Мирра Андреева станет 23-й ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос»

Теги Мартина Хингис Ролан Гаррос WTA Жасмин Паолини Мирра Андреева Теннис

38-я ракетка WTA Мирра Андреева завершила выступление на «Ролан Гаррос».

В полуфинале она проиграла №15 Жасмин Паолини – 3:6, 1:6.

17-летняя россиянка второй раз в карьере выступила в основной сетке «Ролан Гаррос». В прошлом году она пробилась через квалификацию и дошла до третьего круга.

Андреева впервые дошла до полуфинала «Большого шлема». До этого турнира ее лучшим результатом на ТБШ был четвертый круг «Уимблдона»-2023 и Australian Open-2024.

Андреева стала самой молодой полуфиналисткой «Ролан Гаррос» после 16-летней Мартины Хингис в 1997-м.

В понедельник Андреева дебютирует в топ-30, став 23-й.

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35 комментариев
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Прекрасный турнир для неё! До начала никто не мог представить, что она окажется в полуфинале! Умница Мирра!
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23-я позиция в ТОПе - супер-результат для 17-летней тинейджерки.
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Да все у Мирры будет хорошо. И к возрасту Паолини ее трофейный список будет куда серьезнее.
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В четвертьфинале Паолини играла с гораздо большими сложностями. А тут в одну калитку. И это с ростом 163 сантиметра. Лишь чуток выше Медведева. Который Дима.
+11
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+7
Ответ deligy
Круче всего то что на Олимпиаду попала, в уже домашней Франции.
Да ладно, полуфинал РГ круче попадания на Олимпиаду)
+7
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+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Перегорела, опыта мало, да и псевдоболельщики подгадили, кричали что она уже в финале.
Ага, она прям слушала крики псевдоболельщиков, ну да..))
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Заголовок был бы уместен, если бы она стала 29-й или 28-й. Должен быть - станет 23-й!
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+3
и как быстро пропали статьи с главной сайта ))))
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+3
Ответ I. S.
Рост Дмитрия Медведева 168 см.
Да, именно такой. На каблуках и в цилиндре.
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Ответ Eugenie Nation
Что сказать, не Шарапова
Стакан наполовину пуст? ;))
+2
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Перегорела, опыта мало, да и псевдоболельщики подгадили, кричали что она уже в финале.
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Ответ I. S.
Рост Дмитрия Медведева 168 см.
Здравствуйте Дмитрий Анатольевич
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Ответ Grads
Интересно будет посмотреть как Мирра на траве сыграет. Когда у нее следующий турнир?
В Бирмингеме 17 июня
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Ответ Великий Алонсо
Топ-30 с осадочком так сказать, посредственная Паолини разгромила в пух и прах переоцененную Андрееву
Посредственная Паолини уже 7-я в рейтинге) Продолжай, иксперд.

Кстати, а кто Андрееву переоценил? Может быть такие иксперды как ты?)

Мирра отличный турнир провела и таким рывком обеспечила себе лучшие посевы на будущие турниры.
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Всё равно молодец👍‼️
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Интересно будет посмотреть как Мирра на траве сыграет. Когда у нее следующий турнир?
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Ответ Grads
Счет конечно сегодня неожиданный. Конечно, от проигрыша никто не застрахован, но как-то ожидалась борьба.
Вчера все силы и эмоции отдала, не восстановилась наверное.
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Очень хороший урок для Мирры, через это надо было пройти, именно через возможность попасть в финал сразу, а такой шанс был и как раз в борьбе не с Рыбакиной, а с Поулини, которая вполне была ей по силам. Теперь она в случае, похожем на этот, т.е. в полуфинале или финале с соперницей ей равной и которую должна в принципе побеждать, будет знать, как надо играть, а тренеры думаю ей еще разъяснят. Но главное опыт от сегодняшнего проигрыша, сработает в дальнейших турнирах и в подобных ситуациях и Мирра сможет держать себя в руках и играть , как умеет, а не как перевозбужденный новичок.
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Ответ Как дела на заводе
и как быстро пропали статьи с главной сайта ))))
ну с главной исчезли зато в теннисном разделе сразу две "Мирра плакала" - проникнитесь жалостью к несчастному ребёнку (заработавшему мильон евро))
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Ответ Данзан Басаев
Здравствуйте Дмитрий Анатольевич
Перед обращением ставится запятая. Ах, да, не обратил внимания на имя.
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Ответ Кукушкин
В четвертьфинале Паолини играла с гораздо большими сложностями. А тут в одну калитку. И это с ростом 163 сантиметра. Лишь чуток выше Медведева. Который Дима.
Мирра все-таки подустала и это чувствовалось в стремлении сократить количество розыгрышей. Паоллини смотрелась очень хорошо, главное - готова была давать сопернице ошибаться самой
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Ох, теперь бы Уим защитить, уже в посеве будет там
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В топ - 25 и результат на РГ большой успех для Мирры. Сейчас он только набирается опыта на таком уровне во взрослом туре WТА.
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Счет конечно сегодня неожиданный. Конечно, от проигрыша никто не застрахован, но как-то ожидалась борьба.
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Неплохой итог. Но можно было ещë преуспеть.
Вероятно, всë же не следовало сниматься с пары.
Так бывает.
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