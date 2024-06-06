Смолов о «паненке» на ЧМ-2018: «Фразу про Джордана мне тысячу раз припомнили. Болезненно. Обратился к психологу, восстановление заняло года два»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва ЧМ-2018 FIFA психология Футбол

Федор Смолов рассказал о работе с психологом после ЧМ-2018.

В серии пенальти в четвертьфинале домашнего ЧМ-2018 Смолов решил пробить одиннадцатиметровый «паненкой», но вратарь Даниэль Субашич отразил удар. По итогам серии в полуфинал вышли хорваты.

«У меня был такой опыт в карьере – пенальти на чемпионате мира. Выпил два пива и процитировал фразу Джордана, что я там столько-то раз промахивался, но принимал решение дальше бросать. Мне эту фразу потом тысячу пятьсот раз припомнили.

Это действительно болезненный опыт. Я каждый раз думал: «Сейчас прошло полгода, я с этим справился». Еще спустя шесть месяцев я понимал, что это даже не близко было.

Я обратился к помощи психолога, ментал-коуча. Процесс восстановления занял года два. Это негативный опыт, который привел к хейту и обструкции», – сказал нападающий «Динамо» на своем ютуб-канале Smol Talk.

Смолов о «паненке» хорватам на ЧМ-2018: «Самое мудацкое решение в моей жизни»

Материалы по теме

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Судя по тому, как Смолов лыбился после матча с Краснодаром, в котором Динамо упустило возможность впервые за 50 лет чемпионство, он как был дураком, так им и остался.
+41
-3
+38
Два года восстановления и улыбался после поражения Динамо. Бедняжка... Теперь, видать, ещё больше врачей и лет понадобится. Хотя вроде как пустая трата времени и ресурсов, он неизлечим.
+16
-4
+12
Процесс восстановления психолога, видимо
+13
-2
+11
Федя ты дно футбола 😝
+6
-2
+4
Ответ Василий Петров
Бедняга, как же ты мучался!!!
Хорошо что вы, товарищи комментаторы, никогда не испытывали того, что он тогда. Безусловно, Федор тогда оступился, потом выдал не самую удачную фразу, но как же мерзко слышать все эти мерзкие фразы про «как же ты мучился». Типа ты же миллионер, вот и получай. И это в стране, которая типа христианская, которая типа своих не бросает, которая с широкой душой. Читая комментарии раз за разом убеждаюсь, что это вранье. Мы лучше всех умеем унизить, раздавить и отменить без всякого там влияния Запада.
+6
-2
+4
Ответ And Justice for All
Судя по тому, как Смолов лыбился после матча с Краснодаром, в котором Динамо упустило возможность впервые за 50 лет чемпионство, он как был дураком, так им и остался.
Зато молчал в этот раз, прогресс
+4
-2
+2
Перспективная ветка, хоть и заезженная))
+3
-2
+1
Как же сложно, наверно, было проходить этот курс лечения все 2 года. Психологу.
+1
0
+1
Слабонервный пижон.
+1
0
+1
"Я обратился к помощи психолога, ментал-коуча. Процесс восстановления занял года два."
________________________
Но медицина оказалась бессильна☹️
+1
0
+1
По-моему, российские болельщики уже забыли почти про эту паненку, а Смолов про нее в каждом интервью вспоминает. Вот только почему-то Смолов не похож на человека, получившего психическую травму
+1
0
+1
Да, давай психологами из публики слезу повыдавливай. Типичный паспортист-лимитчик, которому на всё плевать.
+2
-1
+1
Первое одноклеточное, которое обратилось к психологу.
+2
-1
+1
Джордан свои "пенальти", бывало, и левой рукой бросал, и даже с закрытыми глазами... Но так то Джордан был.
+3
-2
+1
Надо было уйти из спорта, как Джордан)
Навсегда))
+2
-1
+1
Смоловым и Жемалетдиновым интересуется ЦСКА, так как это почти бесплатные переходы, явно чувствуется рука Николича, но считаю, что это было бы неплохо.
Кстати при Николиче Смолов играл неплохо, нам пяткой гол забил в полуфинале на кубок, фактически трофея лишил, там Крылья в финале были.
Может еще кого из Локомотива возьмем, там пока тренер ребенок, можно по закромам их пройтись
0
0
0
Ответ JuVero
Надо было уйти из спорта, как Джордан) Навсегда))
В бейсбол.
0
0
0
Молчи,а то ещё пару лет жизни потеряешь
0
0
0
Фёдор Смолов. Предпоследний танец.
0
0
0
Ответ Александр Степанов
Конечно, ведь именно Федя до этого катал унылые 0-0, вынося от своих ворот) Конечно)
0-0 или 2-2?
0
0
0
Ответ Водяра
Слабонервный пижон.
Ну почему? Но я бы на его месте пошёл в церковь. С батюшкой поговорил. А он выбрал звездобола. Я сам могу поговорить по душам, если ещё за это платят.
0
0
0
По ощущениям, Федя каждый месяц вспоминает эту паненку
0
0
0
Фёдор, мы хорошо продвинулись за эти два года ‐ я купил себе новую квартиру и отдохнул на лазурном берегу. И всё таки, почему Джордж?
0
0
0
Захейтили в инете бедняжку).
Скажи спасибо, что не в Колумбии живешь.
0
0
0
А психолог-то не дурак.
0
0
0
Феденька вроде не дурак, а до сих пор не понимает, когда лучше промолчать
0
0
0
Есть футболисты, которые дарили всей стране невероятные эмоции счастья, например как Павлюченко после голов в ворота Англии, а есть Федя Смолов, который своим тупым поступком лишил Россию события, которого может и не быть уже никогда.
+1
-1
0
В Смолове отображается черта современного поколения ему подобных людей. Он яркий персонаж этого типа людей, угарный, на мой взгляд.
0
0
0
Какой чувствительный.. Надо же))
0
0
0
Ущербный
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий