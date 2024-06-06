Мирра Андреева станет 23-й ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос»

38-я ракетка WTA Мирра Андреева завершила выступление на «Ролан Гаррос».

В полуфинале она проиграла №15 Жасмин Паолини – 3:6, 1:6.

17-летняя россиянка второй раз в карьере выступила в основной сетке «Ролан Гаррос». В прошлом году она пробилась через квалификацию и дошла до третьего круга.

Андреева впервые дошла до полуфинала «Большого шлема». До этого турнира ее лучшим результатом на ТБШ был четвертый круг «Уимблдона»-2023 и Australian Open-2024.

Андреева стала самой молодой полуфиналисткой «Ролан Гаррос» после 16-летней в 1997-м.



В понедельник Андреева дебютирует в топ-30, став 23-й.

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