смогут выступить российские спортсмены, которые получат нейтральный статус.

Босс ОКР настаивает, что наши олимпийцы в Париже-2024 могут нарушить законы РФ. Правда могут?

9 комментариев
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Теннис и велоспорт, живущие своей жизнью, где гражданство спортсменов традиционно большой роли не играет. Единоборства, в которых международные федерации изначально лояльно относились к нашим и сделали максимум в текущих условиях для их участия. Прыжки на батуте - не знаю ничего. Гребля получается единственный такой вид, где нас видеть не хотели, на соревнования не пускали ни в каком виде, но в этом году почему-то дали возможность отобраться.
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А бокс? У нас так то в сборной два действующих чемпиона мира и 8 действующих чемпионов Европы.
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Всем удачных выступлений!
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В теннисе отбор по рейтингу на 10 июня, сразу после Ролан Гарроса. Даже если спрогнозировать, кто может попасть по нему, все равно только после этого федерация должна утвердить, соответственно "лицензии" никто физически не мог получить
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Ответ ymuller
респект федерациям по данным видам спорта
А федерациям, которых даже до отборов не допустили?
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