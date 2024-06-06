Смолов о «паненке» на ЧМ-2018: «Фразу про Джордана мне тысячу раз припомнили. Болезненно. Обратился к психологу, восстановление заняло года два»
Федор Смолов рассказал о работе с психологом после ЧМ-2018.
В серии пенальти в четвертьфинале домашнего ЧМ-2018 Смолов решил пробить одиннадцатиметровый «паненкой», но вратарь Даниэль Субашич отразил удар. По итогам серии в полуфинал вышли хорваты.
«У меня был такой опыт в карьере – пенальти на чемпионате мира. Выпил два пива и процитировал фразу Джордана, что я там столько-то раз промахивался, но принимал решение дальше бросать. Мне эту фразу потом тысячу пятьсот раз припомнили.
Это действительно болезненный опыт. Я каждый раз думал: «Сейчас прошло полгода, я с этим справился». Еще спустя шесть месяцев я понимал, что это даже не близко было.
Я обратился к помощи психолога, ментал-коуча. Процесс восстановления занял года два. Это негативный опыт, который привел к хейту и обструкции», – сказал нападающий «Динамо» на своем ютуб-канале Smol Talk.
Смолов о «паненке» хорватам на ЧМ-2018: «Самое мудацкое решение в моей жизни»
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Но медицина оказалась бессильна☹️
Навсегда))
Кстати при Николиче Смолов играл неплохо, нам пяткой гол забил в полуфинале на кубок, фактически трофея лишил, там Крылья в финале были.
Может еще кого из Локомотива возьмем, там пока тренер ребенок, можно по закромам их пройтись
Скажи спасибо, что не в Колумбии живешь.