Смолов о «паненке» на ЧМ-2018: «Фразу про Джордана мне тысячу раз припомнили. Болезненно. Обратился к психологу, восстановление заняло года два»

Федор Смолов рассказал о работе с психологом после ЧМ-2018.

В серии пенальти в четвертьфинале домашнего ЧМ-2018 Смолов решил пробить одиннадцатиметровый «паненкой», но вратарь Даниэль Субашич отразил удар. По итогам серии в полуфинал вышли хорваты.

«У меня был такой опыт в карьере – пенальти на чемпионате мира. Выпил два пива и процитировал фразу Джордана, что я там столько-то раз промахивался, но принимал решение дальше бросать. Мне эту фразу потом тысячу пятьсот раз припомнили.

Это действительно болезненный опыт. Я каждый раз думал: «Сейчас прошло полгода, я с этим справился». Еще спустя шесть месяцев я понимал, что это даже не близко было.

Я обратился к помощи психолога, ментал-коуча. Процесс восстановления занял года два. Это негативный опыт, который привел к хейту и обструкции», – сказал нападающий « » на своем ютуб-канале Smol Talk.

Смолов о «паненке» хорватам на ЧМ-2018: «Самое мудацкое решение в моей жизни»