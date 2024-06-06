Мирра Андреева станет 23-й ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос»
38-я ракетка WTA Мирра Андреева завершила выступление на «Ролан Гаррос».
В полуфинале она проиграла №15 Жасмин Паолини – 3:6, 1:6.
17-летняя россиянка второй раз в карьере выступила в основной сетке «Ролан Гаррос». В прошлом году она пробилась через квалификацию и дошла до третьего круга.
Андреева впервые дошла до полуфинала «Большого шлема». До этого турнира ее лучшим результатом на ТБШ был четвертый круг «Уимблдона»-2023 и Australian Open-2024.
Андреева стала самой молодой полуфиналисткой «Ролан Гаррос» после 16-летней Мартины Хингис в 1997-м.
В понедельник Андреева дебютирует в топ-30, став 23-й.
Эх, Мирра проиграла в 1/2 «Ролан Гаррос». Взяла всего 4 гейма – и плакала
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Кто тренирует Мирру? Чемпионка «Уимблдона» (хотя «трава для коров») и единственная женщина – тренер года
Кстати, а кто Андрееву переоценил? Может быть такие иксперды как ты?)
Мирра отличный турнир провела и таким рывком обеспечила себе лучшие посевы на будущие турниры.
Вероятно, всë же не следовало сниматься с пары.
Так бывает.